Las pruebas rápidas de COVID-19 escasean en California

Kristen Hwang

CalMatters

A Sarah Voit le gusta tener de 10 a 15 kits de prueba rápida a mano en caso de que alguno de los residentes de la Coalición de Refugios de Emergencia Familiar en Hayward necesite hacerse la prueba de COVID-19. Han tenido algunos sustos de infección y las pruebas de antígenos, que arrojan resultados en minutos, han sido cruciales para frenar el virus en el refugio familiar.

Pero en las últimas semanas, el personal ha tenido problemas para comprar suficientes kits de prueba rápida. Los Walgreens y Costco locales han comenzado a limitar las ventas a una por cliente. “Nos encontramos con el mismo problema al comienzo de la pandemia cuando intentábamos comprar toallitas húmedas Clorox y desinfectante para manos”, dijo Voit, director del programa en el refugio.

Hace tres semanas, un niño que vivía en el refugio fue enviado a casa desde la escuela después de que un compañero de clase contrajera COVID-19. El equipo de Voit utilizó las pruebas rápidas con toda la familia. Todos volvieron positivos.

“Como teníamos esos kits a mano, pudimos enviarlos de inmediato al hotel de aislamiento y a la cuarentena que administra el condado”, dijo. “De lo contrario, podría haber tomado de tres a cinco días obtener esos resultados y muchas más familias podrían haberse enfermado”.

Una clínica cercana ofrece pruebas de COVID-19, pero solo pruebas de PCR, que generalmente toman varios días para obtener resultados. Incluso un solo día de espera podría alimentar un brote entre los 23 adultos y niños del refugio.

“Si un residente realmente necesita una prueba, podemos enviarlo allí”, dijo Voit, “pero es difícil esperar de tres a cinco días”.

Voit logró encontrar un proveedor en línea y ordenó 70 kits para el refugio, pero no llegarán pronto: la fecha de entrega es dentro de un mes.

En línea y en las tiendas, los principales minoristas están agotados de las populares pruebas en el hogar, y los proveedores de suministros médicos no pueden encontrar suficientes kits de prueba rápida para escuelas, refugios, hogares de ancianos, empleadores y otros grupos. En todo el estado, las personas de las comunidades de bajos ingresos están siendo rechazadas porque los grupos comunitarios y las clínicas se ven obligados a racionar sus pruebas. Los trabajadores que necesitan un examen periódico de empleo luchan por encontrarlos. Algunos padres están gastando cientos de dólares de su bolsillo para evaluar a sus hijos en la escuela. Y se les dice a los hogares de ancianos que es posible que tengan que esperar semanas para obtener los kits de prueba.

“EE. UU. Obtiene una [calificación] D- en lo que respecta a las pruebas”, dijo el Dr. John Swartzberg, experto en enfermedades infecciosas y profesor emérito de UC Berkeley. “No estamos haciendo lo suficiente y es demasiado difícil para las personas hacerse las pruebas. Aquellos con menos recursos tienen la mayor dificultad para encontrar un sitio de prueba gratuito o comprar pruebas en casa “.

Los expertos dicen que las pruebas rápidas y fáciles son vitales para contener la propagación de COVID-19. Sin un acceso generalizado a las pruebas, las personas no saben que están infectadas y necesitan ponerse en cuarentena, lo que provoca brotes que podrían haberse evitado.

“Debería haber pequeñas estaciones donde se puedan realizar pruebas rápidas en cualquier lugar y en cualquier momento”, dijo Joe DeRisi, profesor de bioquímica y biofísica en UC San Francisco.

Abunda la escasez de kits de prueba rápida

Es un desajuste entre oferta y demanda. Aunque el estado informa cifras récord de pruebas, los californianos que buscan resultados el mismo día y kits de prueba de venta libre para niños que lloriquean, o para verificación del empleador o simplemente por tranquilidad dicen que no están disponibles. El problema: casi todas las instalaciones de pruebas administradas por el estado ofrecen solo pruebas de PCR basadas en laboratorio, y la gente quiere pruebas rápidas.

