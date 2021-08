Trabajadores de bajos salarios en California no pueden tomar una licencia familiar. Proyecto de ley busca cambiar eso.

Sameea Kamal

Miranda Griswold y su pareja estaban encantados de hacer crecer su familia cuando tuvieron su primer hijo en 2018. La parte menos emocionante: agregar los costos del bebé a sus gastos existentes: pagos de pensión alimenticia, préstamos estudiantiles y facturas de tarjetas de crédito.

Griswold tuvo una cesárea y su médico le recomendó que se quedara en su casa de Merced durante seis semanas de tiempo de recuperación. Su prometido, que trabaja en una imprenta comercial, regresó al trabajo después de una semana de vacaciones porque no podían permitirse que él se tomara más tiempo libre con la licencia familiar, que reemplazaría solo el 60% de su salario.

“No había forma de que pudiéramos hacer que ese porcentaje funcionara”, dijo Griswold.

Ese es el caso de muchos trabajadores en California. La asambleísta Lorena González, una demócrata del condado de San Diego, redactó un proyecto de ley este año para aumentar ese porcentaje, lo que hace que sea más realista para las personas de bajos ingresos usar la licencia que deben financiar con el 1.2% de cada cheque de pago.

El Proyecto de Ley 123 de la Asamblea, que la Asamblea aprobó 65-0 votar en mayo y ahora está en el Senado, aumentaría la tasa de reemplazo salarial de al menos el 60% al 90% de los ingresos trimestrales más altos de un trabajador en los últimos 18 meses.

“Creo que es cruel que … de hecho deducimos el 1.2% de su cheque de pago y, sin embargo, estamos colgando algo que es inalcanzable si no puedes pagarlo”, dijo González en una entrevista.

Bajo la ley actual, la licencia familiar paga de California a menudo es utilizada por aquellos que pueden permitirse el lujo de no recibir el pago completo.

Los trabajadores que ganan menos de $20,000 al año presentaron casi 48,000 reclamos de licencia familiar en 2019, sólo un poco más de los 46,000 presentados por aquellos que ganan $100,000 o más al año, según el Departamento de Desarrollo del Empleo del estado.

Y entre 2017 y 2019, el número de reclamos de los trabajadores con salarios más bajos disminuyeron mientras que los reclamos de los trabajadores de todos los demás grupos de ingresos aumentaron, y los reclamos de las personas con mayores ingresos aumentaron sobre todo en un tercio.

En total, en 2019, el estado pagó casi $1.1 mil millones en beneficios de licencia familiar, incluidos $287 millones para aquellos que ganan $100,000 o más al año. El beneficio máximo es de $1,300 por semana, hasta por ocho semanas.

Ampliando el acceso para salir

AB 123 es el último de una serie de esfuerzos para hacer que la licencia familiar pagada seauna opción más realista desde el punto de vista financiero para más empleados.

En 2002, California se convirtió en el primer estado en adoptar un beneficio de licencia familiar. Se incluyó como una expansión del programa de seguro por discapacidad del estado, que compensaba a los empleados que se tomaban un tiempo libre para cuidar a un miembro de la familia gravemente enfermo o para vincularse con un nuevo hijo.

En 2016, el entonces asambleísta Jimmy Gomez de Los Ángeles redactó un proyecto de ley para aumentar los reemplazos salariales basado en los ingresos: 70% para aquellos que ganan menos de un tercio del promedio estatal y 60% para aquellos que ganan más.

En 2019, el gobernador Gavin Newsom extendió la cantidad de tiempo que los empleados podían tomarse de seis a ocho semanas. Y el año pasado firmó un proyecto de ley escrito por la senadora Hannah-Beth Jackson de Santa Bárbara, que amplió la ley que requiere que los grandes empleadores otorguen 12 semanas de licencia no remunerada a cualquier empleador con al menos cinco trabajadores.

Las tasas de reemplazo salarial en la ley de 2016 debían expirar el 1 de enero de 2022. En el acuerdo presupuestario del mes pasado entre Newsom y la Legislatura, las tasas más altas se extendieron hasta el 1 de enero de 2023.

La sustitución salarial de al menos el 90% también fue defendida en un informe de diciembre de 2020 de la Agencia de Servicios Humanos y de Salud de California. delineando una renovación del aprendizaje temprano del estado y sistema de cuidado infantil.

Jill Thompson, abogada directora del Proyecto Audrey Irmas para los derechos de las mujeres y las niñas en Public Counsel, dijo que le gustaría ver los mayores beneficios disponibles para al menos las personas con salarios más bajos.

