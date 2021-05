¿Cuánto ayuda el alivio de alquiler a los californianos?

Manuela Tobias

CalMatters

Cuando Blanca Esthela Trejo, de 46 años, se acuesta a dormir, lo que se siente como fragmentos de vidrio le apuñalan la espalda y le cortan los pulmones, un efecto persistente del COVID-19.

“Me gustaría estar agachada, encorvada todo el tiempo, porque el dolor es demasiado”, dijo.

Pero Trejo está renunciando al tratamiento médico porque ha puesto el pago del alquiler de su apartamento en Salinas por encima de todo, para mantener un techo sobre las cabezas de sus tres hijos.

Una ley estatal aprobada en enero extendió las protecciones de desalojo para inquilinos hasta el 30 de junio, siempre que los inquilinos demuestren que perdieron sus ingresos debido al COVID-19 y paguen una cuarta parte de lo que deben.

La ley también asigna la friolera de $2.6 mil millones en dinero federal para el alivio de la renta.

Trejo, sin embargo, es una de los muchos californianos desesperados que no se beneficiarán porque su deuda no es con el propietario.

Después de perder su trabajo en el cobertizo de empaque, donde cree que contrajo el virus, también perdió su seguro médico. Su esposo ha estado sin trabajo durante la mayor parte de la pandemia. Demasiado asustada para poner a prueba la ley, pagaba el alquiler completo todos los meses con préstamos de amigos. La pareja ahora debe alrededor de $3,000, una deuda que Trejo no se atrevería a aumentar, ni siquiera para cubrir necesidades médicas.

“¿Te imaginas?” preguntó. “¿No les hemos pagado y vamos a pedir más?”

Con la moratoria de desalojo que expira en dos meses, el veredicto aún está en el programa de alivio de alquiler más grande del país. Pero los legisladores y los grupos de inquilinos y propietarios que se quejaron del compromiso de la undécima hora elaborado por el gobernador Gavin Newsom y los líderes legislativos dicen que sus mayores temores se están volviendo realidad.

“Estoy muy preocupado por los inquilinos que sacrificaron todo para pagar el alquiler pero se endeudaron mucho”, dijo el asambleísta David Chiu, un demócrata de San Francisco que ayudó a elaborar la moratoria de desalojo original el año pasado cuando la economía se hundió durante la pandemia. “La forma en que ayudamos a esas personas es algo que (la nueva ley) no contemplaba”.

Para evaluar el éxito y las deficiencias del esfuerzo sin precedentes de alivio de alquileres en todo el estado, CalMatters entrevistó a más de dos docenas de funcionarios, defensores, propietarios, inquilinos y voluntarios, y revisó varias encuestas y estudios. Ese análisis encontró:

Los inquilinos que se mudan voluntariamente a una vivienda menos costosa o solicitan préstamos para pagar el alquiler no son elegibles para recibir ayuda.

Algunos propietarios están rechazando el alivio del alquiler y aún están desalojando a sus inquilinos.

Muchos propietarios familiares, que luchan por cubrir sus costos o están cansados de las estrictas regulaciones, están abandonando el mercado de alquiler.

Si bien existen regulaciones estrictas para garantizar que solo los inquilinos más necesitados obtengan dinero, no existen restricciones sobre los propietarios que pueden beneficiarse. Eso favorece a los propietarios más grandes y corporativos.

Las fuertes protecciones legales para los inquilinos se ven socavadas por la falta de comprensión de la ley y la falta de acceso a representación legal.

La necesidad total de alivio del alquiler sigue siendo en gran parte desconocida, pero las ciudades más grandes dicen que los fondos ya son insuficientes.

Los propietarios están a cargo

La nueva ley permite a los propietarios cobrar ayudas por un total de 80% del alquiler impago desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, siempre y cuando perdonen al resto. Los inquilinos también pueden solicitar alivio para pagar facturas de servicios públicos y 25% de alquiler futuro, que cubre abril, mayo y junio de 2021, si los fondos lo permiten.

Pero el alivio del alquiler atrasado no cubre a las personas que se mudaron para quedarse con su familia o pagar un alquiler más barato, o aquellos que pagaron con tarjetas de crédito u otras formas de deuda, porque la ley solo está diseñada para proteger a las personas del desalojo.

Los grupos de inquilinos dicen que la ley tampoco está haciendo eso de manera efectiva.

Los propietarios pueden rechazar el acuerdo 80%, en cuyo caso los inquilinos pueden cobrar el 25% del alquiler que deben y hacer que el resto de su deuda sea relegado a un tribunal de reclamos menores.

