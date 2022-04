Miembros, activistas de United Farm Workers piden tener derechos de voto sin 'intimidación'

Read in English

La gente de California pasó hace días reflexionando sobre el legado del activista de derechos civiles César Chávez.

Aunque muchas personas que marcharon junto a Chávez en las décadas de los años 1960 y 1970 dicen que las condiciones de los trabajadores agrícolas han mejorado, también creen que se necesita hacer más trabajo.

Activistas por los derechos de los trabajadores agrícolas se pararon afuera de la antigua Cárcel del Condado Monterey, pidiendo al gobernador Gavin Newsom que firme la Ley de Elección de Votación de Relaciones Laborales Agrícolas (AB 2183).

El proyecto de ley permitiría a los trabajadores agrícolas votar por correo para las elecciones sindicales. Newsom vetó el año pasado un proyecto de ley similar (AB 616).

Lauro Barajas, director regional de United Farm Workers (UFW), dice que la "influencia" y la "intimidación" en el lugar de trabajo son problemas que enfrentan muchos trabajadores agrícolas cuando participan en elecciones sindicales.

“Newsom nos pidió que votáramos por él el año pasado por correo”, recordó Barajas. "Este año, nos pedirá que votemos por correo, entonces, ¿por qué los trabajadores agrícolas no pueden tener este derecho por sí mismos?".

Actualmente, los trabajadores agrícolas votan sobre asuntos sindicales mientras se encuentran en la propiedad de la empresa donde laboran. El proyecto de ley, inspirado en la Ley de Elección del Votante de California del 2016, brindaría a los votantes más opciones para emitir su voto: por correo, en un buzón o en un centro de votación.

“La mayoría de las veces, hay supervisores caminando frente a los trabajadores para provocar una intimidación”, agregó Barajas. "Eso es lo que estamos tratando de evitar".

La manifestante Olga Reyna asegura que participó en marchas encabezadas por César Chaves décadas antes y se vio obligada a defender cambios en el proceso de votación actual.

Chávez dedicó su vida a mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores agrícolas a través de la organización y la negociación de contratos con los empleadores, dándoles el derecho a sindicalizarse.

También se le ayudó a establecer la UFW.

“En este momento, que este proyecto de ley no esté firmado, me entristece porque parece que no estamos llegando a ninguna parte”, aseguró Reyna. “Si no conseguimos esa libertad, nuestras elecciones están perdidas y necesitamos que el gobernador firme y escuche que la gente lo está pidiendo”.

Los miembros de la comunidad dijeron que la manifestación en la cárcel fue simbólica.

Chávez fue encarcelado en el mismo lugar en 1970 por negarse a cancelar un boicot a nivel nacional. Más tarde fue puesto en libertad por la Corte Suprema de California.

Los manifestantes también discutieron el futuro de la antigua cárcel, ya que no se ha utilizado en muchos años.

Gary Karnes, un residente que dice que trabajó en los campos de lechuga y que marchó junto a Chávez en 1970, afirmó que espera que la cárcel se utilice como museo o centro de recursos para los trabajadores agrícolas.

"Fue una parte importante de mi vida", dijo. "Algunas de las huelgas más grandes en la historia de Estados Unidos tuvieron lugar aquí. El movimiento laboral necesita un museo o un lugar donde la gente local que aún lucha por las condiciones laborales pueda encontrar recursos, este sería un lugar adecuado".

El supervisor del Condado Monterey, Luis Alejo, expuso que el condado hizo una solicitud de presupuesto al asambleísta Robert Rivas para ayudar en la preservación de la antigua cárcel.

"Esperamos que este año podamos obtener ayuda estatal para preservar esta parte importante de nuestra historia local para nuestras generaciones futuras", afirmó Alejo. "Es el único hito histórico del movimiento por los derechos de los trabajadores agrícolas en la costa central. Es el único lugar donde César Chávez fue encarcelado por los derechos de los trabajadores agrícolas".