El ADN libera a joven acusado de choque mortal en estado etílico, familia de Salinas pide respuestas

Casi un año después de que una familia de Salinas perdiera a su ser querido en un choque, se enteraron de que todos los cargos criminales contra el sospechoso acusado de conducir alcoholizado fueron desechados.

Los seres queridos de Rosie Ann Figueroa, de 38 años, se reunieron el jueves 10 de diciembre para pedirle a cualquiera que tenga información sobre el fatal accidente que se presentó ante las autoridades.

El 19 de diciembre, Rosie Figueroa conducía su Toyota Camry 2012 cuando un Mazda 6 2015 chocó por detrás con su automóvil, dijo la Patrulla de Caminos de California.

El automóvil de Figueroa giró, se volcó y chocó contra un árbol antes de que el vehículo terminara sobre su techo.

Figueroa fue declarada muerta en el accidente.

Una autopsia determinó que había muerto por un traumatismo contundente y no estaba bajo la influencia de ninguna sustancia, dijo Jeannine Pacioni, fiscal de distrito del condado de Monterey, en un comunicado de prensa.

La semana pasada, los fiscales desecharon los cargos de conducir bajo efectos del alcohol y homicidio vehicular contra el sospechoso, Jacques Clarke, de 19 años, luego de que pruebas de ADN lo exoneraran.

El anuncio dejó muchas preguntas que la comunidad espera pronto sean respondidas.

"Quiero que sepan lo querida que era mi hermana", dijo Sócrates Figueroa, hermano de Rosie. "... Un testimonio del legado de mi hermana. Voy a seguir pidiendo justicia".

ADN como evidencia

Los investigadores de la patrulla de caminos de california dijeron anteriormente que llegaron al accidente en Davis Road y encontraron a dos personas, Jacques Clarke, ahora de 19 años, de Carmel, y otro adolescente. Ambos habían salido del Mazda 6.

El periódico The Californian no nombra a la otra persona porque no se han presentado cargos penales.

Sospechaban que Clarke estaba embriagado. Asimismo, concluyeron que era dueño del Mazda 6, tenía el llavero en el bolsillo y parecía tener el asiento del conductor ajustado a su tamaño.

Los oficiales lo arrestaron bajo sospecha de homicidio con vehículo y conducir bajo los efectos del alcohol.

El 2 de diciembre, la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Monterey anunció que las pruebas de ADN, recibidas en noviembre debido a retrasos, demostraban que Clarke no era el conductor.

Los investigadores habían tomado muestras de las bolsas de aire; el ADN de Clarke apareció en la bolsa de aire del lado del pasajero.

"Debido a que la bolsa de aire del lado del pasajero no había sido activada antes de la colisión, el ADN de Clarke no aparecería en la bolsa si él fuera el conductor; más bien, cualquier ADN que se encontrara en la bolsa sería el del otro ocupante del automóvil", Pacioni dijo.

Hasta ahora, nadie más ha sido arrestado ni acusado, dijo Marisol Méndez, subdirectora de la fiscalía general que supervisa la unidad de procesamiento de DUI de la oficina.

"Esta es una investigación abierta muy activa y de máxima prioridad para esta oficina. Hemos asignado un investigador del fiscal de distrito que es un investigador experimentado en colisiones y estamos trabajando con CHP, quien ha asignado a uno de sus mejores investigadores para este caso", dijo en un correo electrónico. "Seguimos comprometidos con encontrar la verdad".

Sócrates dijo que él y su familia creen en el sistema, pero también quieren justicia y que la comunidad recuerde a Rosie. Ellos también pidieron que la gente tome un taxi o se queden en casa si están bajo la influencia.

'Una luchadora'

Rosie creció en Salinas con una gran familia.

Era una niña fuerte que era líder entre sus hermanos menores, dijo Inez Cabanas, tía de Rosie.

Trabajó como oficial de libertad condicional antes de convertirse en trabajadora social, según su hermano menor, Sócrates.

"Ella era una luchadora, en el buen sentido", dijo.

Esa fuerza la convirtió en una potencia en baloncesto, fútbol y otros deportes.

Santos Savala, el novio de Rosie en el momento de su muerte, dijo que se conocían desde que eran niños. Practicaron deportes juntos, incluido el baloncesto un año en un centro recreativo local.

Le sugirió a su entrenador que la incluyeran en el equipo.

"Ganamos ese año", dijo Savala, quien lo atribuyó a la destreza atlética y la determinación de Rosie.

Rosie continuó jugando baloncesto en Hartnell College, dijo Savala, quien la veía jugar.

Ella era conocida como "'Roro' - No. 34", dijo.

Sócrates dijo que su hermana de 5 pies 4 pulgadas "jugó de centro contra gente de 6 pies de altura" y aun así ganó.

Ella también tenía su lado cariñoso.

A menudo organizaba sus fiestas de cumpleaños porque tenía la habilidad de salirse con la suya con sus hermanos, pero especialmente con su madre, dijo Sócrates. Le encantaba viajar y organizar viajes, como al lago Tahoe o Hawai.

También tomaba las fotos familiares y compraba regalos cuando llegaban los cumpleaños o las vacaciones, recordó Sócrates.

Dijo que su hermana finalmente se convirtió en oficial de libertad condicional en el condado de Monterey. Pero ella siempre quiso trabajar con niños.

Así que cambió su carrera al trabajo social, trabajando con una organización sin fines de lucro para ayudar a las madres solteras, especialmente a aquellas cuyos hijos tienen discapacidades, dijo Savala.

Era el trabajo de sus sueños, dijo. Ella y sus compañeros de trabajo, el "grupo del almuerzo", salían a menudo a cenar y normalmente salían después del trabajo u organizaban noches de juegos, dijo.

"Ella amaba todo", dijo. "Casi no tomaba días libres".

También amada por Rosie Figueroa: su hija ahora de 4 años, que se queda sin su madre.

'Ella estaría aquí'

Sócrates dijo que está al tanto de las teorías de que Clarke fue tratado de manera diferente siendo un adolescente proveniente del rico Carmel, al otro lado de la cortina de la lechuga.

Dijo que él y su madre no están de acuerdo con eso. Creen que los investigadores y fiscales actuaron de buena fe.

La familia se ha visto inundada de mensajes de apoyo de las personas a las que Rosie ayudó. Muchos carteles entre las dos docenas de asistentes con rosas entre reclamos de "Justicia para Rosie".

Su naturaleza amorosa todavía resuena, dijo Savala.

Cabanas dijo que su sobrina tenía la mezcla perfecta de sabiduría y corazón.

"Si la situación le hubiera pasado a la familia (de Clarke), ella estaría aquí con ellos pidiendo justicia", dijo.