“Legalmente les permite escoger y elegir el destino de la vida de esa persona y si van a cargar con miles de dólares de deuda”, dijo Anya Svanoe, directora de comunicaciones de la Alianza de Californianos para la Acción de Empoderamiento Comunitario.

Eso es exactamente lo que le pasó a Patricia Mendoza, madre soltera de dos hijos en San Diego. Su arrendador le dijo que no solicitará los fondos porque quiere remodelar su unidad. Ha recibido tres avisos de desalojo hasta la fecha.

“Como madre soltera, no estoy trabajando en este momento”, dijo, con la voz rasposa por el asma y el estrés. “Estoy haciendo todo lo posible para conseguirle su alquiler. Y ahora mismo no quieres nada “.

Svanoe dijo que la ley todavía les da a los propietarios acceso a la “gama completa de herramientas que usan todo el tiempo para tratar de sacar a un inquilino”, incluyendo mudanzas, renovaciones o venta de la unidad.

No está claro cuántos propietarios están rechazando la ayuda en todo el estado. Pero cuando Los Ángeles implementó un programa de asistencia de alquiler similar el año pasado, solo 56% de propietarios optaron, según datos de la alcaldía. Como resultado, la ciudad puso los fondos, un subsidio de alquiler único de $2,000, disponible directamente para casi la mitad de los inquilinos.

Los defensores quieren que los inquilinos reciban más de 25% de alquiler atrasado si sus propietarios rechazan el acuerdo estatal porque ya están viendo escenarios similares a los de Mendoza.

En Los Ángeles, los inquilinos dicen que enfrentan el acoso de sus propietarios para pagar o irse, dijo Katie McKeon, abogada del personal del Public Counsel Law Center. La presión es particularmente alta para las personas en unidades de alquiler controlado.

“Entonces, si tiene un inquilino que está pagando significativamente por debajo de la tasa del mercado, puede sentirse cómodo con esa pérdida si puede sacar a ese inquilino y volver a alquilar esa unidad a la tasa del mercado”, dijo.

En una encuesta de más de 25.000 inquilinos que solicitaron el programa de alivio de alquiler de Los Ángeles el año pasado, los investigadores de Housing Initiative at Penn encontraron que casi la mitad de los inquilinos enfrentaron acoso por parte del propietario. Más de la mitad se endeudó o retrasó otras facturas y, al igual que Trejo, más de una cuarta parte se quedó sin tratamiento médico para mantenerse a flote durante la pandemia.

Los pequeños propietarios también están sufriendo

Bryant Phuong compró su edificio de apartamentos de ocho unidades en el vecindario Tenderloin de San Francisco en 1987, una década después de emigrar a Estados Unidos desde Vietnam.

Fue una fuente constante de ingresos, hasta que la pandemia la convirtió en un pasivo.

Un inquilino pasó cinco meses sin pagar el alquiler antes de desaparecer, dijo. Otro no ha pagado el alquiler en más de un año. Con alrededor de $26.000 en mora, Phuong ha tenido que echar mano de sus ahorros para cubrir los gastos de la propiedad.

Está desesperado por obtener ayuda, pero dice que ha estado esperando en la oscuridad después de enviar su solicitud hace más de un mes. Esa espera lo tiene considerando vender el edificio a través del cual esperaba jubilarse y generar riqueza generacional para sus dos hijos.

“Ese era mi sueño americano”, dijo. “Ahora parece que deberíamos dejarlo pasar”.

En otra encuesta reciente de casi 1300 propietarios en Los Ángeles, Investigadores de la Universidad de Pensilvania encontraron que más de un tercio de los propietarios con una a cinco propiedades no podrían sobrevivir durante otros tres meses en las condiciones actuales.

David Haas, corredor gerente de Ernst & Haas Management Company en Long Beach, dijo que casi una quinta parte de los 1.100 clientes de la compañía abandonaron el mercado de alquiler durante el año pasado. Eso no se debe tanto a las personas que se atrasaron en el pago del alquiler, sino a la percepción de riesgo.

“Las casas, los condominios, las cosas que administramos, esas cosas están saliendo y vendiéndose”, dijo Haas. “Con todos los estatutos y regulaciones, no ven el riesgo como algo que valga las rentas más altas. Entonces, lo que está haciendo es elevar las rentas por las nubes “.

Los grupos en todo el estado están preocupados por lo que significará para los precios de los alquileres, el bienestar de los inquilinos y la riqueza generacional para las personas de color si los propietarios familiares se dan por vencidos.

Jimar Wilson, líder del mercado del sur de California en Enterprise Community Partners, recuerda haber crecido en los vecindarios históricamente negros del sur de Los Ángeles con sus dos hermanos y su madre soltera. La amenaza de desalojo, dijo, siempre estaba al acecho.

