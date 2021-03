Ansiosos por vacunarse, los trabajadores agrícolas de California enfrentan obstáculos

Ana B. Ibarra

CalMatters

Hubo un día a principios de diciembre en el que María Cruz pensó que tal vez no lo lograría.

“Una mañana me dolía tanto el pecho que comencé a llorar porque, sinceramente, entré en pánico”, dijo, recordando la tos, los dolores corporales y los escalofríos durante las agotadoras semanas que pasó con COVID-19.

Entonces, cuando su empleador, Monterey Mushrooms en Morgan Hill, ofreció a sus empleados las vacunas asignadas por el condado de Santa Clara, ignoró cualquier cosa negativa que hubiera escuchado sobre las vacunas y se inscribió.

El proceso fue bastante fácil: durante un turno dominical a fines de febrero, caminó desde su estación de trabajo hasta una línea de vacunas al aire libre. Todo el proceso tomó menos de 30 minutos, incluidos los 15 minutos que permaneció sentada en observación después de su inyección.

California tiene más de medio millón de trabajadores agrícolas — y parecen estar ansiosos por vacunarse. Recientemente, los condados comenzaron a ofrecer vacunas a esta fuerza laboral muy afectada, pero los trabajadores agrícolas hasta ahora están aceptando la vacuna en altas tasas.

Grandes empleadores como Foster Farms, Pom Wonderful y Terranova Ranch informaron sobre una tasa de vacunación 90% en clínicas de vacunación de trabajadores en el lugar recientes, según el departamento de salud pública del condado de Fresno.

“Una gran parte es ver cuánto lo quieren realmente los productores”, dijo Irene de Barraicua con Líderes Campesinas, una red sin fines de lucro de trabajadoras agrícolas con sede en Oxnard. “Algunos (productores) no estaban locos por someter a los trabajadores a pruebas o llevar médicos a los campos, pero las vacunas son diferentes”.

El gobernador Gavin Newsom ha visitado eventos de vacunación para trabajadores agrícolas en el Valle Central, promocionando el compromiso del estado con los trabajadores que alimentan a los Estados Unidos y prometiéndoles más vacunas.

Pero los eventos de vacunación en el lugar de trabajo todavía son pocos y distantes entre sí en California, por lo que los trabajadores agrícolas enfrentan muchos obstáculos para recibir la vacuna, dicen los defensores. A veces, las clínicas solo están abiertas para los trabajadores de ciertas empresas, y dependen de la cantidad de dosis que un condado les reserva.

La directora ejecutiva de la Fundación de la Union de Campesinos, Diana Tellefson Torres, dijo que apuntar a los trabajadores agrícolas en sus lugares de trabajo es la mejor manera de hacer que la vacuna sea fácil para ellos. Pero el éxito requerirá más dosis disponibles, y también más coordinación e ingenio para asegurar que las vacunas estén donde están los trabajadores.

“Queremos asegurarnos de que el proceso sea accesible. El simple hecho de tener algo en un sitio web no va a llevar a los trabajadores agrícolas a alguna parte porque hay una alfabetización digital limitada y esa limitación ha sido una barrera enorme”, dijo.

Algunos condados como Riverside han enviado clínicas móviles a los lugares de trabajo agrícolas. El condado de Tulare ha abierto su gran International Agri-Center, muy conocido en su comunidad agrícola, donde los productores pueden enviar a sus empleados para que se vacunen.

Los trabajadores agrícolas, al igual que otros empleados esenciales, también pueden vacunarse en otros sitios de distribución, como farmacias, pero eso a menudo requiere tomarse un tiempo libre, navegar por el sitio web de una farmacia o condado o el formulario en línea MyTurn y tener suerte para encontrar una cita.

En una encuesta nacional de la Fundación de la Union de Campesinos de 10,149 trabajadores agrícolas, la gran mayoría en California, 73% dijo que recibirían la vacuna lo antes posible, mientras que solo 5% dijo que no. El veintidós por ciento dijo que era neutral. Eso es un poco más a favor de la vacuna que el 69% de todos los estadounidenses que dicen que han sido o serán vacunados y el 30% que dicen que no lo harían, según un nuevo Encuesta del Pew Research Center.

