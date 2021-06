¿Puede California resistir el auge de la jubilación de maestros?

Eli Wolfe

CalMatters

A principios de este año, el Sistema de Jubilación de Maestros del Estado de California emitió una declaración ominosa: se proyecta que las jubilaciones de maestros en California alcanzarán niveles casi récord en 2021.

La declaración, que llegó en forma de una publicación de blog en febrero , decía que las cifras serán casi tan malas como el año posterior a la Gran Recesión, cuando se jubilaron más de 16.000 maestros.

Si bien los efectos a corto plazo se están sintiendo en algunas áreas, en muchos distritos escolares el tsunami de jubilaciones apenas se registra como una onda expansiva. Si bien las entrevistas con administradores, maestros y líderes sindicales no muestran un panorama optimista de la situación, tampoco se espera que sea paralizante.

El Distrito Unificado de Fremont informó que no hubo diferencias significativas entre el número de jubilados este año en comparación con el anterior. En Long Beach Unified, que tiene alrededor de 12,000 empleados, las jubilaciones en los últimos dos años aumentaron de 95 a 113. En Elk Grove Unified, ha habido menos jubilaciones certificadas este año que el anterior. En el Distrito Unificado de Oakland, las salidas son más altas que en los últimos años, pero el distrito está llenando rápidamente las vacantes.

“Estamos reteniendo a más personas que nunca”, dijo Sarah Glasband, directora de desarrollo, reclutamiento y retención de talentos del Distrito Escolar Unificado de Oakland. De cara al otoño, Glasband dijo que su distrito está reclutando enérgicamente para asegurarse de que las escuelas cuenten con el personal completo, y ya han llenado la mayoría de los puestos vacantes.

Muchos más maestros podrían jubilarse al final del año escolar. Pero el primer aumento ya ocurrió en la segunda mitad de 2020, que registró un aumento del 26% en las jubilaciones durante el mismo período del año anterior, según CalSTRS.

David Fisher, presidente de la Asociación de Maestros de la Ciudad de Sacramento, dijo que su ciudad normalmente tiene entre 60 y 70 jubilaciones al año, pero este año ya ha tenido 110 y espera más para el final del año escolar. Fisher cree que algunos educadores aumentaron su plazo de jubilación al comienzo de la pandemia cuando se dieron cuenta de que sería un trabajo brutal.

“De las personas con las que hemos hablado, decían, ‘iba a aguantar un par de años más, pero me voy de aquí’”, dijo Fisher. “No vale la pena ese pequeño aumento adicional en su pensión si no se encuentra bien física o mentalmente”.

Baja de inscripción

Si bien los distritos generalmente no han experimentado las jubilaciones como un problema grave el año pasado, varios administradores dijeron que estaban abrumados por la gran cantidad de maestros que renunciaron o se transfirieron durante la pandemia.

La superintendente de escuelas del condado de San Mateo, Nancy Magee, dijo que algunos de sus distritos se han visto muy afectados porque muchos educadores se fueron para estar más cerca de la familia. Burlingame, por ejemplo, tuvo el doble de maestros que se fueron durante la pandemia que durante un año promedio.

Sin embargo, las caídas récord en la inscipción han mitigado un poco el auge de la jubilación, dijo.

Tales caídas en la inscripción normalmente resultarían en despidos de personal, pero la gran cantidad de jubilaciones y renuncias parece anularse entre sí.

Las renuncias inesperadas, junto con las jubilaciones de rutina y anticipadas, han creado escasez de personal en algunos distritos, lo que genera preocupaciones sobre cómo se manejarán las escuelas cuando vuelvan a abrir en el otoño. Magee dijo que sus distritos están tratando de planificar cómo serán las clases el próximo año, pero aún no cuentan con la orientación del Departamento de Salud Pública de California.

Más inmediatamente, los distritos están luchando por encontrar maestros que tengan la energía para colaborar en las sesiones de la escuela de verano.

