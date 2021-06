La gran reapertura de California: ¿Qué cambia, y qué no, el 15 de junio?

Ben Christopher

CalMatters

El gran día de reapertura de California está casi aquí, pero viene con algunos asteriscos.

Si todo sale según lo esperado y prometido, el 15 de junio nuestra prueba de 15 meses de restricciones de salud pública, mandatos, prohibiciones y niveles codificados por colores para detener la pandemia de COVID-19 finalmente llegará a su fin. Como dijo el gobernador Gavin Newsom en abril y reafirmó en mayo, el próximo martes es cuando “podemos comenzar a abrir … negocios como de costumbre”.

Pero a medida que se acerca esa fecha tan promocionada, la promesa del gobernador de un hito repentino choca con el gradualismo lleno de vacíos legales de la ley laboral de California, el control local y los imperativos de luchar contra un virus en disminución, pero no derrotado, que ha matado a 62,500 californianos y contando.

Algunos mensajes confusos a lo largo del camino se han sumado a la confusión. Entonces, ¿qué sucederá y qué no sucederá realmente el martes? Muchas de tus preguntas, respondidas.

¿Podré sentarme dentro de un bar, hacer ejercicio en un gimnasio o ir al cine?

Probablemente.

El californiano promedio puede esperar que las cosas vuelvan a la normalidad en la mayoría de los aspectos importantes.

Ir ” más allá del plan“, para usar la marca del estado y, en su lugar, usar la guía de salud federal para lugares públicos significa que la mayoría de las empresas pueden prescindir de los requisitos de distanciamiento social, los límites de capacidad y los cierres forzosos.

Pero hay una diferencia entre “puede” y “debe”.

Los condados seguirán siendo libres de imponer sus propias restricciones de salud pública si así lo desean, pero solo si son más estrictas de lo que exige el estado. Hasta ahora, ningún condado ha dicho que se separará de las reglas del estado, aunque algunos, como San Francisco, dicen que todavía están reflexionando sobre sus opciones.

Aun así, las empresas no se arriesgan. El martes, más de 35 grupos empresariales enviaron una carta a los gobiernos de los condados de todo el estado pidiéndoles que se adhieran a las reglas estatales .

Aunque los grupos empresariales, a quienes no les agrada la idea de ser demandados, esperan estándares consistentes, baratos y fáciles de seguir, su restaurante, cine o peluquería favoritos también son libres de imponer sus propias restricciones de salud pública.

Eso significa que no debería sorprenderse si todavía ve algunos letreros de “Sin máscara, sin servicio” después del 15 de junio.

¿Puedo ir a un concierto?

Depende. ¿Estamos hablando de micrófono abierto en el bar local o de Beyonce en un estadio?

El estado ha dicho que impondrá restricciones adicionales a los “megaeventos”. Eso se define como cualquier cosa que atraiga a más de 5,000 personas adentro o 10,000 afuera. (Lo siento, hombre sin nombre tocando una melódica en un pedal de bucle, no eres un mega evento).

De acuerdo con la guía estatal más reciente, los conciertos, convenciones y otros megaeventos en interiores solo estarán abiertos a las personas que puedan demostrar que han sido vacunadas (mostrando una tarjeta de vacunación, una foto de la tarjeta o documentación de un médico) o que dieron negativo para el coronavirus en las últimas 72 horas. Ese tipo de prueba no se requerirá necesariamente en eventos al aire libre como juegos de béisbol, pero el estado recomienda que los estadios impongan tal regla o requieran enmascaramiento.

Una vez que esté dentro del bar, el gimnasio o el cine, ¿puedo finalmente quitarme esta máscara?

Sí, si está vacunado.

Los funcionarios de salud pública de California confirmaron el miércoles que, junto con un distanciamiento social relajado, el estado también retirará su mandato de máscara el 15 de junio y, en su lugar, adoptará las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales .

Eso significa que los adultos vacunados deben sentirse libres de ir sin máscara en la mayoría de los espacios públicos. Todavía hay excepciones para lugares donde el potencial para muchas personas vulnerables que se congregan en un lugar confinado es alto: hospitales y otros entornos de atención médica, aulas escolares, prisiones y cárceles, transporte público y hogares de ancianos.