Tasas de infección más altas

Cerca de 46,000 trabajadores agrícolas de California se han infectado con COVID-19, según estimaciones de investigadores de la Universidad de Purdue. Sus tasas de infección tienden a ser más altas que las de la población general: el 13% de los trabajadores agrícolas reclutados para un estudio en el Valle de Salinas dieron positivo a COVID-19 entre julio y noviembre, en comparación con el 5% de la población general, según un Estudio de UC Berkeley publicado en diciembre.

Al igual que Cruz, Mauricio Chávez de Hollister recibió su vacuna contra el COVID-19 en Monterey Mushrooms. Aunque trabaja en una granja de hongos vecina diferente, sus trabajadores fueron invitados a la clínica de vacunas.

“En el trabajo nos dijeron que esto no era obligatorio, era voluntario”, dijo. Pero no lo pensó dos veces. “No he visto a mis padres en un año, tienen 80 y 82 … ese es un año que no volveremos”. Debido a que sus padres también fueron vacunados recientemente, “esto me abre la oportunidad de volver a verlos pronto”, dijo.

Chávez dijo que los trabajadores agrícolas pueden estar más inclinados a recibir la vacuna porque muchos han sido infectados o conocen a alguien que lo estuvo. Tiene compañeros de trabajo que se han enfermado, aunque no necesariamente en el trabajo, pero probablemente en casa porque viven en viviendas abarrotadas.

“Hay 10 o 15 personas viviendo en una casa, y todo lo que necesita es una persona para infectarse”, dijo.

Aproximadamente cuatro de cada 10 californianos que viven con un trabajador agrícola o de procesamiento de alimentos viven en un hogar superpoblado, definido como tener más personas que habitaciones, según un análisis de CalMatters de los datos del censo.

Rumores y desinformación

A pesar de algunas preocupaciones sobre la desinformación de la vacuna y la vacilación entre los trabajadores agrícolas, si hay educación y acceso, los trabajadores agrícolas generalmente aceptarán la vacuna, dijo de Barraicua.

Aún así, los rumores y la desinformación son comunes. Cruz dijo que escuchó que la vacuna es una táctica del gobierno para rastrearlos, o un intento de enfermar a la gente y reducir la población. Cruz hace a un lado los rumores, pero sabe que este tipo de chismes podría desanimar a algunos de sus compañeros.

Otras preocupaciones son más técnicas. Algunos trabajadores piensan que no pueden vacunarse porque no tienen seguro médico, aunque las vacunas son gratuitas. Según una segunda encuesta de la Fundación de la Union de Campesinos a casi 15,000 trabajadores agrícolas, 78% de los encuestados dijeron que no tenían seguro médico y 34% tenían condiciones médicas que los ponían en alto riesgo de enfermedad grave por COVID-19.

También existe el temor de compartir cualquier tipo de información personal debido a su estatus migratorio, dijo de Barraicua.

Dijo que asistió a eventos en los que algunos trabajadores agrícolas dijeron que no recibieron ningún aviso previo sobre los eventos de vacunación, lo que les dio poco tiempo para hacer preguntas y aliviar sus dudas.

Organizaciones como la Fundación de la Union de Campesinos y Lideres Campesinas han estado trabajando con funcionarios de salud en todo el estado para brindar educación sobre vacunas a los trabajadores en los campos.

La mayoría de las clínicas de vacunación en el lugar de trabajo son una asociación entre el condado y los empleadores. El supervisor del condado de Tulare, Pete Vander Poel, dijo que le preocupa que el cambio al nuevo sistema de distribución de vacunas, liderado por Blue Shield, podría limitar la cantidad de eventos que los condados pueden programar.

El condado de Tulare recientemente comenzó a recibir el doble de dosis de las semanas anteriores, aumentando de 3.800 dosis por semana a 7.600 dosis por semana.

Pero eso es para todos los residentes elegibles. “Y tenemos alrededor de 42,000 empleados [agrícolas] listos para ser vacunados”, dijo Vander Poel. “Así que eso te muestra la magnitud con la que estamos lidiando”.