“Los educadores están agotados y muchos de nuestros distritos tienen problemas para dotar de personal a los programas de la escuela de verano”, dijo Magee. “Todos están haciendo que suceda lo mejor que pueden … pero han estado en horas de emergencia y actividades durante casi dos años seguidos sin descanso”.

Fisher dijo que Sacramento, siguiendo el ejemplo del vecino Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, casi duplicó su tasa normal de verano para reclutar maestros para las sesiones de verano.

“Nuestra tarifa normal de la escuela de verano para los maestros, no es una mala tarifa, es de aproximadamente $40 la hora, pero no pudieron contratar maestros (a esa tarifa)”, dijo Fisher.

¿Y las pensiones?

Una de las principales preocupaciones con el aumento de las jubilaciones es el efecto que podría tener sobre las pensiones de los maestros. En un correo electrónico, Rebecca Foree, portavoz de CalSTRS, dijo que la organización no espera que las jubilaciones tengan un impacto material en los niveles de financiación. Los expertos externos tienden a estar de acuerdo con esta evaluación.

“En el ámbito de las cosas, este no es un número tan grande”, dijo Paul Bruno, profesor asistente de política educativa en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Señaló que los pasivos pendientes no financiados de CalSTRS eclipsan el impacto potencial de un número inusual de jubilaciones. Según el último informe de valoración actuarial, CalSTRS tiene pasivos no financiados de $105,7 mil millones .

“California es un estado realmente grande con una gran cantidad de maestros que ya están recibiendo beneficios y aportando al sistema, por lo que un pequeño aumento en las jubilaciones este año no sería por sí solo una gran amenaza para el fondo de pensiones”, dijo.

Los administradores de California no expresaron mucha sorpresa con el número de jubilaciones durante la pandemia. Esto se debe en parte a que los maestros tienen que jubilarse dentro de un rango de edad establecido para calificar para sus pensiones, por lo que la mayoría de los distritos pueden planificar su partida con mucha anticipación. Los distritos también incentivan a los maestros a avisar con suficiente antelación al ofrecer bonificaciones financieras por informar a las escuelas de sus planes en fechas específicas.

Algunos distritos también pueden depender de los jubilados como fuente de trabajo. Xanthi Soriano, portavoz del Distrito Escolar Unificado de Elk Grove, dijo que muchos de los jubilados del distrito regresan a las escuelas después de cumplir con el requisito de separación del servicio de seis meses de CalSTRS.

“Tenemos una lista de sustitutos bastante sólida y un buen número son jubilados”, dijo Soriano.

Problemas de contratación

La contratación también es un desafío a nivel de liderazgo. Magee de San Mateo dijo que ha sido difícil encontrar reemplazos para varios empleados a largo plazo que dejaron su oficina durante la pandemia porque las empresas de reclutamiento están luchando por encontrar candidatos.

“En todo el estado, están viendo un número sin precedentes de personas que se jubilan o se mudan”, dijo. “Así que esas agencias están realmente sobrevendidas en este momento”.

Varios administradores dijeron que les preocupaba que las jubilaciones y las renuncias pudieran agravar la escasez crónica de personal para puestos que ya eran difíciles de cubrir antes de la pandemia, específicamente la educación especial.

Christina Casas, una maestra de educación especial acreditada, dejó su trabajo en una escuela autónoma en Santa Ana a principios de este año. Dijo que los desafíos logísticos de organizar clases virtuales de educación especial mientras creaba a dos hijos era simplemente demasiado.

También sintió que el distrito podría haber reunido más recursos para los maestros que tenían dificultades para administrar las clases virtuales que estaban desbordadas con 30 a 40 estudiantes cuando se suponía que solo tenían 20. Mientras solo hubo una renuncia en su escuela el año pasado, ella sabe que varias personas están planeando irse al final de este período. En el futuro, dijo que los distritos escolares deberían contratar más especialistas en lectura y matemáticas para asegurarse de que los estudiantes no se queden más atrás.

“En la escuela donde trabajaba, los niños ya estaban atrasados”, dijo. “Y ahora han perdido un año de escuela, porque no podemos llamar escuela a lo que hicieron”.