“Podría haber sido mucho peor si no hubiera sido por los propietarios que eran indígenas de la comunidad, que estaban dispuestos a trabajar con la comunidad”, dijo.

Wilson dijo que los vecindarios de color de bajos ingresos necesitarán mucha más ayuda para evitar una mayor gentrificación y devastación económica.

Su organización se ha asociado con la Iniciativa Chan Zuckerberg y otras para poner $5 millones en manos de propietarios con dificultades en el código postal 90011 de Los Ángeles en un programa que se lanzó el 15 de abril. El programa ilustra un punto clave que los expertos plantean sobre la nueva ley.

“No podemos ver ninguna cosa como una solución singular”, dijo Vincent Reina, profesor asistente de planificación urbana y regional en la Universidad de Pennsylvania. “Es necesario que enfrentemos la crisis de asequibilidad de la vivienda que precede a la pandemia”.

La escala sin precedentes trae grandes problemas

El estado ha ofrecido a las jurisdicciones tres opciones para implementar el programa de alivio del alquiler: el estado puede hacerlo por ellos, la ciudad o el condado pueden hacerlo ellos mismos o la jurisdicción puede distribuir su parte de los dólares federales utilizando sus propias reglas y dejar que el estado distribuir el resto.

Los funcionarios admiten que es complicado y los propietarios están de acuerdo.

San Francisco, donde vive Phuong, optó por la tercera opción. Pero los funcionarios aún tienen que implementar su programa. Las personas pueden enviar solicitudes al estado, pero el estado no las revisará hasta que San Francisco establezca sus requisitos de elegibilidad.En algunos casos, el dinero del estado solo saldrá una vez que se haya gastado el dinero local, para evitar la duplicación.

La solicitud es larga y requiere que los solicitantes carguen varios documentos, incluidos formularios de retención de impuestos federales, información de arrendamiento e hipoteca de los propietarios y prueba de la pérdida de ingresos de los inquilinos.

Eso es necesario, según los funcionarios estatales, para evitar que se repita la debacle del departamento de desempleo de California, donde el fraude puede haber totalizado más de $31 mil millones. Pero también hace que sea más difícil hacer llegar la ayuda a quienes más la necesitan.

Zaid Tahan, un propietario en Riverside, dijo que sus inquilinos están luchando para demostrar que perdieron ingresos debido al COVID-19. Las reglas en la ciudad de Riverside y el condado de Riverside permiten a los propietarios obtener 100% del alquiler adeudado. Tahan solo espera obtener la mitad del total de $40,000 que sus inquilinos deben, como máximo.

Nanette Fowler, directora ejecutiva de Shores of Hope, una pequeña organización sin fines de lucro que ayuda a las personas en West Sacramento a inscribirse en el programa, dice que un inquilino tuvo que reunirse con su personal tres veces para completar su solicitud. La mayoría de las personas no han oído hablar del programa o no saben que son elegibles.

“No puedo imaginarme haciendo esto en una comunidad rural”, dijo. “Quiero decir, estamos al otro lado del puente del Capitolio”.

Algunos propietarios mantienen su contrato de arrendamiento en una servilleta, y muchos inquilinos rurales no tienen acceso a una banda ancha confiable o un escáner, por lo que eso requiere mucho más tiempo y agarre, según Katie Wilbur, directora ejecutiva de RH Community Builders en Fresno.

“Esa fue una de las conversaciones que tuvimos con el condado de Fresno desde el principio”, dijo Wilbur. “El dinero asignado (bajo la nueva ley) no iba a ser suficiente para que el programa tuviera éxito”.

Las organizaciones comunitarias de todo el estado que ayudaron a implementar el programa repitieron el mismo mensaje: Simplemente no hay fondos suficientes para ayudarlos a llegar a los más necesitados.

“No nos da confianza saber que no contamos con los fondos suficientes, pero se espera que sirvamos”, dijo Deutron Kebebew, director de programas de Community Bridges en Santa Cruz.

Kebebew dijo que su organización no obtuvo suficiente dinero para financiar dos puestos de tiempo completo. Sin embargo, las empresas de administración de propiedades medianas y grandes a menudo tienen más miembros del personal para ayudar a los inquilinos a presentar las solicitudes.

Eso podría crear un campo de juego desigual para los propietarios familiares que más necesitan ayuda, según Connie Chan, miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco.