“Casi siento que los trabajadores con salarios bajos nos están subsidiando al resto de nosotros porque están contribuyendo al sistema pero no obteniendo los beneficios”, dijo.

Ahora, los trabajadores de tiempo completo en pequeñas empresas que ganan el salario mínimo actual de California de $13 la hora obtienen $6.24 a la semana deducidos de su cheque de pago por licencia familiar. Su paga antes de impuestos es de $520 a la semana, lo que significa un beneficio semanal de $364 según la ley actual.

“Esa cantidad está por debajo de la línea de pobreza”, dijo Thompson. “¿Se espera que vivan por debajo del límite de la pobreza? No es de extrañar que la gente no lo haga. No es viable “.

Licencia familiar remunerada en la vida real

Para Jerry Sandoval, un residente de San Diego de 36 años, el reemplazo del salario del 60% no fue suficiente. Ganó alrededor de $1,000 a la semana en 2014 y tomó una licencia familiar pagada después del nacimiento de su hija. Pero volvió a trabajar después de recibir su primer cheque de pago reducido.

Sandoval, que ahora ayuda a abogar por aumentos salariales con la Coalición de Trabajo y Familia de California, recuerda su ajetreo como nuevo padre, trabajando en un hotel durante el día y en un turno de noche en un casino por la noche. Durante unas horas entremedias, se iba a casa para pasar tiempo con su bebé.

“Es duro. No te das cuenta de lo difícil que es hasta que lo atraviesas ”, dijo. “Siento que en el futuro, si alguna vez tengo que usar la licencia pagada, quiero poder aprovecharla al máximo”.

Incluso para los asalariados más altos, la pandemia de coronavirus agregó nuevas capas de dificultades financieras al tratar de tomar la licencia familiar pagada de California.

Arissa Palmer, de 44 años, de Orange, llevó a su suegra a una visita desde Maryland antes de la pandemia, pero no pudo volar de regreso. Padece demencia y necesita cuidados las 24 horas del día. Pero con una hipoteca que pagar y una casa que mantener, ni Palmer ni su esposo podían permitirse tomar una licencia o contratar a alguien para que la cuidara.

“Ni siquiera sabíamos si era seguro tener a alguien en la casa que la cuidara y, honestamente, ni siquiera podíamos pagarlo”, dijo.

Palmer cambió de trabajo para poder trabajar desde casa. Se desempeña como directora ejecutiva de Breastfeed LA, que ha estado abogando por la aprobación del proyecto de ley junto con Work and Family Coalition.

“Permitir ese tiempo pagado donde los padres y los bebés pueden aprender a conocerse y aprender las señales de los demás es muy importante”, dijo.

Las empresas miran el resultado final

El proyecto de ley no aumenta las contribuciones del empleador; en cambio, aumenta la cantidad que los empleados pagan al fondo estatal de licencia familiar de cada cheque de pago.

Si bien las empresas se adaptarán y acomodarán las licencias según sea necesario, el proyecto de ley puede ser un mal negocio para los empleados, según la Federación Empresarial del Valle Central.

“En términos de esta legislación, es un aumento de impuestos para los californianos de todos los días, y muchos trabajadores en el estado de California están teniendo dificultades para llegar a fin de mes con el costo de las cosas que suben”, dijo Clint Olivier, director ejecutivo de la federación que representa alrededor de 70 empresas y asociaciones en cinco condados, incluidos Chevron y la Asociación de Bancos de Alimentos de California.

El proyecto de ley aumentaría las contribuciones de los trabajadores entre un 0.1% y un 0.2% por año, lo que Olivier estima que serán alrededor de $ 300 de los cheques de pago de los trabajadores para el 2025.

“El estado dice, bueno, esta es una cantidad tan pequeña de dinero que el trabajador no podrá sentirla. Pero la situación en el terreno es muy diferente ”, dijo Olivier a CalMatters. “Surge la pregunta: ¿Quién está en un mejor lugar para determinar cómo se gasta ese dinero, el individuo o el estado? Y por eso creo que es el individuo “.

Miranda Griswold y su pareja tuvieron su segundo hijo en 2019, cuando tenían menos deudas que pagar. Su prometido tomó turnos adicionales de antemano, por lo que sus cheques de pago serían más altos y podría tomarse las seis semanas completas de descanso.

“Aún así, tuvimos que ahorrar una tonelada para compensar la diferencia. El alquiler aún está vencido, las facturas aún están vencidas”, dijo. “Por un lado, casi me siento agradecido de haber conseguido lo que hicimos. Teniendo dos hijos, no hay forma de que pudiera haberlo hecho yo solo “.

“Al menos California ofrece esto”, dijo. “Pero para muchas familias, todavía no es suficiente”.

