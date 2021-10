Organización sin fines de lucro ofrece computadores a bajo costo a familias del Condado de Monterey

La educación de forma presencial y las interacciones en los lugares de trabajo cambiaron a un formato virtual en medio de la pandemia por el COVID-19 y la demanda de tecnología se disparó.

Para aquellas personas que no podían pagar los dispositivos de computación o no entendían cómo funcionan estos, la empresa Loaves, Fishes & Computers intervino para ayudar. Christian Mendelsohn inició una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Salinas, que entregó miles de dispositivos electrónicos a las familias durante la pandemia y por muy poco o ningún costo.

Incluso antes de que llegara la pandemia, Loaves, Fishes & Computers tenía la misión de proporcionar conocimientos informáticos a las familias de bajos ingresos.

"Gran parte de nuestra comunidad es latina, muchos de ellos son trabajadores agrícolas", aseguró Gabriela López Chávez, directora ejecutiva de Loaves, Fishes & Computers. "Realmente esperamos servir a las personas que no tienen acceso a una computadora, que no pueden pagar una o que no saben cómo usarla".

La compañía atiende a los condados de Monterey, Santa Cruz y San Benito.

Loaves, Fishes & Computers está intentando atender el desequilibrio o brecha digital, ofreciendo talleres de alfabetización informática llamados Together and Connected (Juntos y Conectados) pensados para niños y adultos.

La primera mitad del taller es aprender a reparar una computadora. Luego, hay una sesión grupal en la que los niños aprenden cómo restaurar una computadora mientras los adultos aprenden sobre la seguridad en Internet, desde el acoso cibernético, hasta la concientización sobre quién está tratando de conectarse con los más pequeños por internet.

"Es una manera de conectar a los padres con sus hijos", afirmó López Chávez. "Además, pueden aprender juntos sobre el uso de una computadora y ser consumidores de las aplicaciones que se ofrecen en internet y hacerlo de forma responsable".

Loaves, Fishes & Computers entregó aproximadamente 1,800 computadoras en 2019 y 2,500 computadoras en 2020. Después de proporcionar una prueba de tener bajos ingresos, las familias pudieron comprar computadoras a un costo de entre los 59 a los 200 dólares y Chromebooks (computadoras portátiles creadas para el buscador de Google) por 35 dólares o en ocasiones, completamente gratis.

“Lo veo como una situación de justicia económica”, señaló López Chávez. “Por eso es importante hacer este trabajo. Es básico porque si no tenemos las herramientas para navegar, no podremos ver todas las cosas".

Durante la pandemia, el personal ha tenido una necesidad creciente de voluntarios.

La organización acepta voluntarios de todas las edades: el más joven tiene actualmente 12 años, mientras que el mayor tiene 70. Desempeñan diferentes roles en el proceso de restauración, incluida la evaluación del equipo para ver si es reutilizable, la apertura de discos duros para borrar la información del donante, la sustitución de partes viejas o rotas y finalmente, el hacer pasar el equipo por una extensa lista de procesos de verificación para el control de calidad.

“Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para asegurarnos de que estamos vendiendo las computadoras y los Chromebooks con la más alta calidad”, apuntó el voluntario José Santiago.

Para las personas que esperan para ser voluntarias en la empresa, es útil si manejan bien las manos y tienen conocimientos básicos de informática. El personal de Loaves, Fishes & Computers expuso que la organización ofrece "un entorno de aprendizaje sobre la marcha del trabajo".

Durante los próximos tres años, Loaves, Fishes & Computers seguirá su programa Pay It Forward, que tiene como objetivo expandir el alcance en el Condado Santa Cruz, el Condado San Benito y todo el Condado Monterey, aumentando el desarrollo laboral.

Los técnicos informáticos de mayor edad y con experiencia, serán los maestros de los voluntarios más jóvenes que buscan mejorar sus habilidades.

Loaves, Fishes & Computers también invita al programa Connecting Seniors with Technology, que ofrece computadoras gratuitas y clases de tecnología básica para las personas mayores. Las clases consisten en temas de seguridad en Internet, compras en línea, cómo chatear o enviar correos electrónicos y muchas otras habilidades.

Para obtener más información sobre las clases se puede llamar al número de teléfono (831) 512-1330. Las clases están limitadas a 50 personas mayores de 60 años o más.

“La tecnología se mueve muy rápido y, como padres, necesitamos saber hacia dónde nos lleva y mantenernos al día con nuestros hijos”, finalizó López Chávez. "Hay tantos riesgos socioemocionales que nuestros niños pueden experimentar en internet, pero también hay muchos beneficios increíbles que puede lograr".