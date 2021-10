Condado Monterey abordará tema de vacunas infantiles del COVID-19 durante reunión virtual

El condado de Monterey está preparado para abordar varias inquietudes y preguntas sobre las órdenes de la aplicación de la vacuna del COVID-19 para los estudiantes.

Se estarán llevando a cabo dos reuniones virtuales, una en inglés y otra en español donde funcionarios electos y expertos médicos responderán a una amplia variedad de preguntas de las familias y discutirán las ordenanzas dirigidas a los estudiantes de 5 a 11 años.

La administración del presidente Biden informó que está lista para movilizar dosis de vacunas a este grupo de edad tan pronto como reciba luz verde.

En una conferencia de prensa realizada hace algunos días, los funcionarios revelaron un plan integral para suministrar suficientes vacunas para los aproximadamente 28 millones de niños. La administración estima que alrededor de 15 millones de dosis estarán disponibles durante la primera semana de la campaña.

Las vacunas podrían autorizarse la primera semana de noviembre. Se espera que un comité asesor clave de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) haga su recomendación el 26 de octubre. El comité asesor independiente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) participará durante las reuniones del 2 y 3 de noviembre. Las recomendaciones deben ser aprobadas por las jefaturas de ambas agencias.

En septiembre, el gobernador Gavin Newsom anunció que se implementarían los mandatos de vacunas para los estudiantes de K-12, ciclos escolares desde el jardin de niños hasta la preparatoria, que deseen asistir a la escuela de forma presencial una vez que la FDA dé su aprobación para este grupo de edad.

California sería el primer estado en hacerlo.

El supervisor Luis Alejo se unió a la portavoz Esmeralda Owen de la Oficina de Educación del condado de Monterey y el Departamento de Salud del Condado para discutir la importancia de las próximas reuniones de la junta.

Alejo asegura que uno de los objetivos más importantes es abordar cualquier información errónea sobre el COVID-19. El mes pasado, la junta declaró que la desinformación sanitaria constituye una crisis de salud pública.

“Sé que este tema es lo más importante para miles de personas en todo el Condado Monterey y ciertamente será un gran esfuerzo y queremos hacerlo bien”, señaló Alejo. "Tenemos que responder a muchas preguntas y obtener mucha buena información".

Owen respondió a las preguntas de los padres que quieren saber cómo se implementará el mandato de vacunas para los estudiantes. Dijo que la mayoría de los padres del condado de Monterey han expresado su apoyo a los mandatos estatales.

En este momento, el 83% de los residentes del Condado Monterey han recibido al menos una dosis.

“Lo que más escuchamos en realidad es que no pueden esperar por esta orden de vacunar a los niños de 5 a 11 años, porque tienen miedo”, expuso Owen. “Por supuesto, hay algunos padres que nos han enviado mensajes de que no están de acuerdo con una reglamentación futura porque este mandato no está aprobado o aún no es una ley. Sucederá en cualquier momento, pero, por ahora, solo nos estamos preparando".

Para los padres que pueden optar por no vacunar a sus hijos o sienten que no tienen suficiente información para tomar la decisión, Owen señala que hay algunas opciones que se discutirán, incluida la educación en el hogar y el aprendizaje remoto.

“Solo estamos mirando los diferentes escenarios y preparándonos para cualquiera que sea o nos adaptamos a uno nuevo que sea requerido por el estado”, dijo Owen.

Ella mencionó que el objetivo de la oficina de educación es garantizar que el aprendizaje de los estudiantes no se interrumpa más.

Los panelistas adicionales de la junta incluirán a un médico y un pediatra del Hospital Natividad para responder directamente cualquier pregunta de los padres.

Otro tema discutido fue si el condado de Monterey ha solicitado las dosis de vacunas necesarias para el grupo de edad de 5 a 11 años.

La administración de Biden está lista para abastecer a más de 25,000 consultorios de pediatras y otros sitios de atención primaria, más de 100 hospitales y sistemas de salud para niños, decenas de miles de farmacias y cientos de escuelas y clínicas comunitarias. Los funcionarios de la administración aseguran que están trabajando con los estados y las localidades para inscribir más sitios.

Kristy Michie, del Departamento de Salud del condado de Monterey, expuso que los proveedores de servicios de todo el estado se encuentran actualmente en la etapa de reserva previa para los pedidos.

“Tan pronto como la vacuna reciba la aprobación completa a través del proceso que está pasando por la FDA, después se pasará al comité asesor de los CDC sobre prácticas de inmunización, y luego el Western States Scientific Review Group ... entonces los proveedores tendrán esas reservas preparadas de las dosis de la vacuna y comenzarán a enviarse".

Por ahora, los funcionarios dicen que lo mejor para los miembros de la comunidad es reunirse con los expertos y obtener la información que necesitan para su salud y la de sus familias.

Los seminarios por internet se transmitirán en línea en las páginas de Facebook y YouTube del condado. El seminario por internet en inglés se llevará a cabo el 28 de octubre de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Para obtener más información, se puede visitar la página de la red social Facebook del Condado Monterey, California o se pueden comunicar con:

Supervisor Luis Alejo (831) 755-5011 o district1@co.monterey.ca.us

Supervisora Wendy Root Askew (831) 755-5044 o district4@co.monterey.ca.us

USA Today contribuyó a este informe.