Cuando la variante Delta asomó en la región, la escasez de pruebas rápidas creó la “tormenta perfecta”, dicen los expertos. El aumento coincidió con la reapertura de las escuelas y los empleadores que requerían pruebas de rutina rápidas. Al mismo tiempo, los departamentos de salud locales redujeron sus esfuerzos de pruebas, centrándose en cambio en las vacunas. Los fabricantes, al ver una disminución de la demanda de verano, supuestamente cerraron las líneas de producción y tiraron el producto no vendido.

Menos del 10% de las ubicaciones de prueba en todo el estado ahora ofrecen pruebas de antígenos de resultado rápido, según una base de datos de Codificadores contra COVID y URISA GISCorps.

La escasez de pruebas es tan grave que el gobierno federal ha intervenido para aumentar la producción. El 9 de septiembre, la Administración Biden anunció una Plan de acción COVID-19 que incluye la compra de 280 millones de pruebas rápidas en el punto de atención y de venta libre por parte del gobierno federal y un acuerdo de tres meses con Walmart, Amazon y Kroger para vender las pruebas al costo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. no respondió a las solicitudes de CalMatters para saber cuántas pruebas rápidas se asignarían a California.

Los expertos de la industria dicen que los fabricantes, incluidos Abbott Laboratories, están recuperando la producción, pero los suministros adecuados aún no han llegado a los estantes para los consumidores, y podrían tardar semanas.

“Este fabricante en particular nos ha dicho que se han puesto al día, pero claramente a nivel del cliente todavía vemos escasez y, por supuesto, los clientes se están cambiando a otras marcas que provocan la escasez en otros lugares”, dijo Nam Tran, profesor de clínica patología en UC Davis y miembro del Grupo de Trabajo de Pruebas COVID-19 del estado.

A pesar de la sensibilidad ligeramente menor de las pruebas rápidas en comparación con las de PCR basadas en laboratorio, la facilidad de las opciones en el hogar las hace ideales para la vigilancia comunitaria, dijo DeRisi. Las pruebas de PCR pueden detectar niveles más bajos de virus y potencialmente identificar una infección mucho antes, pero la realidad es que el inconveniente de programar una cita significa que las personas no se hacen las pruebas suficientes.

“Podría obtener un PCR, pero eso es solo una instantánea en el tiempo”, dijo Tran. “Si desea que la gente se haga la prueba todos los días, (PCR) no es factible”.

Aproximadamente el 90% de todos los resultados de las pruebas de PCR se devuelven en dos días, según los datos estatales, aunque ese tiempo ha aumentado de manera constante recientemente. Los 15 minutos de espera para una prueba rápida casera en comparación con las 48 horas podrían significar la diferencia entre una persona infectada que comienza la cuarentena de inmediato y la propagación del virus durante varios días.

Y está claro que las pruebas rápidas funcionan.

El centro de enfermería especializada de Mariposa que administra Katrina Anderson no ha tenido un solo caso de COVID-19 entre sus frágiles residentes desde el comienzo de la pandemia.

Además de otras políticas estrictas de control de infecciones, cada persona que ingresa al edificio recibe una prueba rápida.

“Si vienes a trabajar a nuestras instalaciones, te hacen una prueba. Si vienes a reparar algo que está roto en la instalación, te hacen una prueba ”, dijo Anderson. “Nadie entra sin hacerse una prueba rápida”.

Anderson recibió noticias del estado de que las pruebas eran escasas. Pudo conseguir suficientes kits para las próximas semanas. Pero otras organizaciones, como escuelas y grupos comunitarios, que intentan establecer pruebas rápidas a través del Departamento de Salud Pública de California pueden no tener tanta suerte. El sitio web de Testing Task Force advierte que tomará de seis a ocho semanas recibir los kits de prueba rápida del estado.

