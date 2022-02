'Llevando el sabor a Salinas': Exeducadora de Salinas lanza cervecería en su ciudad natal

Read in English

El mazapán que se desbarata, el mango agridulce con chile, el crujido de las tostadas de canela, los dulces de pulparindo y los habaneros no son los sabores típicos que se puedan encontrar en una cervecería.

La exeducadora de Salinas, Marlene García, de 31 años, propietaria del negocio Brew-N-Krew Ale House, está convirtiendo los sabores de su infancia en recetas únicas acompañadas de cerveza.

García asegura que ha querido crear un lugar donde la gente pueda acudir y probar sabores que los conecten con su infancia. Después de invertir miles de dólares en la apertura de su cervecería, está cerca de lograr su sueño y además en su ciudad natal.

"Cuando hablamos de nuestra cerveza, muchas personas pueden llegar a identificarse con los sabores que ofrecemos", señala García. "Muchos de los consumidores crecieron de la misma manera que nosotros, con los mismos estilos de sabores y todo lo que ves en las marcas, ya sea el nombre de la cerveza, la etiqueta, los colores, los sabores, la forma en que la presentamos, todo lo que es significativo para nosotros y que contiene una historia detrás".

Los sueños se hacen realidad

Los padres de García, Graciela y Gildardo, trabajaron en el campo después de emigrar a los Estados Unidos provenientes de Guanajuato, México. La empresaria recordó que su familia viajaba más o menos cada mes a Los Ángeles, a cinco horas de distancia, para abastecerse de dulces mexicanos, piñatas y cintas de casete de música. Luego, regresaban para vender esos productos en el mercado de pulgas de fin de semana en Santa Cruz, en el centro de California, llevando a sus hijos con ellos.

Hace cuatro años, García dejó su trabajo como maestra en la escuela Virginia Rocca Barton para perseguir su sueño de abrir una cervecería.

"Un día, me senté después de la escuela y, mientras planificaba los próximos días de clases, no dejaba de pensar en lo que les estaba diciendo a mis alumnos", expuso García. "Estoy aquí diciéndoles a mis alumnos que pueden lograr todos sus sueños si realmente se esfuerzan, así que me pregunté: '¿Por qué no lo hago yo también? ¿Por qué no persigo lo que quiero hacer?'".

Los propietarios latinos de pequeñas empresas como Osornio, son el grupo de empresarios de más rápido crecimiento en la última década en los Estados Unidos. La cantidad de propietarios de negocios latinos creció un 34%, en comparación con el 1% de todos los propietarios de empresas en el país, según un Estudio de 2018 de la Universidad de Stanford.

Más latinos que nunca están solicitando préstamos para iniciar pequeñas empresas o hacer crecer sus operaciones.

Lo que ella pensó que sería un proceso más sencillo resultó ser un viaje casi imposible. Desde 2018, García ha enfrentado decenas de obstáculos para abrir su cervecería.

Cinco años de retos

La exmaestra inició la construcción de su establecimiento en el centro de Salinas en su ubicación de 155 Main St. en 2019. El espacio permaneció sin terminar durante varios años y casi tiene la edad de su hija.

“Es una locura porque mi hija, ahora cumple 5 años, y cuando esto comenzó, era una bebé”, recordó García. "han crecido juntos".

Un gran desafío para la nueva empresaria fue el COVID-19.

La pandemia detuvo la construcción durante varios meses.

"Al principio, éramos muy optimistas y pensábamos que sería un proceso rápido", dijo García. "La realidad se derrumbó después de que comenzamos a ir día a día y ver lo que se necesitaba de dinero, tiempo, planificación, y luego, todo lo que podría haber salido mal, salió mal. No pensé que tomaría tanto tiempo... Pero creo firmemente que las cosas pasan cuando tienen que pasar".

Las finanzas también fueron una batalla.

“No venimos de tener mucho dinero. Mis padres trabajaban en el campo y yo soy de primera generación en este país”, señaló. "Solicitamos préstamos, pero desafortunadamente, debido a que se trataba de una empresa nueva, no calificamos".

La madre de García es ahora su socia. La asociación permitió a García evitar acumular deudas y una mayor tasa de interés.

Después de casi cinco años de planificación, la cervecería Brew-N-Krew abrirá a finales del mes de marzo.

García y su equipo están explorando nuevos sabores para comenzar el proceso de elaboración, que según ella, suele tardar hasta un mes entero.

"Lo más importante ha sido que las cosas nunca salen según lo planeado", expuso García. "El proceso en sí es un fastidio. No es sencillo; es complicado, solitario y lleno de estrés. Suena extraño decirlo, pero también creo que es lo que hace que el resultado sea tan hermoso. Este recorrido me ha enseñado a ser paciente con el proceso. He aprendido a ser una mejor estudiante, ya que he aprendido mucho con esta construcción. Definitivamente me ha hecho una persona más fuerte".

David Rodríguez es el reportero de educación y fotógrafo del personal de The Salinas Californian. Para cualquier sugerencia o idea para un reportaje, se le puede enviar un correo electrónico a drodriguez@thecalifornian.com. Suscríbase para apoyar el periodismo local.