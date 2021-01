¿Aún más contagioso? Esto es lo que necesita saber sobre el virus mutante ahora en California

Ana B. Ibarra, Barbara Feder Ostrov

CalMatters

Mientras California continúa montando su peor ola de la pandemia de COVID-19, los funcionarios de salud pública tienen noticias más inquietantes: se han detectado seis casos de una nueva variante de coronavirus preocupante y potencialmente más infecciosa en California.

La nueva cepa, detectada por primera vez en el Reino Unido, también se ha visto en Colorado y Florida y 33 otros países.

La semana pasada, el condado de San Diego informó que había identificado la nueva variante, llamada B.1.1.7, en un hombre de 30 años sin historial de viajes. El gobernador Gavin Newsom anunció el descubrimiento en un evento transmitido en vivo con el Dr. Anthony Fauci, una voz nacional líder en la pandemia. Durante el fin de semana, los funcionarios de salud del condado de San Diego informó tres casos adicionales.

Fauci dijo que se esperaba esta noticia, ya que los viajes internacionales están en curso y los virus generalmente mutan. “Los virus de ARN se ganan la vida con la mutación”, dijo. “Cuanto más replicas, más mutas”.

Sin embargo, la falta de antecedentes de viajes en el caso de San Diego es un indicador de que la nueva forma del virus está circulando entre la comunidad, dijeron funcionarios de salud. Hoy, el número de casos con la nueva variante había aumentado a seis: cuatro en San Diego, uno hospitalizado y dos en San Bernardino, anunció el gobernador.

“Lo que es realmente importante es que la detección de este linaje aquí no cambia realmente lo que tenemos que hacer aparte de lo que necesitamos para hacerlo mejor”. Dr. Kristian Andersen, un experto en enfermedades infecciosas y genómica de Scripps Research en San Diego, en una conferencia de prensa. Eso incluye usar máscaras y mantener la distancia social.

Esto es lo que los californianos necesitan saber sobre la nueva cepa de coronavirus.

¿Cómo se descubrió?

La nueva variante del virus fue reportada por primera vez por Agencia de salud pública de Inglaterra tras una oleada de casos en la parte sureste del país. Las dos primeras muestras se descubrieron en Kent y en Londres en septiembre.

Si bien las mutaciones en los virus son comunes, esta cepa en particular se destacó porque conlleva más cambios genéticos de los típicos, según investigadores.

¿Cuál es la preocupación con esta variante de coronavirus?

Los funcionarios de salud pública dicen que la nueva cepa parece transmitirse más fácilmente que la forma estándar del virus. Esto significa que las personas expuestas tienen más probabilidades de infectarse.

Según funcionarios de salud en el Reino Unido, la evidencia muestra que la infección está creciendo más rápidamente en las áreas geográficas donde se encuentra esta variante. Un estudio desde el Centro de Modelado Matemático de Enfermedades Infecciosas en Londres muestra que esta cepa en particular es 56% más transmisible. El estudio aún está siendo revisado por pares.

El Dr. Mark Ghaly, secretario de salud de California, lo explicó así en una conferencia de prensa reciente: “Para que COVID ingrese a una célula humana, necesita unirse a un receptor, una especie de puerta de entrada en una célula humana”, dijo. “Y el nuevo virus COVID mutado parece unirse un poco más fuerte, un poco más fácilmente y entra en la célula del cuerpo humano más fácilmente que nuestro actual virus COVID”.

No está claro cómo esta forma mutante del virus ha contribuido al aumento actual en California. Los funcionarios han dicho que su prevalencia aquí probablemente sea baja. El 21 de diciembre, Ghaly dijo que California había estado revisando miles de especímenes diariamente durante el último mes, buscando mutaciones.

“Estamos preocupados por las incógnitas”, dijo Ghaly. “Nos preocupa que no estemos seguros de cómo esto afecta los esfuerzos a gran escala para contener y mitigar el virus tal como existe ahora”.

¿Qué está haciendo California en respuesta?

El Departamento de Salud Pública de California dijo que los proveedores de atención médica están recolectando muestras para secuenciación genética y el estado está analizando muestras sospechosas de ser cepas variantes.

“A medida que se encuentran variantes y mutaciones, esa información se utiliza para informar decisiones de salud pública y la información crítica se comparte con el público”, dijo el departamento en un correo electrónico.

¿Qué tan extendida está la nueva cepa?

Después de la nueva variante fue detectado en el Reino Unido, algunos 40 paises restringieron los viajes desde el Reino Unido. Desde entonces, la variante se ha informado en Francia, Japón, España, Suecia y Canadá entre otros países.

El primer caso conocido en los Estados Unidos, en un Guardia Nacional de Colorado de unos 20 años, fue reportado el 30 de diciembre.

Dos variantes que comparten algunas mutaciones con la variante del Reino Unido también se han informado en Sudáfrica y Nigeria, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.

“Sabemos que hay más. No sabemos cuántos ”, dijo Andersen, el experto en enfermedades infecciosas de San Diego. “Su prevalencia por ahora es relativamente baja”.

¿Me enfermará más?

En este momento, no hay evidencia de que esta nueva variante de COVID tenga una tasa de mortalidad más alta o cause una enfermedad más grave que la cepa predominante actualmente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Un estudio reciente del gobierno del Reino Unido compararon a los pacientes infectados con la nueva variante con aquellos con la cepa predominante y no encontraron diferencias estadísticamente significativas en la gravedad de la enfermedad, las muertes o la reinfección. Sin embargo, los científicos de todo el mundo todavía están estudiando la variante del Reino Unido y pronto recibirán más respuestas.

¿Protegerán las vacunas actualmente autorizadas contra esta nueva cepa?

Los científicos creen que lo harán. Fauci dijo a Newsom la semana pasada que la variante “no parece evadir la protección que brindan los anticuerpos inducidos por vacunas. ” Pero los científicos están probando la variante contra las vacunas actualmente autorizadas fabricadas por Pfizer y Moderna.

El director ejecutivo de AstraZeneca, que está desarrollando otra vacuna candidata COVID-19, dijo al London Times que los científicos de la compañía creen que la vacuna protegerá contra la nueva variante. Pero algunos científicos creen que es posible que la variante del Reino Unido, o variantes futuras, pueden resultar más difíciles de superar para las vacunas.

CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.