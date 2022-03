Quedó atrapada debajo de un tren. Ahora, mujer de Salinas lucha por encontrar hogar

Read in English

Un pequeño destello de luz golpeó su rostro.

Cholena Loewenthal sonrió y se rió mientras esperaba que la sacaran del auto de su padre y la subieran a su silla de ruedas.

Hace un año, la vida de la mujer de 47 años cambió para siempre.

En febrero de 2021, Loewenthal fue atropellada por un tren cuando intentaba cruzar las vías. Quedó atrapada debajo de la pesada máquina y perdió el brazo izquierdo, la pierna izquierda y la mano derecha.

Loewenthal aseguró que pudo superar la terrible experiencia con la ayuda de su padre, su fe y su deseo de ver a su novio una vez más.

"Dios es real y me salvó. Necesitaba a Dios en mi vida y su amor incondicional", señaló. “También aprendí lo importante que es la familia y el amor que tengo por los mios y ellos por mí”.

Después de recuperarse de las heridas casi fatales, Loewenthal enfrenta un futuro incierto lleno de desafíos.

Como muchos residentes de Salinas, Loewenthal está sin hogar. Debido a sus antecedentes penales y su lucha contra el abuso de drogas, no ha podido conseguir una vivienda permanente.

"Me duele cuando la gente no me acepta por mi historia", explicó. "Siento que me han dado una segunda oportunidad en la vida. Siento que he cambiado mucho debido a mi accidente".

Su padre viaja hacia y desde el Condado Sonoma para ver cómo está su hija, pero espera que ella encuentre pronto una vivienda.

Sobreviviendo a lo imposible

Loewenthal ha estado internada en el hospital de rehabilitación Pacific Coast Post Acute en la ciudad de Salinas durante casi un año y está lista para comenzar una nueva vida.

Bob Loewenthal, el padre de Cholena, expuso que hay varios factores en juego por los que su hija no puede encontrar una vivienda.

A pesar de haber sido aprobada para un vale de la Sección 8 que cubrirá casi todo el alquiler de Cholena, su Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) actual es demasiado baja para muchos propietarios de Salinas, dijo Bob.

"Muchos alquileres requieren de dos y media a tres veces el alquiler como base para los ingresos", reclamó. "Sabemos que obtendrá algunos ingresos adicionales cuando salga del hospital, pero no estamos seguros de la cantidad".

Agregó que los posibles propietarios interpretan la historia de su hija sin hogar como una "gran bandera roja".

Cholena se mudó al área de Salinas desde el Condado Sonoma hace unos 15 años con su madre. Ella comentó que comenzó a usar drogas a una edad temprana y ha tenido problemas con la ley que terminaron por llevarla a la cárcel.

Hace cinco años, se quedó sin hogar.

Bob y Cholena no estaban en contacto cuando ella fue atropellada por el tren. Bob recordó que estaba devastado e incrédulo cuando escuchó lo que le sucedió a su hija.

"Parecía imposible", apuntó. "Parecía tan irreal que alguien pudiera ser atropellado por un tren y sobrevivir".

Después de casi perder a su hija, Bob expuso que no se da por vencido en encontrar una vivienda para Cholena. Llevan casi ocho meses buscandola. Su padre ha manejado más de 6 mil millas hacia y desde Salinas desde que su hija fue dada de alta del hospital.

Cholena y su padre han enviado alrededor de 30 solicitudes de alquiler.

"Cuando venga, miraremos de dos a cuatro unidades y luego decidiremos cuáles funcionarán", señaló Bob. "Cholena trabaja en la solicitud con la ayuda del equipo de trabajadores sociales de Pacific Coast Post Acute. La frustración generalmente llega unos días después cuando le envían un correo electrónico y le responden que otra persona ha sido seleccionada".

Cholena tiene un Vale de Elección de Vivienda, o lo que la mayoría llama Sección 8.

El bono está destinado a ayudar a personas como Cholena a conseguir un apartamento o una casa. El gobierno se compromete a pagar una parte de la renta directamente al propietario. Los inquilinos pagan por su cuenta el resto de los costos.

Sin embargo, los beneficiarios de la Sección 8 aún enfrentan obstáculos de vivienda.

Los que reciben vales de la Sección 8 están obligados a pagar el 30 por ciento de sus ingresos en concepto de alquiler. El gobierno federal cubre la diferencia hasta un cierto monto, basado en el alquiler justo de mercado (FMR por sus siglas en inglés) para el área. Los titulares de cupones pueden optar por vivir en unidades con alquileres más altos, pero son responsables de pagar cualquier cantidad que supere el estándar de pago del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por sus siglas en inglés), según un artículo del Pew Research Center.

El mismo artículo de Pew indicó que los propietarios discriminan habitualmente a los inquilinos con vales de vivienda, especialmente a los propietarios en áreas de alquileres más altos con mejores escuelas, transporte y empleo.

Un futuro para Cholena

Cholena ha contemplado mudarse a Petaluma para estar con su padre.

Sin embargo, debido a las restricciones de la autoridad de vivienda, el vale de la Sección 8 no se puede transferir al Condado Sonoma de inmediato. El proceso de transferencia toma alrededor de un año.

Cholena también califica para el programa de Servicios de Apoyo en el Hogar (IHSS por sus siglas en inglés) que brinda atención en las viviendas. Debido a que necesita atención las 24 horas, está buscando un apartamento de dos habitaciones que sea accesible para sillas de ruedas.

El alquiler promedio de un apartamento en Salinas es de $2,072, según Rent Cafe. El costo del alquiler varía según varios factores, que incluyen la ubicación, la antigüedad del espacio, el tamaño y la calidad.

"Siento tanta frustración por no poder hacer cosas por mí misma que antes me parecían tan fáciles", aseguró. "Usar mi teléfono, vestirme, peinarme y maquillarme. Poder ir a donde quiera y tomar de la mano a mi novio".

Cholena y su padre esperan que pueda encontrar un lugar donde pueda concentrarse en lograr las nuevas metas que se ha propuesto, como tomar clases por Internet y cursos de rehabilitación por medio de la computadora.

Hasta entonces, Cholena intenta imaginar lo que le depara el futuro. Ella sigue esperanzada.

"Espero que la gente vea esta historia y obtenga fuerzas de ella para ayudarlos a luchar por todo lo que pueden ser en la vida", dijo Cholena. "También espero que tal vez alguien me ayude a encontrar una casa o un apartamento para vivir, y espero volver a caminar algún día... Espero poder conocer a mis sobrinos y sobrinas. Espero volver a la escuela y aprender algunas cosas nuevas".

Si los propietarios de Salinas están interesados en alojar a Cholena, pueden enviar un correo electrónico a Bob Loewenthal en el correo electrónico loew@comcast.net.

David Rodríguez es el reportero de educación y fotógrafo del personal del periódico The Salinas Californian. Para cualquier sugerencia o idea de una historia, se le puede enviar un correo electrónico a drodriguez@thecalifornian.com. Se invita a suscribirse para apoyar el periodismo local.