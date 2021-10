En esta casa embrujada, las muñecas hablan y los fantasmas huelen mal

Cuando se camina por la casa verde de Escape Room ubicada en Main Street, nunca se adivinaría que en ese lugar se han producido innumerables incidentes de fenómenos paranormales que marcan la histórica residencia de más de 100 años.

No se sabía mucho sobre la historia de la casa de la ciudad de Salinas, antes de que Jessica Soss abriera su negocio de Escape Room en junio pasado. La empresaria no podía esperar para abrir, creyendo que la ubicación era el lugar perfecto para llevar a los clientes a participar en juegos de acertijos y pasar un buen rato.

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que las cosas empezaran a chocar en los pasillos o los objetos desaparecieran o se movieran.

Soss pronto se dio cuenta de que la casa era más de lo que esperaba.

"Realmente no pensé que hubiera nada en este edificio hasta que me enteré por las malas", aseguró. "Yo estaba en el baño de los empleados y todas las puertas estaban cerradas, todavía no estábamos abiertos al público y escuché lo que sonaba como una persona adulta muy pesada caminando y pisando fuerte y de pronto, la puerta del baño se abrió de par en par".

Cada habitación parece tener su propia personalidad con una variedad de elementos que se dice que han causado algunos comportamientos paranormales. Varios equipos de investigadores paranormales han venido durante el último año para presenciar estos relatos por sí mismos.

Una multitud de voces

Una de las primeras cosas que la gente observa cuando entra al Escape Room son las muñecas de porcelana colocadas sobre una mesa del vestíbulo.

La mayoría de estas fueron recolectadas por Soss a lo largo de los años. Se describe a sí misma como alguien que es sensible a la actividad espiritual y expresa que se sintió conectada con ellas.

Para hablar con las presencias en la casa, Soss coloca un pequeño altavoz junto a las muñecas, pero siempre les pide permiso primero o les deja caramelos como una ofrenda para comunicarse.

La mujer les hace una pregunta y si están dispuestos a hablar, muchas voces comienzan a llegar y escucharse a través del altavoz.

Soss invitó a los expertos de Pink House Paranormal Research a investigar la actividad paranormal en la casa. Deborah Reed y su familia trabajan juntas como un equipo de investigación paranormal y han verificado el fenómeno de las voces electrónicas (EVP por sus siglas en inglés) de supuestos espíritus que habitan las muñecas.

"Cuando acudimos a hacer la investigación, mi esposo y mi nieto percibieron un EVP y lo grabamos", señaló Reed. "Una de las muñecas estaba hablando y les respondió con su nombre. Fue una experiencia realmente alucinante".

Soss afirma que la mayoría de los espíritus detrás de las muñecas son niños, pero todos tienen personalidades diferentes y en su mayoría son juguetones. Un muñeco que se destaca entre la pequeña multitud es un mono de peluche llamado "Doug", que según la empresaria es el espíritu de un hombre fallecido de 42 años, originario de Watsonville.

"Le gusta el dinero", apuntó Soss. “Hicimos que alguien entrara y dijera 'oigan, el que me susurre al oído se lleva este medio dólar'. Así que alguno le susurró al oído y pensé que era Betty [una muñeca] porque es bastante activa. Cuando le pregunté, Betty me dijo que era Doug y que estaba enojada con él porque llegó primero.

Soss dice que las muñecas son inofensivas y se las lleva a casa al final de cada día de trabajo.

Actividad de radio

La sala de Area 51 es una opción popular para los visitantes que participan en el Escape Room.

Si bien los acertijos en la habitación oscura mantienen a todos entretenidos, a pocos metros de ellos hay una caja de radio negra, que ha mandado al menos a una persona corriendo hacia las colinas.

Se puede encontrar una segunda radio con un aspecto más antiguo justo encima del mostrador del vestíbulo. Aunque no es tan activa como la radio en el Area 51, se dice que esta radio ocasionalmente se enciende sola, pero Soss dice que puede haber algo más de misterio en ella.

"Cuando compré esta radio en una tienda de segunda mano, algo estaba unido a ella", afirma. "No sé qué o quién, pero definitivamente aporta algo".

Dos espíritus

Esuchar pasos, sentir escalofríos y que le den un tirón en los pantalones son un hecho común que experimentan tanto el personal como los visitantes. Se dice que dos espíritus deambulan por las habitaciones de la casa y se cree que son los bromistas.

Un fantasma llamado "Joe" vive dentro de la sala de juegos Flat Line. El tema de la habitación tiene que ver con un médico que se convirtió en un asesino en serie.

