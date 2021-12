De amigos de la infancia a socios: Dúo de Salinas alcanza sueño, vende zapatos de alta calidad

Comenzar un negocio nuevo siempre es un riesgo, particularmente al hacerlo durante una pandemia, pero dos amigos de Salinas que se conocieron desde la infancia lograron superar adversidades y prosperar.

Para los buenos amigos Fabián Maciel y Daniel Castañeda, este año ha sido un éxito en su zapatería Retail Boyz, ubicada dentro del Northridge Mall.

En solo siete meses desde su apertura, los jóvenes de 21 años de edad alcanzaron un gran objetivo, logrando más de un millón de dólares en ventas a clientes de todo el país.

Sus estilos ya han ganado una gran popularidad entre sus miles de seguidores en las redes sociales e incluso han sido adquiridos por celebridades como el jugador del equipo de los 49ers de San Francisco Deebo Samuel, el jugador de futbol americano colegial Spencer Rattler, el rapero Lil Sheik y famosos TikTokeros.

¿Cómo lo están haciendo?

Bueno, estos no son zapatos comunes. Sus diseños van desde las líneas exclusivas de marcas de alta gama como Off-White, Yeezy y Nike que, según dicen, no son tan fáciles de encontrar en otras tiendas o por internet.

En la tienda se podrá encontrar estilos raros como los zapatos deportivos morados y dorados Nike "Kobe", los Jordan 1 e incluso sus Off-White Dunks, que solo tenían 50 pares fabricados y están disponibles dentro de la tienda.

"Si los viste en internet, es posible que te estafen o que obtengas algunos falsos, pero aquí pasamos por un proceso de compra que hace que se certifiquen como auténticos", señaló Maciel. "No tienes que pagar todas las tarifas de internet. No esperas un mes entero. Puedes probártelos y llevártelos a casa el mismo día".

El 'hustle'

Otro aspecto notable y exitoso del negocio es la reventa de zapatos usados. Retail Boyz compra y restaura zapatos deportivos raros.

Maciel y Castañeda explican que ese proceso fue lo que inició su aventura.

Se conocían desde el jardín de niños y compartían intereses de moda similares en la escuela preparatoria. El dueto comenzó a revender artículos en Instagram cuando comenzó la pandemia, aseguró Maciel.

"Fuimos a una tienda similar en San José y nos gustó. Teníamos el sueño de comenzar la nuestra", recordó. "Luego seguimos expandiéndonos, obtuvimos más seguidores y vendimos más zapatos. Recuperamos nuestra inversión y luego obtuvimos nuestra tienda aquí en el centro comercial".

Castañeda comentó que el "hustle", o trabajar por alcanzar su sueño, comenzó cuando eran apenas adolescentes.

"Mi mamá no podía permitirse el lujo de comprarme ropa, así que yo trabajaba para comprarme mi propia ropa, la usaba un par de veces y la vendía", expuso Castañeda. "Así es como me mantenía con la ropa en mi mochila. Comenzó con la marca Supreme que me gustaba y ... luego la vendía para comprar otras marcas que me gustaban también y luego esto empezó a crecer como una bola de nieve".

Maciel dice que fue uno de los primeros clientes de Castañeda.

"Le compraba los zapatos", apuntó. "Tuve que reciclar latas y venderlas solo para ahorrar".

Pequeños sueños se hacen realidad

No son solo los zapatos los que están haciendo la revelación.

La gerente general de Northridge Mall, Susan Causey, asegura que es la experiencia de compra por sí sola la que ha ganado cierta notoriedad.

"Es una tienda bastante única y este año, ganó un premio visual victory entre cientos de participantes a través de ICSC en Nueva York por su excelente comercialización y exhibiciones visuales", destacó. "Es un gran honor".

Retail Boyz se acredita a sí mismo por su buen ojo para la moda, y también presenta artículos como ropa BAPE y estilos de zapatos Dunk que eran populares a principios de la década de 2000, pero que están volviendo a ser populares.

"Pensé que tomaría más tiempo, pero siete meses fue bastante rápido. Me siento bastante bien con eso", señaló Maciel. "La gente se fijó en nosotros porque nunca antes habían visto algo así".

Los socios comerciales quieren asegurarse de que incluso los pequeños sueños, como tener un par de zapatos deportivos exclusivos, puedan hacerse realidad para todos.

"La gente compra esto porque quiere sentir que encaja en un determinado grupo, como yo también quería encajar", dijo Castañeda.

Para ver la mercancía se puede visitar la página de Instagram @retailboyzshop.