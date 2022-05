Escuela de Condado Monterey ve aumento en inscripción escolar ante declive en California

Read in English

Un distrito de una sola escuela del condado de Monterey vio un aumento en inscripciones, mientras que las escuelas en todo el estado y a nivel local vieron una baja general.

Las inscripciones aumentaron aproximadamente un 25% en el Distrito Escolar Unificado de San Antonio en comparación con el año escolar pasado, el porcentaje más alto en aproximadamente cinco años, indicó el superintendente Josh Van Norman.

El aumento del 25% representa 30 nuevos estudiantes.

"Esto es emocionante para nosotros como distrito, ya que la tendencia actual en California es una disminución del 2.6% en inscripciones, mientras que el condado de Monterey también muestra una disminución del 2.2% en inscripciones", dijo Van Norman.

La disminución de inscripción del 1.8% en todo el estado, además de la caída récord del 2.6% durante el año escolar 2020-21, es una pérdida combinada de 271,000 estudiantes desde el inicio de la pandemia. A partir del día del censo (6 de octubre de 2021), la inscripción fue de 5.89 millones de estudiantes; hace cinco años, eran 6.23 millones, según EdSource.

El Distrito Escolar Unificado de San Antonio, ubicado en Lockwood, Calfiornia, atiende a aproximadamente 150 estudiantes desde el jardín de infantes de transición hasta el octavo grado. El sitio de la escuela rural está ubicado a unas 25 millas de cualquier servicio.

En el año escolar 2018-19, San Antonio se clasificó como el octavo más alto en tasas de suspensión (por cada 100 estudiantes) en todos los distritos escolares de California.

Desde entonces, las Intervenciones y Apoyos para el Comportamiento Positivo (PBIS por sus siglas en inglés) del distrito han permitido reducir la tasa de suspensión, crear una cultura más inclusiva y positiva y mantener a estudiantes dentro de las aulas, informaron funcionarios del distrito.

Van Norman cree que el aumento en el registro y la disminución en las suspensiones es una señal de que el distrito "va en el camino correcto".

"Siendo un distrito escolar pequeño ubicado en una parte remota del condado, que ha ganado un premio estatal además de ser reconocido a nivel nacional, la gente toma nota de eso", dijo. "Los padres eligen dónde enviar a sus hijos y estamos extremadamente honrados de que las familias hayan confiado en nuestro distrito con la educación de sus hijos”.

El promedio de alumnos por clase en San Antonio es de unos 19; sin embargo, los grados primarios tienen clases más grandes en comparación con las clases de la escuela intermedia. El distrito emplea a nueve maestros, muchos de los cuales viajan diariamente más de una hora al campus.

Van Norman atribuye el éxito del distrito a los métodos únicos e innovadores utilizados en San Antonio.

En el año escolar 2021-22, el distrito fue aceptado en la League of Innovative Schools, una coalición nacional de distritos escolares de grados K-12 "con visión de futuro".

"Cuando escuché que nos aceptaron, me entusiasmó el nuevo enfoque que estábamos adoptando con la escuela", dijo Andrew Kim, galardonado como Maestro del Año en San Antonio. "No había oído hablar de la League of Innovative Schools y estaba emocionado de ser parte de una comunidad más grande de educadores y administradores que estaban dispuestos a compartir y colaborar en las cosas positivas que están haciendo".

El distrito también ganó el premio Golden Bell de la California School Board Association en la categoría de Cultura y Seguridad Escolar.

"Creo que los distritos escolares pequeños a menudo se pasan por alto en comparación con los distritos escolares mucho más grandes", dijo Van Norman. "Esta fue una manera para que nosotros y otros distritos escolares pequeños se destacaran por el trabajo que se realiza a diario".

David Rodríguez es el reportero de educación y fotógrafo del personal de The Salinas Californian. Para cualquier consejo o idea de historia, puede enviarle un correo electrónico a drodriguez@thecalifornian.com. Suscríbete para apoyar el periodismo local.

Traducción Alfredo García