Sueños de ciclistas de Salinas se desvanecen en el Sea Otter Classic 2022

Read in English

El sudor goteaba, los engranajes cambiaban y soplaban vientos cálidos mientras los ciclistas se deslizaban hacia la línea de meta del Sea Otter Classic.

Entre los ciclistas de este año se encontraba un esperanzado nativo de Salinas, Rubén Sánchez.

El ciclista aficionado de 26 años estuvo entrenando para la carrera desde octubre. Después del séptimo lugar del año pasado, Sánchez buscaba la redención y un trofeo de tercer lugar.

El Sea Otter Classic, que se lleva a cabo en WeatherTech Raceway Laguna Seca, es la reunión más grande de entusiastas del ciclismo en América del Norte.

Se llevan a cabo más de 300 eventos para atletas profesionales y aficionados en el Sea Otter Classic, que comenzó el pasado jueves. Los ciclistas y los espectadores también disfrutaron de las vistas que cubren las colinas ondulantes y los hermosos caminos costeros del Condado Monterey.

“Mi séptimo lugar el año pasado se debió a que lo escribí con cautela y con prudencia”, recordó Sánchez. "Quería ser más agresivo este año".

Desafortunadamente, las aspiraciones del corredor se detuvieron después de que se estrelló durante la primera etapa de la Mountain Bike Enduro Race y fue enviado a la carpa médica.

La carrera de enduro tiene que ver con la velocidad y la forma física. Este evento de cuatro etapas pone a prueba la resistencia de cada corredor, de ahí el nombre de la carrera.

El tiempo combinado de cada etapa de la carrera determina al ganador.

“Sacó lo mejor de mí”, aseguró Sánchez. “Me involucre en un accidente bastante retorcido, aparentemente. Ahora tengo una conmoción cerebral leve. Tan pronto como me puse de pie, me mareé, me desmayé".

Sánchez tomó la decisión de abandonar la carrera.

"Es un poco decepcionante, pero ya sabes, como dijo el tipo en la carpa médica, que si no lo arreglo ahora o lo reviso ahora, este podría ser un problema más largo que me mantendrá alejado de las carreras por más tiempo de lo que me gustaría",

Aunque Sánchez no logró su objetivo, dijo que se sentía bien con el trabajo que realizó para prepararse para la carrera y espera terminar entre los tres primeros lugares el próximo año.

Mientras tanto, comenzó un canal de YouTube para bicicletas de montaña llamado The Otter Biker para ayudar a conectar a los ciclistas de montaña locales y construir una comunidad a través de él.

Su canal tiene más de mil suscriptores.

Sánchez dio algunos consejos a los jóvenes ciclistas que esperan hacer su debut en el Sea Otter Classic:

“No tengas miedo. Solo hazlo. ... Es un buen momento. Es una buena experiencia”, dijo. “Hazlo por diversión, no lo hagas por el lugar. ... No hay nada que temer. Se trata de divertirse al final del día”.

David Rodríguez es el reportero de educación y fotógrafo del personal de The Salinas Californian. Para cualquier sugerencia o idea de un reportaje, se le puede enviar un correo electrónico a drodriguez@thecalifornian.com. Suscríbase para apoyar el periodismo local.