Residentes de Salinas opinan sobre planes para nuevo centro recreativo en Laurel Park

Los residentes de North Salinas que viven cerca del Laurel Park pronto podrían ver importantes mejoras en su vecindario.

El Concejo Municipal de Salinas aprobó por unanimidad una asignación de 8.1 millones de dólares para construir una nueva instalación recreativa en el parque. El financiamiento para la instalación recreativa provendrá de las reservas del fondo general de la ciudad.

Los funcionarios de la ciudad esperan que el proyecto mejore el acceso a oportunidades recreativas para los residentes. También se podría construir una estación de bomberos conjunta cerca a la instalación recreativa, que tiene como objetivo reforzar la seguridad pública.

"Kammann (escuela primaria) está justo al lado", señaló el administrador de la ciudad, Steve Carrigan. "Esos niños no tendrían que cruzar la calle para llegar a este parque y esta instalación".

Los departamentos de Biblioteca y Servicios Comunitarios y de Bomberos de Salinas colaboraron en el posible uso compartido del sitio en Laurel Park.

Actualmente, la Estación de Bomberos 2 de Salinas está ubicada en la intersección de Laurel Drive y N. Main Street. El jefe interino de bomberos, Sam Klemek, asegura que alejar la estación de la concurrida intersección ayudará a evitar colisiones y facilitará el acceso y los viajes.

"Probablemente hemos tenido no menos de una docena de accidentes", dijo Klemek. "Además, hemos sido testigos de accidentes importantes".

También se han reportado colisiones fatales en la intersección. Cuando el camión de bomberos entra o sale de la estación, también puede causar "estragos", agregó Klemek.

La ciudad envió una solicitud a la oficina del asambleísta Robert Rivas de 20 millones de dólares adicionales en fondos estatales para construir la posible estación de bomberos y otras mejoras al parque.

La financiación depende de si la ciudad puede obtener los 8.1 millones de dólares para la instalación recreativa. El personal de la ciudad anticipa que sabrá si la ciudad recibirá 20 millones de dólares para agosto.

A pesar de aprobar la asignación de 8.1 millones de dólares, los miembros del consejo expresaron su preocupación por el proyecto propuesto.

Antes de una reunión reciente del concejo municipal, el concejal Tony Barerra aseguró que tocó algunas puertas en el vecindario de Laurel Park para preguntarles a los residentes qué pensaban de una nueva instalación recreativa.

Le preocupaban las respuestas.

"No sabían nada al respecto, lo cual, tal vez, es que estamos muy temprano en las etapas", señaló Barerra.

El concejal Anthony Rocha también dijo que deseaba que se le hubiera notificado al consejo que el personal de la ciudad había presentado una solicitud para financiar la instalación recreativa.

Carrigan explicó que tener fondos locales y estatales disponibles y ver la falta de un centro comunitario para esa área fue lo que impulsó la decisión de buscar la aprobación inmediata de los fondos.

"Hay momentos, y este fue uno de esos en que necesitábamos presentar una propuesta y simplemente no teníamos tiempo para presentarnos ante el consejo de la ciudad", explicó Carrigan. "Hace dos años, no hubiéramos tenido esta conversación porque no teníamos los 8 millones de dólares y no teníamos los 20 millones de dólares. Si esto es un problema, es un buen problema para tener".

Rocha dice que se debe identificar un proceso para seleccionar y votar proyectos para financiamiento en el futuro.

“Cuando involucras a los residentes, obtienes una opinión honesta y orgánica de lo que quieren ver”, dijo. “Eso lleva a mejores diseños, conduce a un mejor propósito y visión detrás del proyecto”.

El Concejo también presentó una moción que requiere que se reciban los comentarios de la comunidad antes de gastar el dinero.

Kristan Lundquist, directora de Biblioteca y Servicios Comunitarios, expuso que el alcance comunitario se llevará a cabo durante los próximos meses.

Si no se aprueban los fondos para la estación de bomberos, el centro recreativo aún se construirá como una instalación independiente. Lundquist dice que en ese caso, se realizará una revisión adicional y la participación de la comunidad para determinar la mejor ubicación.

"Me imagino reuniones comunitarias, podemos hacer encuestas, hay alcance en las redes sociales que podemos hacer", dijo. "Podemos analizar eso y acordar el mejor curso de acción una vez que determinemos si recibiremos o no los fondos estatales".

Traducción Alfredo García