Escuelas desesperadas por materiales de prueba

En marzo, el estado ofreció 5 millones de prueba BinaxNOW a las escuelas como incentivo opcional para reabrir en la primavera.

Las pruebas rápidas son una estrategia importante para las escuelas que desean evitar que los niños pasen el tiempo fuera del aula enfermos o en cuarentena. Pero el programa estatal se ha visto inundado de órdenes, y algunas escuelas dicen que las pruebas de PCR son su única opción confiable en este momento.

Los funcionarios estatales de salud pública le dijeron al distrito escolar de Kern High School en Bakersfield “que hay una escasez a nivel nacional de antígenos / pruebas rápidas”, dijo Erin Briscoe-Clarke, portavoz del distrito. Por lo tanto, la escuela está utilizando pruebas de PCR a pesar del mayor tiempo de espera para obtener los resultados.

DeRisi de UCSF dijo que escuchó que “cientos de escuelas” se inscribieron en septiembre para las pruebas estatales, “justo cuando ocurrió la escasez y justo cuando golpeó [la variante] Delta”.

El Departamento de Salud Pública del estado no devolvió las solicitudes de comentarios sobre su capacidad para cumplir con los pedidos de las escuelas.

Los funcionarios del Distrito Escolar Unificado de Clovis al noreste de Fresno dijeron que han tenido problemas para asegurar suficientes pruebas rápidas para sus 43,000 estudiantes. Además del enmascaramiento requerido y los exámenes de salud diarios, las escuelas allí examinan rutinariamente a los estudiantes involucrados en actividades extracurriculares y se están preparando para comenzar a evaluar a los profesores semanalmente. Las escuelas también acortan el período de cuarentena de 10 días en tres días si un estudiante puede demostrar que es negativo para COVID.

Pero el distrito de Clovis fue notificado a principios de este mes de que es posible que el estado no pueda completar el pedido de su kit de prueba, dijo la portavoz Kelly Avants. “Recibimos nuestro pedido y en uno o dos días nos enteramos de que el estado ya no aceptaba pedidos adicionales porque ya no tenían”, dijo Avants.

A principios de este mes, el distrito de Clovis se puso en contacto con más de 40 proveedores en busca de kits de prueba rápida. Nadie tenía ninguno en stock y no lo haría hasta al menos octubre, tal vez incluso diciembre. Finalmente, el estado pudo cumplir con la orden del distrito.

“Como tantas otras cadenas de suministro en este momento, es impredecible”, dijo Avants.

El distrito tiene un suministro de pruebas para dos semanas y espera recibir pronto 12,800 más de un proveedor privado.

Sin las pruebas rápidas disponibles públicamente, algunos padres gastan cientos de dólares para controlar la salud de sus hijos.

Nayamin Martinez, una madre en el Distrito Escolar Unificado de Clovis, recibió un correo electrónico hace varias semanas que un niño en el salón de clases de su hija dio positivo por COVID-19.

Era un viernes por la tarde y la clínica de pruebas Kaiser local de la familia estaba cerrada. Incluso con el seguro, Martínez no pudo encontrar un kit de prueba rápida o una cita para el mismo día en ninguna parte. También sabía que los resultados de una prueba de PCR no llegarían hasta el lunes o martes siguiente y no quería que su hija no asistiera a la escuela innecesariamente.

Martínez terminó llevándola a atención de urgencia y pagando $ 270 por la prueba rápida, y por su tranquilidad.

Cientos de sitios de prueba cerrados

El Departamento de Salud Pública de California dice que hay un exceso de capacidad de prueba de PCR. Miles de citas para las pruebas el mismo día están disponibles a través del sitio web de pruebas estatales, y ahora se procesan más pruebas a diario que durante el auge invernal. OptumServe, que administra los esfuerzos de prueba del estado, trabaja con el estado para monitorear la demanda y ofrecer opciones de sitio fijo, móvil y drive-thru, dijeron los funcionarios de salud a CalMatters.

