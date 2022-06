Residentes de Salinas piden a legisladores abordar tema de pesticidas cerca de escuelas

Read in English

Los residentes de California que viven en comunidades agrícolas han estado preocupados durante mucho tiempo por los posibles efectos en la salud de los pesticidas dañinos.

Algunos residentes ahora están pidiendo a los legisladores que aborden el uso de pesticidas cerca de los niños y las escuelas.

Mark Weller, el estratega organizador de Californians for Pesticidas Reform, propuso una zona de moderación de 2.5 millas entre las escuelas y los lugares de aplicación de pesticidas, de acuerdo con los hallazgos de los estudios que relacionan el uso de pesticidas con problemas de salud graves durante la niñez.

Los estudios se publicaron en los últimos dos años y vincularon la exposición a pesticidas con el desarrollo de la leucemia infantil y tumores del sistema nervioso central en el útero.

“Creemos que la política debe basarse en la ciencia”, señaló Weller.

Californians for Pesticide Reform es una coalición de más de 190 organizaciones en California, incluidas Safe Ag, Safe Schools, que tiene como objetivo educar al público sobre el uso de pesticidas en el estado.

Safe Ag, Safe Schools también quiere establecer sistemas de notificación para advertir a los residentes antes de que se apliquen los pesticidas y detener el uso de los productos químicos más peligrosos en las escuelas.

Las reglas se aplicarían en todo el estado, con el mayor impacto en el Valle Central y el Valle de Salinas, que constituyen los principales productores agrícolas del mundo. Las fresas, la lechuga y el brócoli son los principales cultivos del Condado Monterey a partir del 2020.

“El estudio también debería servir como motivación para los responsables de la política, un motivador para los distritos escolares y nuestra industria agrícola local para decir: ‘Necesitamos hacer algo diferente. ¿Qué podemos hacer para proteger a los niños de las personas que impulsan esa economía y cuidar a nuestra comunidad en su conjunto?'", dijo el concejal de Salinas, Anthony Rocha.

Posponer sueños

El Estudio de Exposición Prenatal a Pesticidas y Leucemia Infantil (Prenatal Pesticide Exposure and Childhood Leukemia Study) encontró que las mujeres embarazadas que estuvieron expuestas a pesticidas cancerígenos dentro del margen de las 2.5 millas de la aplicación, duplicaron las probabilidades de tener bebés con leucemia infantil.

La conclusión de otro estudio denominado Proximidad Residencial a la Aplicación de Plaguicidas como Factor de Riesgo para los Tumores del Sistema Nervioso Central Infantil (Residential Proximity to Pesticide Application as a Risk Factor for Childhood Central Nervous System Tumors), sugirió que las mujeres embarazadas expuestas a pesticidas dentro de las 2.5 millas de la aplicación durante el embarazo, pueden aumentar el riesgo de tener un hijo con tumores del sistema nervioso central.

Los estudios identificaron 13 pesticidas peligrosos usados en el Condado Monterey.

La Escuela Primaria McKinnon en Salinas está a menos de una milla de los cultivos.

Situado directamente en medio de los campos donde se usan los pesticidas, los directivos escolares están acostumbrados a llevar a los estudiantes al interior del patio de recreo para protegerlos de los productos químicos.

“Tengo miedo por cada escuela que está al lado de un campo agrícola que usa pesticidas tóxicos”, aseguró Rocha. "McKinnon es un excelente ejemplo de una escuela en la que todos deberíamos estar muy enfocados para garantizar la seguridad de los niños y el personal que trabaja allí".

Ana Barrera, educadora en Salinas y defensora desde hace mucho tiempo contra el uso de los pesticidas, estuvo de acuerdo con Rocha. Agregó que la escuela ha tenido un problema de mucho tiempo atrás con los pesticidas que se rocían cuando los niños están en el campus.

Ella comenzó a luchar contra el uso de pesticidas en la década de 1990. Se mudó a Salinas para ayudar a educar a los hijos de los trabajadores agrícolas. Durante seis años, Barrera ha luchado contra el uso de pesticidas en el Condado Monterey.

Algunos de los exalumnos de Barrera detuvieron su educación debido a complicaciones del cáncer que ella cree que están relacionadas con la exposición a los pesticidas en el condado.

"He visto no solo a los estudiantes que están en mi salón de clases que se someten a quimioterapia, sino también a los estudiantes que están afuera una vez que se gradúan y luego tienen que regresar de sus universidades porque se someten a diálisis", comentó Barrera. "Están pasando por todo tipo de otros problemas médicos que posponen sus sueños de aspirar a una educación superior".

Seguimiento del uso de pesticidas

California cultiva más de un tercio de las verduras y dos tercios de las frutas y nueces en los Estados Unidos, según el Departamento de Alimentos y Agricultura.

