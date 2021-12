Luchador de Salinas busca obtener el Trinity Award con el apoyo de exluchador de UFC

Marvin Green IV

For The Californian

Es la culminación de siete años de formación. Sangre, sudor y lágrimas se derramaron sobre la lona de lucha a lo largo de los años para Casey Bittner.

El niño de 10 años se abrió camino hacia dos campeonatos estatales y un título nacional. Ha luchado contra los mejores de la nación en su viaje hacia la grandeza, y está apenas al comienzo de una ilustre carrera en la lucha libre.

Para ayudarlo en este camino hacia el éxito, solicitó la ayuda del ex peleador de la Ultimate Fighting Championship (UFC) Daniel Cormier.

Va uno, quedan dos

Después de ganar el campeonato nacional en Reno a principios de este año, Casey regresó al gimnasio para entrenar duro por el Trinity Award.

La primera de estas competencias, The Tulsa Kickoff, se llevó a cabo del 18 al 20 de noviembre. Casey dominó la competencia en la división de 10 y menores, 73 libras, ingresando como el tercer cabeza de serie y llevándose a casa el primer premio.

Casey finalmente ganó el concurso de semifinales 4-2 contra Marco Hutcherson de Pensilvania y pasó a la final para enfrentarse a Tracen Fran de Iowa.

"Para ser honesto, mis peleas fueron bastante fáciles hasta las semifinales", aseguró. "Era un luchador realmente bueno y tuve problemas para conseguir mis derribos".

Después del difícil enfrentamiento de semifinales, Casey dominó a Fran, 9-0 en la final, y se llevó a casa el trofeo Tulsa Kickoff.

Los concursantes deben ganar los tres eventos para ganar el Trinity Award. La competencia en el primer evento es siempre la más dura, ya que los mejores de la nación se presentan para hacer su esfuerzo. Esto hace que el Tulsa Kickoff no sea probablemente la competencia de lucha más difícil de la nación, si no la más complicada del mundo.

Para ganar el prestigioso Trinity Award, Casey ahora debe ganar en los Tulsa Nationals en enero y la competencia Reno Worlds en abril de 2022.

"Me siento muy bien con la oportunidad de ganar", señaló Casey. "Saqué al más difícil del camino".

Para prepararse para los dos próximos torneos, Casey entrena en Gilroy en el gimnasio de Cormier. Cormier es un comentarista de la UFC y es el segundo peleador en la historia de UFC en tener títulos en dos categorías de peso simultáneamente.

“Me gusta entrenar con Daniel”, dijo Casey. "Él es solidario pero duro y te motiva a salir adelante".

"Tenemos un grupo fenomenal de muchachos muy jóvenes y talentosos en este momento", señaló Daniel 'DC' Cormier, ex campeón de peso pesado de UFC. "Casey se unió al equipo recientemente y cuando puedes agregar una pieza como esa a tu equipo, literalmente simplemente eleva el nivel de todos los niños que ya están en la sala".

Cormier expuso que se trata de lo básico.

“La consistencia es algo que enseñamos a nuestros peleadores”, apuntó Cormier. “Tenemos un requisito, los padres tienen que firmar un código de conducta que establece que sus hijos asistirán al 75 por ciento de las prácticas. Necesitan estar en el gimnasio ... Se requieren 12 entrenamientos al mes ".

"Honestamente, siempre quiero dar la lección que aprendí a través de la lucha libre ... no hay nada más cierto que la lucha libre, solo obtienes lo que ganaste y lo que merecías", dijo Cormier. La lucha libre nunca te mentirá, nunca te dará algo que no te hayas ganado y aprenderás duras lecciones si no haces el esfuerzo necesario para tener éxito en este deporte ".

Cormier planea usar a Casey como una herramienta de motivación para otros jovencitos en su gimnasio.

"Le dije que trajera su medalla y trofeo porque sus compañeros de equipo pudieran ver que es posible convertirse en eso", dijo Cormier. Hay muchos niños aquí que han tenido mucho éxito, pero ahora se trata de elevar al grupo y cuando tienes a un niño como Casey, él eleva absolutamente al grupo ".

Espíritu competitivo

El padre de Casey, Drew, tiene una agenda muy ocupada, pero no le importa.

“Casey entrena de cinco a seis días a la semana. Es mucho viajar ”, declaró Drew. "Pero no podría pedir un niño mejor, siempre está haciendo lo que necesita para progresar".

En cuanto al papel de su padre en su carrera como luchador, no siempre ha sido fácil.

"A lo largo de los años, he encontrado mi papel", dijo Drew. "A veces puede ser estresante. No quiero presionarlo demasiado".

Casey comenzó a luchar a los 3 años y a competir a los 5. También fue Campeón del Estado de California en 2018 y 2019.

Si bien el estudiante de quinto grado de Salinas mantiene un enfoque estricto en la lucha libre, también logra un GPA de 4.0 en Anthem Christian School. Fuera de la escuela, Casey disfruta jugando con los videojuegos y viendo a sus equipos deportivos favoritos, los 49ers y los San Francisco Giants.

No son solo los luchadores adultos los que marcan la diferencia para Casey, a él le gusta entrenar con luchadores de su edad.

No importa dónde esté, Casey siempre sigue siendo competitivo.

"Ya sea un juego de mesa, fútbol de fantasía o la lucha libre", asegura Drew. "Es competitivo en todo lo que hace".

Esa es parte de la razón por la que Casey dice que le encanta la lucha libre.

“La competencia, la energía de dominar al rival y hacer lo que sea necesario”, dijo. "Eso es lo que amo".