Si no está vacunado, aún deberá usar una máscara en interiores en la mayoría de los lugares públicos, aunque no está del todo claro si se hará cumplir o cómo. El miércoles, el secretario de salud y servicios humanos, Mark Ghaly, dijo que las empresas pueden exigir máscaras a todos los clientes, implementar un sistema de verificación de vacunación o simplemente seguir el sistema de honor .

“No estamos exigiendo que las empresas, por ejemplo, tengan a alguien en la puerta para verificar el estado de la vacuna como una forma de cumplir con esto”, dijo.

¿Y cuando estoy en el trabajo?

Para cualquiera que tenga un trabajo, no trabaje desde casa y pase sus horas de trabajo con otros seres humanos, esta sesión de preguntas y respuestas se volvió mucho más complicada.

Desde noviembre pasado, el regulador de seguridad en el lugar de trabajo del estado ha estado requiriendo que la mayoría de los empleados en todo el estado se cubran y mantengan una distancia de seis pies entre sí cuando sea posible. También han exigido que las tiendas, los restaurantes y otros empleadores proporcionen equipo de protección personal a su personal, ofrezcan pruebas cuando sea necesario y, en algunos casos, instalen muebles que bloqueen patógenos, como escudos de plexiglás.

Esos requisitos parecen estar desapareciendo, pero no el 15 de junio.

Miércoles por la noche La Junta de Salud y Seguridad Ocupacional del estado acordó tomar en cuenta la nueva guía estatal de máscaras de salud pública y votar sobre las nuevas reglas del lugar de trabajo el 17 de junio. Si se afirman, no entrarían en vigencia hasta el 28 de junio.

La junta votó unánimemente para revocar una votación la semana pasada para adoptar nuevas reglas en el lugar de trabajo que permitirían a los trabajadores ir sin máscara, pero solo mientras ellos y todos sus colegas estén vacunados. Los empleadores también deberían proporcionar máscaras N95 al personal.

Esa idea no encajó bien con los intereses comerciales del estado. ¿Cómo, preguntaron, se supone que un empleador debe averiguar qué trabajadores no están vacunados? ¿Qué pasa si los empleados vacunados, frotándose las máscaras, comienzan a acosar a sus colegas no vacunados? ¿Qué tan caras van a ser todas estas máscaras?

“No podemos ser la policía de las máscaras”, dijo Rachel Michelin, presidenta de la Asociación de Minoristas de California. “Esto contradice totalmente el mensaje que salió de la oficina del gobernador, que decía el 15 de junio, estamos abriendo la economía”.

Los intereses comerciales de California presionaron directamente al gobernador , pidiéndole que pusiera fin a los reguladores de seguridad en el lugar de trabajo del estado y emitiera una orden ejecutiva para “alinear” las pautas del lugar de trabajo con la orientación del departamento de salud pública estatal y los CDC federales. Renovaron esa solicitud después de la decisión de Cal/OSHA el miércoles por la noche, instando a Newsom a brindar a todos los empleadores con “consistencia y certeza”.

Newsom se negó el viernes a decir si actuaría sobre esa solicitud. El miércoles, Ghaly dijo que la administración “de ninguna manera estaba predisponiendo o presionando por un resultado sobre el otro”, pero que por ahora simplemente lo dejaba en manos de la junta de seguridad en el lugar de trabajo.

¿Es de suponer que las agencias estatales acatarán las pautas estatales de salud pública?

Podrías pensar eso. Y ese bien podría ser el caso. Pero nadie parece saberlo todavía, incluidas las propias agencias.

Tome el Departamento de Vehículos Motorizados. A los californianos que esperan en fila en el DMV, se les puede exigir o no que usen una máscara, se mantengan a seis pies de distancia entre sí o se les controle la temperatura antes de ingresar.

Esas medidas de salud pública están en vigor ahora. ¿Estarán relajados el 15 de junio?

Las agencias estatales todavía están esperando saberlo.