En un esfuerzo por proteger los cultivos de las plagas, el estado implementó el Programa Estatal de Manejo y Prevención de Plagas en las Plantas. Permitió el uso de pesticidas químicos, que no son específicos de una especie pero protegen contra una amplia gama de organismos.

En el 2018, un juez de Sacramento ordenó al Departamento de Alimentos y Agricultura de California que dejara de usar pesticidas químicos en su programa estatal hasta que la agencia cumpliera con las leyes ambientales del estado.

El fallo describió el análisis de los riesgos ambientales de los plaguicidas realizado por el Reporte del Programa de Impacto Ambiental (PEIR por sus siglas en inglés) como “Lamentablemente Deficiente”.

Los datos publicados de productos analizados en el 2019 por el Departamento de Regulación de Pesticidas (DPR por sus siglas en inglés) de California revelaron que el 4 por ciento contenía niveles ilegales de pesticidas. Eso significa que los consumidores comen productos contaminados más de una vez a la semana en promedio, según el DPR.

“Otras naciones han abandonado el uso de estos pesticidas, así que no estamos reinventando la rueda”, señaló Rocha. “Se trata de aceptar la realidad en torno a la naturaleza peligrosa de estos pesticidas. Realmente me gustaría ver que los que están en la lista de los “más peligrosos” ya no se usen”.

Aunque existen restricciones sobre los pesticidas químicos, todavía no existe un sistema o una base de datos pública para rastrear el uso de qué pesticidas y dónde se están usando.

El Comisionado de Agricultura del Condado Monterey, Henry Gonzales, dice que para todo uso de pesticidas dentro de un cuarto de milla de las escuelas, el dueño de la propiedad debe proporcionar una notificación anual al director.

El condado no rastrea las aplicaciones de pesticidas en los campos, dijo Gonzales. En cambio, a los propietarios se les emiten permisos de materiales restringidos específicos del sitio y números de identificación del operador, según lo exige la regulación.

La oficina del comisionado de agricultura recibe informes del uso de todas las aplicaciones de pesticidas utilizadas para la producción de la agricultura y realiza inspecciones previas a los planes de aplicación. La oficina también realiza inspecciones aleatorias y específicas de las aplicaciones de pesticidas, aseguró Gonzales.

“Como administradores de la información pública sobre el uso de pesticidas dentro del condado, la oficina del comisionado agrícola sigue todas las leyes y reglamentos, y en cumplimiento ha proporcionado cientos de miles de dichos registros cuando se le solicitan”, agregó.

Una llamada a actuar

Muchos residentes del Condado Monterey están solicitando un sistema de notificación universal que alerte a los residentes cuando se usen pesticidas cerca de su propiedad.

“Tengo derecho a saber qué se está usando y cuándo se está usando”, dijo Ana Barrera. “Vivo en Salinas, doy clases en Salinas y justo cruzando la calle hay campos y tengo derecho a saber esa información, como maestro e incluso como residente de Salinas, no tenemos esa información visible y presente para nosotros."

El gobernador Gavin Newsom ha presupuestado 10 millones de dólares para desarrollar un sistema de notificación estatal sobre la regulación que se extenderá hasta junio del 2024.

Sin embargo, a Barrera todavía le preocupan las barreras del idioma en Salinas. Muchos trabajadores agrícolas no hablan inglés y es posible que no puedan acceder a la información, lo que los pone en peligro, explicó.

“Es importante que la comunidad sepa cómo acceder a la información y debe ser fácil para cualquier persona en cualquier idioma acceder a ella, especialmente si hablamos de nuestra población mixteca e indígena”, apuntó. "Necesitan poder reportar ese tipo de información".

El mixteco es un idioma antiguo, no relacionado con el español, que se remonta a la época precolombina y se habla principalmente en la región del estado de Oaxaca en México. Hay entre 30 y 50 variaciones del idioma, algunas muy diferentes entre sí.

Cada una de las comunidades indígenas tiene su propia lengua y cultura que las diferencia unas de otras; sin embargo, todos los indígenas enfrentan problemas similares en sus lugares de origen, así como en los lugares a los que han migrado, según el Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO).

Las ciudades de Watsonville, Greenfield y Soledad, así como los distritos escolares Greenfield Union y Pajaro Valley Unified, aprobaron resoluciones que piden a los Condados Monterey y Santa Cruz que publiquen notificaciones en Internet antes de las aplicaciones de pesticidas con el objetivo de aumentar la transparencia.

“Tres de nuestras ciudades, incluida la mía, y dos distritos escolares ya lo han pedido, y es lo correcto”, expuso la concejal de Greenfield, Yanely Martínez. “Esta es una medida simple y rentable que podemos tomar ahora mismo para proteger mejor nuestra salud”.

David Rodríguez es reportero de educación y fotógrafo del periódico The Salinas Californian. Para cualquier sugerencia o idea de un reportaje, se le puede enviar un correo electrónico a drodriguez@thecalifornian.com. Suscríbase para apoyar el periodismo local.

Traducción Alfredo García