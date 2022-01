Programa de empleo de segunda oportunidad brinda esperanza a reos de Condado Monterey

Read in English

Un futuro exitoso puede parecer incierto y, a menudo, inalcanzable para quienes se encuentran encerrados tras las rejas.

Sin embargo, hay nuevas oportunidades en el horizonte para algunos reclusos de la cárcel del Condado Monterey gracias a un nuevo programa de trabajo y educación.

Darison Randolph y Robert Turner, que pronto serán liberados, aseguran que se sienten un paso más cerca de lograr sus sueños de ser dueños de negocios después de recibir su Certificación de Conserjería de IN2WORK Serve Safe y Training Performance Compliance (TPC por sus siglas en inglés).

En 2021, un programa de Aramark Corporation conocido como IN2WORK comenzó en la cárcel para enseñar a un grupo de reclusos los fundamentos de la alimentación y los servicios de custodia. El programa también ofrece cursos de abuso de sustancias, habilidades para enfrentar los problemas y el manejo de la ira.

El objetivo del programa es rehabilitar con éxito y proporcionar a los reclusos la educación fundamental y las habilidades laborales que necesitan para ser más rentables cuando busquen empleo después de ser liberados.

Si bien algunos de los primeros estudiantes no pudieron graduarse el año pasado debido a los desafíos causados por la pandemia, este año, todos los involucrados en el programa estaban decididos a superarlo.

Randolph y Turner son dos de los siete participantes que se graduaron del programa esta semana.

Cuando vieron por primera vez el volante en las instalaciones que pedía que se inscribieran nuevos estudiantes, señalaron que no podían dejar pasar la oportunidad. Durante su tiempo en la clase, aprendieron habilidades de cocina y manipulación de alimentos.

Randolph dice que las clases y los exámenes no siempre fueron fáciles, pero ahora está ansioso por comenzar el reto para lograr sus objetivos profesionales.

Quiere abrir un camión de comida.

“Mi idea es conseguir una mezcla de la comida mexicana y la barbacoa. Obtener este certificado con la licencia de manejo de alimentos y todo lo demás, me permite dar un paso adelante y me pone en el camino correcto para hacer algunas de las cosas que he soñado hacer”, dijo Randolph. “Quiero llevar mi camioneta a todas partes, pero especialmente a los grandes eventos de la ciudad como el Rodeo”.

Turner está a una semana de su liberación y dice que primero buscará trabajar en los restaurantes locales, pero también está considerando ser dueño de un negocio de alimentos algún día.

Uno de los mayores obstáculos para los reclusos liberados es que los contraten para trabajos debido a sus antecedentes penales.

“Espero que sepan que también tenemos habilidades. El hecho de que tengamos una condena por un delito grave no significa que no podamos realizar una tarea”, expuso Turner. “Si tengo la ocasión, siempre lo he hecho bien y espero que tengamos la oportunidad de demostrar que podemos cumplir con nuestros deberes”.

Según las estadísticas de Aramark, solo el 25% de las personas anteriormente encarceladas no tienen un diploma de escuela secundaria, GED o experiencia universitaria. Su tasa de desempleo es del 27% y más de la mitad se encontrarán encarcelados nuevamente dentro de los tres años posteriores a su liberación.

El administrador del programa Charles DaSilva, de la Oficina del Sheriff del Condado Monterey, señala que tener este programa muy bien podría cambiar esas estadísticas para mejor.

“Algunos de estos hombres y mujeres no tienen acceso a empleos”, dijo. “Queremos hacer todo lo posible desde adentro para ayudar a que la transición sea fácil para ellos”.

Además de las clases del programa, DaSilva dice que se realizan ferias de trabajo dos veces al año para ayudar a los reclusos a establecer mejores conexiones laborales con recursos externos. Los trabajos y las organizaciones a menudo incluyen proveedores y negocios minoristas como Goodwill, industrias agrícolas locales e incluso industrias automotrices.

“Si los llevamos a algún lado y alguien dice 'Lo siento, no podemos contratarlo debido a sus antecedentes', entonces les hemos fallado", aseguró DaSilva. "Cuando vengan aquí a estas ferias de trabajo, verán una cara familiar, así que cuando llegan a salir, saben con quién están trabajando".

IN2WORK actualmente opera en 139 ubicaciones en 22 estados y los cursos duran entre 8 y 10 semanas.

Los graduados también son elegibles para becas para continuar su educación desde dentro de un centro correccional, una institución acreditada después de la liberación, o para realizar estudios universitarios a tiempo parcial o completo e incluso en una escuela de oficios.

Las personas interesadas deben estar en regla dentro de su institución correccional para inscribirse en el programa.

DaSilva dice que el objetivo es ampliar el programa para incluir a más estudiantes y convertirse en una oportunidad más permanente para los reclusos del Condado Monterey.

En cuanto a Randolph y Turner, dicen que esperan que los posibles empleadores y la comunidad también sean más abiertos con ellos.

“Mucha gente comete errores, como todos lo hacemos, pero salir de aquí y tener la oportunidad de recuperarse y tener un camino valioso para explorar nos ayudará a ser una mejor persona y una parte más exitosa de la sociedad”, finalizó Randolph.