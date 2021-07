Cómo el COVID-19 arrasó con los mariachis de California

Jacqueline Garcia

CalMatters

Cientos de mariachis llegan a Boyle Heights en Los Ángeles de todo los Estados Unidos y México, en busca de trabajo. Se reúnen en Mariachi Plaza, un pequeño parque con un kiosco que tiene un lugar especial en sus corazones porque fue donado por el estado mexicano de Jalisco, cuna de esta música. Esperan a que la gente llame o pase a contratarlos.

Pero la pandemia golpeó brutalmente a los grupos de mariachis. La mayor parte del trabajo se agotó, ya que los eventos se cancelaron durante la primavera y el verano de 2020. Algunos músicos tocaron en reuniones que desafiaron las reglas de permanecer en el hogar de California y los protocolos de distanciamiento social. Sin ninguna otra fuente de ingresos, los músicos sintieron que no tenían más remedio que aceptar trabajos incluso con el riesgo de exposición al coronavirus.

Más de 50 mariachis murieron de COVID-19 durante el año pasado, dijo Israel Moreno, presidente de la Organización de Mariachis Independientes de California (OMICAL) en Boyle Heights. Alrededor del 80% de los aproximadamente 270 miembros del grupo se han infectado, añadió. Los miembros de OMICAL se han unido para recolectar donaciones de comida y dinero, y el grupo ha ayudado a familias en duelo.

“Dábamos una caja de comida a los mariachis cada semana”, dijo Moreno. “Para los que fallecieron buscamos a sus familiares para avisarles o les ayudamos con donaciones para repatriar el cuerpo a su país”.

El negocio ha mejorado para los mariachis desde los peores días de la pandemia. Pero la comunidad tardará mucho en recuperarse por completo del daño físico, emocional y financiero.

“Pensé que íbamos a estar bien”

Alex Cisneros ha trabajado como mariachi durante más de 25 años. Está orgulloso de decir que ha mantenido a su familia con este trabajo.

Cisneros, líder del Mariachi Nuevo Guadalajara, dijo que la banda fue contratada para cantar en un evento en la casa en celebración del Día del Padre en junio pasado. Había una multitud de unas pocas docenas de personas. En ese momento, el estado prohibió las reuniones, pero la policía no hizo cumplir la regla en las residencias. Cisneros toca el violín y canta.

Tres días antes del evento, los seis músicos que planeaban asistir se hicieron la prueba del coronavirus para asegurarse de que no estaban infectados. Todos dieron negativo.

“Pensé que íbamos a estar bien”, dijo Cisneros.

Cuando llegaron a la fiesta, intentaron mantenerse a cierta distancia de la multitud. Pero mientras continuaban tocando, los invitados se acercaron más.

“Seguimos retrocediendo, pero hubo un punto en el que no pudimos movernos más”, dijo Cisneros.

Cantar y tocar instrumentos de metal como las trompetas, un elemento básico del mariachi, se considera especialmente riesgoso para la transmisión del coronavirus porque liberan partículas respiratorias a través del aire.

Regreso al trabajo – Tocando en funerales

La contratación de mariachis comenzó a aumentar el otoño pasado. Pero en lugar de celebraciones felices, la mayoría de los trabajos eran tocar en funerales. Durante un tiempo, a principios de este año, algunas bandas tocaron en un funeral, o más, casi todos los días.

“Recientemente tocamos en un funeral en el cementerio de Rose Hills y contamos en un perímetro de unos 100 metros ocho funerales”, dijo Israel Moreno.

Francisco Hernández, violinista del Mariachi Los Potrillos y vicepresidente de OMICAL, dijo que la peor parte de tocar en los funerales es ver a un niño llorar a un padre o abuelo.

“Realmente trato de contener mis propias lágrimas cuando los veo porque sus lágrimas son reales cuando lloran por sus seres queridos”, dijo Hernández.

Hernández dijo que ha habido tanta demanda para tocar en los funerales que los mariachis desearían que hubiera más horas durante el día.

California abandonó los mandatos de máscaras el 15 de junio. Cisneros dijo que su banda está reservada principalmente los fines de semana y está agradecido de haber podido volver a trabajar.

Pero casi un año después de contraer COVID-19, todavía sufre sus efectos. Aunque los médicos alientan a las personas que han tenido COVID a vacunarse, incluso si tienen síntomas persistentes, Cisneros lo ha pospuesto porque teme que tenga una mala reacción.

“Todavía tengo dolor de garganta, me duelen los pulmones y creo que incluso mis riñones se dañaron … Yo también tengo muchos dolores de cabeza”, dijo. “Me olvido mucho de las cosas, me duele el cuerpo y me duelen mucho los huesos cuando hace frío”.

Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre redacciones que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California. Fue publicado por el Centro de Periodismo de Salud de la USC en colaboración con La Opinión.