“Estoy en el mismo barco en el que está el público en general”, dijo el director del DMV, Steve Gordon, cuya agencia está en proceso de mover las renovaciones de licencias y otras solicitudes comunes de servicio al cliente en línea.

Un portavoz de la oficina del gobernador dirigió una pregunta sobre los procedimientos de apertura de las agencias estatales al Departamento de Recursos Humanos de California, donde un portavoz de CalHR no respondió ni a los correos electrónicos ni a los mensajes de voz.

¿Seguirá el estado en estado de emergencia?

Si.

¿Significa eso que el estado no va a reabrir realmente?

No.

Cuando el viernes se le preguntó al gobernador si, llegado el 15 de junio, también derogaría lanproclamación del estado de emergencia que emitió en los primeros días de la pandemia. en marzo de 2020, Newsom, para sorpresa de muchos y consternación de algunos, dijo que no lo haría.

Entonces, ¿cómo es posible que el estado vuelva a abrir para “seguir como de costumbre” cuando se encuentra simultáneamente bajo una emergencia?

La respuesta podría ser que la definición de “estado de emergencia” según la ley de California no significa necesariamente “emergencia” en el sentido cotidiano de la palabra “algo está en llamas”.

Mientras la Ley de Servicios de Emergencia de California otorga al gobernador poderes excepcionalmente amplios para gobernar por mandato judicial durante un período de crisis, en la práctica el gobernador ha evocado ese poder durante la pandemia para administrar varios programas de ayuda económica y de salud pública y para recaudar ayuda federal.

“Terminar abruptamente la emergencia cancelaría todo eso”, dijo Brandon Stracener, investigador del Centro de Constitución de California en UC Berkeley. “Un proceso de transición gradual que involucre a la Legislatura es mucho mejor y permite una respuesta rápida a cualquier aumento inesperado de la pandemia”.

Con órdenes ejecutivas autorizadas por la proclamación, Newsom ha relajado las regulaciones para permitir que más personas administren vacunas , ha prohibido los cortes de agua en hogares con facturas de servicios públicos en mora, ha dado a las ciudades la capacidad de congelar los desalojos comerciales , ha permitido que los gobiernos locales y los tribunales realicen audiencias públicas sobre Zoom y les dio a las empresas en las carreteras estatales la libertad de establecer parklets y otros servicios en la calle.

El gobernador espera extender algunos de los programas mucho más allá del 15 de junio, ya sea mientras los efectos de la pandemia atraviesen el estado o hasta que la Legislatura pueda hacerlo permanente por ley.

El 2 de junio, por ejemplo, la oficina del gobernador aseguró a los gobiernos locales que aún se les permitiría celebrar reuniones de forma remota. “El Gobernador reconoce”, escribió la secretaria de gabinete Ana Matosantos en una carta abierta, “la importancia de un regreso ordenado a la conducción ordinaria de las reuniones públicas de las agencias y juntas estatales y locales”.

Algunos gobiernos locales están decidiendo volver algo a la normalidad; El alcalde de San Francisco, London Breed, presidió cuatro bodas en el Ayuntamiento para marcar su reapertura el lunes.

Los republicanos en la Legislatura se han enfurecido durante mucho tiempo por el uso sin precedentes del poder ejecutivo por parte del gobernador durante la pandemia, y ahora lo están atacando antes de una elección revocatoria casi segura este otoño. El lunes, los asambleístas Kevin Kiley de Rocklin y James Gallagher de Yuba City y la senadora estatal Melissa Meléndez del condado de Riverside exigieron que la administración explicara qué justificaba la proclamación continua de la emergencia.

Algunas emergencias de incendios forestales recientes y sequías pasadas todavía están activas, señala la oficina de Newsom. La ley estatal le da a la Legislatura el control final sobre los poderes de emergencia del gobernador. Todo lo que necesitan hacer es aprobar una resolución que declare el fin de la emergencia. Pero no lo han hecho. Y dado que los demócratas disfrutan de supermayorías tanto en la Asamblea como en el Senado, no es probable que lo hagan pronto.

