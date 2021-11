Izamiento de bandera en Salinas honra el Día de Memoria de Personas Transgénero

Read in English

Por primera vez en la historia de la ciudad de Salinas, funcionarios y residentes llevaron a cabo una ceremonia de izamiento de bandera frente al Palacio de Justicia en honor al Día del Recuerdo de las Personas Transgénero.

Esta conmemoración se observa anualmente el 20 de noviembre y sirve para honrar y recordar a las personas transgénero que perdieron la vida en ataques provocados por la transfobia. Hasta ahora, 2021 es el año que ha resultado más mortífero para las personas transgénero y las no conformes con el género en los Estados Unidos.

El izamiento de la bandera con rayas rosas, azules y blancas fue apoyado por funcionarios como el Supervisor Luis Alejo, el Concejal de la Ciudad de Monterey Tyller Williamson y la Supervisora Wendy Root Askew.

Askew aseguró que el objetivo es enviar un mensaje de inclusión para todos en el área.

"La seguridad de nuestros vecinos nos importa y esta es una forma en que podemos mostrar nuestros valores como comunidad", explicó Askew. "Todos pertenecemos a este lugar".

Fue un momento poderoso y emotivo para los miembros de la comunidad LGBTQ + local, que dijeron que su objetivo es crear conciencia.

Mariana Arredondo, cofundadora y presidenta de las Celebraciones del Orgullo Gay del Valle de Salinas, se sintió abrumada por las emociones que le produce recordar a los amigos y familiares que fueron víctimas de ataques de este tipo.

"Tenemos que honrarlos también y continuar la lucha", señaló Arredondo. "La conciencia en cierto sentido da seguridad y al tener esa bandera arriba donde está, demuestra que no estamos solos".

El miembro de la comunidad Glen Oryan comentó que para él, el izamiento de la bandera también fue un buen paso para ayudar a las personas que puedan estar luchando por llegar a los términos o que buscan ser aceptadas públicamente con su identidad. Esto es algo por lo que él mismo luchó.

"Hay gente que nos odia", aseguró Oryan. “Crecí en una familia fundamentalista y cuando me abrí a ellos, me enviaron a un psiquiatra para que me 'arreglara'. Nuestra comunidad ha progresado mucho, especialmente aquí ".

A pesar del gran apoyo, hubo un pequeño grupo de manifestantes que dijeron que se oponían y cuestionaban el izado de una bandera transgénero en la zona.

"La comunidad gay tiene la libertad de hacer y ser quien quiera, la comunidad transgénero es libre de hacer y ser quien quiera ...", señaló Víctor Suárez, residente de Salinas. "... pero creemos que tener esta bandera podría enviar un mensaje equivocado a la comunidad o hacia los niños y pensamos que las únicas banderas que deberían estar ahí son las banderas de la nación y la del estado".

La manifestación del grupo fue pacífica y Arredondo explicó que estaba feliz de que todos pudieran compartir su punto de vista.

"Al estar aquí afuera, pueden vernos. Pueden ver cómo nos vemos. Pueden observar que somos como ellos", comentó Arredondo. "Si le damos a la gente la oportunidad de comprender a nuestra comunidad, tal vez podamos salvar esa sensación de no estar unidos".

La bandera estaba programada para ser colgada por un día, pero los miembros de la comunidad dijeron que esperan que esto se convierta en una tradición que se realice más frecuentemente.