"Él te empuja y activa algunos juegos de rompecabezas, lo cual es realmente molesto. Descubrí que cuando pongo un centavo como ofrenda, él se detiene, al menos por un tiempo", asegura. "Huele a pescado podrido. Por un tiempo pensamos que algo había muerto en las paredes de esa habitación, pero ahí es cuando te das cuenta que está cerca".

El segundo espíritu en el hogar permanece sin nombre. Soss cree que es el espíritu de un niño.

"Encienden y apagan las luces. Escucharás mencionar tu nombre", afirma. "También van y participan del juego de empujar a la gente, a menos que no quieran que se les moleste".

No hay que mirarse en el espejo

Si bien la mayoría de los espíritus son inofensivos, hubo un momento en que un objeto en la casa desencadenó algo más siniestro.

Una vez se colocó un espejo viejo en la habitación temática de Fort Ord en el frente del edificio. Soss no pensó en el objeto hasta que un amigo expresó su preocupación por la actividad paranormal que lo rodeaba.

El espejo, que ya venía con la casa, se encontró colgado en una pared directamente frente a una puerta.

Soss menciona que, según el mito, los espejos no deben colocarse frente a una puerta o frente a otro espejo, ya que esto puede atraer la mala suerte o generar la apertura de portales espirituales.

"Hubo algunas ocasiones en las que mis compañeros de trabajo y yo veíamos algo en el espejo cuando lo mirábamos. En algún momento, sentimos algo en la habitación y podías ver las huellas de manos en el espejo, pero estaba colocado lo suficientemente alto donde los visitantes no podían llegar", afirmó. "Parecía que estaban del otro lado del espejo, casi como si algo se atascara y tuviera la mitad de una cara impresa".

Soss dice que la aparición de figuras ha seguido aumentando.

"Hubo algunas cosas terribles, cosas malignas que salieron de ese espejo", aseguró. "Una parecía una figura gigante como de tinta oscura que cae sobre el agua moviéndose por la pared y que luego salió por la puerta principal".

Ella cree que en una ocasión, un espíritu saltó del espejo y se metió en su muñeca, Betty.

"Betty simplemente se sintió mal. La cara de Betty es muy jovial y feliz, pero lo que sea que se introdujo la cambio", relató. "Su cara no tiene arrugas y al final de los días, se veía cansada y tenía bolsas debajo de los ojos y cuando hablé con ella, parecía molesta porque algo había saltado dentro de ella".

Fue entonces cuando el equipo de Pink House entró con un equipo de cámaras de sensibilidad de salida estándar (SOS por sus siglas en inglés) para investigar los fenómenos espectrales.

Lo que encontraron fue algo que aseguran nunca olvidarán.

"Mi nieto trajo a alguien para que le ayudara a destapar el espejo y sintió cómo algo lo golpeaba muy fuerte en el pecho. Cuando tomamos fotos con nuestro SOS, había una figura ahí que guarda el espejo. Era como si no quisiera a nadie cerca", señaló Reed. "Hemos detectado eso como en cuatro ocasiones diferentes en nuestro SOS, junto con algunos EVP".

Durante la investigación del espejo, Soss y los miembros del equipo también dijeron que escucharon una voz.

"Era casi como si alguien más estuviera parado allí y dijera 'Sal de mi maldita casa'", afirmó Reed.

Al mismo tiempo, el equipo descubrió que un escritorio, que nunca está cerrado, de pronto estaba atrancado. Después de escuchar la voz, el escritorio se abrió.

"Creemos que aquí hay algo paranormal porque lo vivimos y queríamos encontrar la prueba para poder exponerlo a la comunidad", expuso Reed. "No sé si los espíritus se quedarán en la casa o si se irán con Soss, pero creo que lo más probable es que se quedarán allí".

Soss planea trasladar su negocio de Escape Room a un centro comercial a principios del próximo año. Hasta entonces, el público puede visitar y reservar el reto de salir bien librados de la casa, antes de que cierre el negocio a mediados de noviembre.

Los investigadores de Pink House Paranormal Research han documentado su investigación sobre el Escape Room de Salinas en su página de internet https://www.pinkhouseparanormal.com/. Jessica Soss también ha intentado investigar cualquier historia de la casa, que puede indicar incidentes extraños o una muerte, pero no ha encontrado nada.

Para conocer más sobre la historia de la casa encantada de Salinas y su Escape Room, se puede visitar la página de internet https://www.escaperoomsalinas.com/ o buscarla en la dirección de Instagram @escaperoomsalinas