Sin embargo, muchos californianos se quejan de que no pueden encontrar una cita o una prueba rápida. El problema: como los sitios de pruebas masivas administrados por el gobierno han cerrado, no siempre está claro para las personas dónde han surgido nuevas ubicaciones.

“Terminas con barreras de acceso que tienen menos que ver con la capacidad y más con la falta de información”, dijo el Dr. Jorge Caballeros, médico y fundador de Coders Against COVID, un grupo de voluntarios que colabora con un directorio de sitios de prueba nacionalmente.

“La mayoría de las pruebas se han desplazado de un servicio de salud público o gubernamental y se han privatizado. Mucho se ha trasladado a los médicos de atención primaria, los sistemas de salud y las empresas que realizan estas pruebas ”, dijo.

Según la base de datos de Coders Against COVID, 900 sitios de prueba han cerrado en California desde abril de 2020, y es probable que sea un recuento insuficiente.

Las comunidades de clase trabajadora e inmigrantes que a menudo enfrentan barreras tecnológicas o de idioma están luchando para encontrar los siembra cambiantes lugares de prueba y los tiempos de respuesta más largos. Se ha dejado que las organizaciones comunitarias llenen los vacíos con los pocos suministros que les quedan.

“Seguimos siendo la única organización en el condado de Marin que realiza pruebas rápidas de forma gratuita y no entiendo por qué”, dijo Yolanda Oviedo, gerente de respuesta al COVID-19 de Canal Alliance. “Ha sido muy difícil para nosotros mantener”.

Canal Alliance, que brinda una variedad de servicios para la comunidad latina en Marín, ofrece pruebas rápidas dos días a la semana.

La pandemia afectó duramente a la población latina del condado. Los latinos representaron el 80% de los casos de COVID-19 del condado el año pasado a pesar de representar menos del 16% de la población. La mayoría son trabajadores esenciales con altos riesgos de exposición.

Oviedo dijo que el grupo recibió 5,000 kits de prueba del estado en mayo y ha utilizado más de 3,000. La demanda ha crecido desde agosto y han recurrido a limitar las pruebas a 100 personas por día para que los suministros duren el mayor tiempo posible.

Las personas que buscan pruebas en el sitio con frecuencia son rechazadas. Es una decisión difícil, especialmente cuando saben que los miembros de la comunidad están desesperados, dijo Marina Palma, miembro de la junta de las Escuelas de la Ciudad de San Rafael y voluntaria en Canal Alliance.

“Tenemos gente que viene a hacer pruebas con nosotros desde Richmond, Petaluma, Novato, San Francisco”, dijo Palma.

Cada vez más empleadores, como Amtrak y Goldman Sachs, requieren prueba de vacunación o resultados negativos de las pruebas, y muchos trabajadores no pueden permitirse perder un día de trabajo.

“Cuando vas a otros lugares, los resultados tardan dos días. Dos días significan mucho para aquellas familias que trabajan mano de obra ”, dijo Palma. “Si no tienen esa verificación, no pueden mantener a sus familias”.

Es una historia similar en el Valle Central, donde Martínez, el padre de Clovis, es el director ejecutivo de la Red de Justicia Ambiental de California Central. Su organización, que se asoció con UC Davis, es el único lugar en los condados de Yolo, Stanislaus, Madera y Fresno que ofrece pruebas rápidas.

Hace varias semanas, ellos también comenzaron a limitar las pruebas a 100 por día.

“Cuando escuché que estábamos limitando (pruebas), le pregunté ‘¿Por qué no pides más?’ Dijeron ‘No hay más que ordenar. Están atrasados ‘”, dijo Martínez.

Muchas de las personas a las que realizan las pruebas tienen Medi-Cal o no tienen seguro y no pueden obtener citas en las clínicas de salud locales. Las pruebas de rutina para los empleadores no están necesariamente cubiertas por el seguro.

Todos los días alrededor de las 5 am, la gente comienza a llamar a Martínez, buscando desesperadamente una prueba gratuita. “Son burocracias tras burocracias. Es agotador”, dijo.