Chan presentó una resolución, aprobada por unanimidad por la junta, para rastrear qué propietarios se benefician de su programa local, lo que el estado no está preparado para hacer. También está instando a los propietarios corporativos a que negocien su propio alivio de alquiler con los inquilinos, para priorizar los fondos para los propietarios de pequeñas propiedades.

“Asegurémonos de que, antes de otorgar estos fondos, exista un nivel de competencia cultural y acceso al idioma para que todos puedan beneficiarse, no solo aquellos que pagan a los cabilderos en Sacramento o San Francisco”, dijo.

Avanzando

Nadie sabe exactamente cuánto deben los inquilinos de California a sus propietarios. Pero si las solicitudes hasta ahora son una indicación, la necesidad de un alivio del alquiler es enorme.

En tan solo unas semanas, la ciudad de Los Ángeles recibió más de 124,000 solicitudes, solicitando alrededor de $330.5 millones, en comparación con los $235.5 millones disponibles para esta ronda de asistencia, según la oficina del alcalde.

Hasta el 23 de abril, los programas de alivio de alquileres administrados por el estado habían recibido más de 51,000 solicitudes que solicitaban casi $355 millones en asistencia. La mayor parte de esas solicitudes fueron presentadas por inquilinos, según Russ Heimerich, subsecretario de comunicaciones de la Agencia estatal de Negocios, Servicios al Consumidor y Vivienda, que está implementando el programa “Housing is Key”.

Otras casi 100.000 aplicaciones están en curso, con más de $907 millones disponibles en total. Sin embargo, algunos de esos fondos no estarán disponibles hasta que se agoten los fondos de los programas locales.

Más dinero está en camino. California espera recibir alrededor de $2 mil millones más para asistencia de alquiler del Plan de Rescate Estadounidense del presidente Joe Biden, dijo Heimerich.

Las pautas para esos fondos aún no se han establecido. Eso importa, explicó Heimerich, porque muchos de los requisitos de dinero asignados a través de la nueva ley estatal fueron establecidos por el gobierno federal. Eso incluye, por ejemplo, que el dinero vaya primero a los propietarios y que la mayor parte se utilice para alquiler atrasado, en lugar de otras formas de deuda.

Con las protecciones de desalojo en todo el estado que expiran el 30 de junio, los defensores temen que los propietarios presenten desalojos en masa a partir de julio. Si bien la ley continuará protegiendo a quienes pagaron al menos 25% de su alquiler atrasado, los inquilinos aún tienen que defenderse en los tribunales. Es difícil encontrar abogados en la mayor parte del estado, y es muy poco probable que ganen un caso en los tribunales sin representación, dicen los defensores.

“Si tuviéramos un sistema de apoyo legal para inquilinos realmente bien aceitado, podría ser mejor”, dijo Svanoe, de Alliance of Californians for Community Empowerment Action. “Pero ahí no es donde estamos ahora. Así que la gente va a caer en el olvido “.

Si los tribunales no son amigables con los inquilinos, el Capitolio del estado tampoco es un lugar fácil para impulsar la legislación que protege a los inquilinos.

El asambleísta Chiu dijo que él y otros partidarios tienen que esperar y ver qué tan bien está funcionando la nueva ley antes de negociar otro acuerdo para evitar los desalojos. Eso es difícil de medir cuando la mayoría de los cheques no se han cortado y los desalojos que la ley ha impedido no se están rastreando.

“Dicho todo esto, mis colegas entienden lo catastrófico que sería si pusiéramos fin a las protecciones contra los desalojos y viéramos que se produce un tsunami de desalojos”, dijo Chiu. “Tengo la esperanza de que si necesitamos extender las protecciones de desalojo más allá de junio, seremos capaces de hacerlo”.

Mientras tanto, los inquilinos excluidos por las reglas de alivio de alquiler de California todavía están esperando.

Ryan Furtkamp, que trabaja en UC Berkeley en comunicaciones, y su esposa se mudaron de su costoso apartamento en Oakland en febrero para ahorrar en el alquiler. La pareja perdió más de la mitad de sus ingresos al comienzo de la pandemia cuando la mayor parte de su negocio de pasear perros se agotó.

Su arrendador, Mosser Companies, con sede en San Francisco, le dijo por correo electrónico que su deuda asciende a más de $25,000. Pero debido a que se mudó voluntariamente, no es elegible para el alivio de la renta estatal.

“Se siente como si estuviéramos siendo castigados por tomar esa decisión”, dijo Furtkamp.

Cuando escuchó por primera vez que el estado de California estaba tomando medidas para proteger a los inquilinos, “fue un gran alivio”, agregó Furtkamp. “Ahora, se siente que la gente es impotente en términos de lo que les va a pasar”.

CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.