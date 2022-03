Nuevo almacén en Salinas podría ser de Amazon; ciudad, empresa aún sin confirmar

Read in English

Kilómetros de tierra y de bodegas industriales podrían ser vecinos de la futura sede del almacén de Salinas Amazon que dará servicio a la costa central.

Según se informa, la empresa está iniciando obras en Salinas; sin embargo, la ciudad y la empresa Amazon aún tienen que confirmar oficialmente el establecimiento del almacén.

El secreto que rodea el desarrollo ha tomado por sorpresa a algunos residentes de Salinas. Muchos exigen respuestas de los funcionarios de la ciudad sobre el desarrollo todavía no confirmado.

"La transacción privada es únicamente entre los dueños de la propiedad y el desarrollador... Es un trato privado", aseguró la alcaldesa de Salinas, Kimbley Craig. "Si alguien quisiera vender su casa a otro, el consejo no sería parte de esa transacción. Lo mismo pasa con las propiedades industriales y comerciales".

¿Llega el logotipo de la sonrisa a Salinas?

Los funcionarios del ayuntamiento han firmado un acuerdo de confidencialidad con el desarrollador Scannell Properties, que prohíbe que la ciudad revele al público la identidad de los posibles inquilinos.

El periódico The Californian pudo obtener algunos detalles sobre el proyecto.

Según los documentos de planificación, el centro de clasificación y distribución de 2.8 millones de pies cuadrados se construirá en el área industrial de Salinas. Los documentos también revelan que el almacén contaría con mil 500 empleados, estaría en uso las 24 horas del día y tendría cientos de camiones yendo y viniendo durante todo el día.

Una factura enviada en octubre del año 2021 desde Scannell Properties por $10,000 a la ciudad de Salinas, menciona a Amazon como el arrendatario de la propiedad. La tarifa se pagó para permitir que el personal de la ciudad se reuniera con consultores del diseño.

En una declaración enviada por correo electrónico sobre la mudanza a Salinas, un representante de la compañía Amazon respondió:

“No tenemos planes consolidados en el Condado Monterey, pero siempre estamos buscando oportunidades en las que podamos estar más cerca de nuestros clientes”, apuntó un portavoz de Amazon en un correo electrónico.

Los representantes de Amazon se negaron a ser entrevistados más adelante y el administrador de la ciudad, Steve Carrigan, no respondió a múltiples solicitudes de comentarios.

"Parece que se está difundiendo mucha información errónea", señaló Craig. "El único papel de la ciudad en este desarrollo potencial es simplemente procesar los permisos".

Los documentos de planificación citan el tráfico como el principal impacto del almacén. Los documentos indican que el desarrollador planea construir carriles de tránsito y señales adicionales en el área.

Se construiría una parada de autobús propuesta para Dayton Street.

"No he escuchado sobre la preocupación del impacto del tráfico de los residentes. Los sindicatos y algunos vecinos industriales han cuestionado el tráfico", comentó Craig. "Escuché de miembros de la comunidad empresarial que están emocionados de traer miles de puestos de trabajo a Salinas. La propiedad está clasificada como industrial y está en un área con otras instalaciones similares".

'El sueño americano'

Los residentes del área tienen sentimientos encontrados sobre la construcción de un almacén en Salinas.

En una encuesta reciente realizada por el periódico The Californian en las redes sociales y publicada por Internet, los habitantes de la zona votaron y comentaron sobre el tema.

Los residentes de Salinas votaron en un margen cerrado que preferían no tener un almacén de Amazon en Salinas. Según la encuesta, el 56 por ciento (253 votos) de los habitantes votaron por que la ciudad no necesitaba un establecimiento de Amazon, mientras que el 44 por ciento (201 votos) está a favor de un almacén de Amazon.

Algunos residentes afirmaron que Amazon traería empleos a Salinas. Una mujer comentó que sería bueno tener un almacén de Amazon porque es madre soltera y el trabajo la ayudaría.

Sin embargo, no todos estaban a favor de que un negocio de Amazon se mudara a la ciudad.

Wes White, defensor de la comunidad y excandidato a alcalde de Salinas, expresó su preocupación por el proyecto.

"No veo que los contratos estén en favor de los trabajadores. Me preocupa el impacto de los desechos, el tráfico, las afectaciones en la vivienda, la falta de vivienda y una mayor gentrificación de Salinas en aras de hacer negocios orientados a las ganancias de los residentes/consumidores de la ciudad casi al costo", afirmó White. "No somos más que un cultivo comercial para las corporaciones de la ciudad".

White continuó diciendo que los costos de vivienda en Salinas ya son demasiado altos y teme que el sumar un almacén de Amazon solo agrave el problema.

"A medida que Salinas se convierte en el borde de Silicon Valley, casi nadie podrá permitirse vivir aquí, y mucho menos estacionarse, ya que los costos de la vivienda aumentan", afirmó. "Las unidades de vivienda continúan absorbiendo más inquilinos por unidad, ya que las personas se ven obligadas a alquilar un armario o un simple espacio de piso. Pagar por trabajar, el último 'sueño americano'".

Los almacenes de Amazon son conocidos por construirse en áreas con un número desproporcionadamente alto de personas de color y residentes de bajos ingresos, según Consumer Reports.

A nivel nacional, según Consumer Reports, el 69 por ciento de los almacenes de Amazon tienen una proporción más significativa de personas de color que viven dentro de un radio de una milla que la media, o típica, de un vecindario en sus áreas metropolitanas.

Se creó una petición titulada "Evitar el almacén de Amazon en Salinas" para protestar por la incierta ubicación de Amazon. Según la petición de Internet Change.org, la autora es Daisy Santos.

El periódico The Californian no pudo comunicarse con Santos para hacer comentarios.

La gentrificación, el tráfico de vehículos, el costo de vida más alto, la contaminación y la explotación de la ciudad son algunas de las razones enumeradas en la página de Internet de la petición hecha por las personas que no quieren un almacén de Amazon en Salinas. Además, según la demanda, a los residentes de Salinas no se les dio voz en la construcción del almacén de Amazon.

Era un sentimiento compartido que los residentes querían saber más sobre el proyecto y hubo una falta de transparencia por parte de los líderes de la ciudad.

Hasta el pasado lunes por la tarde, la petición tenía más de 2,400 votos y los números siguen aumentando. La meta está fijada en las 2,500 firmas.

“No destruyamos la tierra fértil por las ganancias de los multimillonarios. Salinas necesita asistencia en otros lugares”, afirmó Christopher Wells en la petición "Evitar el almacén de Amazon en Salinas". “Nuestra ciudad ya tiene suficientes cadenas y corporaciones que se aprovechan de nuestra comunidad y dan muy poco o simplemente no dan nada a cambio”.

David Rodríguez es el reportero de educación y fotógrafo del personal de The Salinas Californian. Para cualquier sugerencia o idea de un reportaje, se le puede enviar un correo electrónico a drodriguez@thecalifornian.com. Se le invita a suscribirse para apoyar el periodismo local.