Newsom emite toque de queda por la noche antes de la semana de Acción de Gracias

Barbara Feder Ostrov

CalMatters

El gobernador Gavin Newsom anunció hoy un toque de queda de un mes cubriendo a casi todos los californianos para comenzar el sábado, el último de una serie de nuevas restricciones duras destinado a detener el alarmante aumento del estado en los casos de COVID-19.

El toque de queda que comienza antes de la semana de Acción de Gracias cerrará los trabajos no esenciales y las reuniones no esenciales de 10 pm a 5 am y se aplica a todos los condados en el nivel púrpura más restrictivo del plan de reapertura de California. La orden permanecerá en vigor hasta el 21 de diciembre.

Los negocios esenciales, como las tiendas de comestibles, estarán exentos. Sin embargo, los restaurantes pueden ofrecer comida solo para llevar después de las 10 pm y la gente puede pasear a sus perros durante las horas de toque de queda, dijo el principal funcionario de salud de California durante una actualización hoy.

“COVID puede pasar de cero a 60 millas por hora muy rápidamente”, dijo el Dr. Mark Ghaly, secretario de Salud y Servicios Humanos de California, en un actualización de transmisión en vivo. “Las acciones colectivas de hoy se enfocan en actividades que son de alto riesgo y minimizan las conexiones sociales que todos necesitamos. Esto ayudará a detener el aumento más rápido y evitará más restricciones “.

Ghaly dijo que no hay “un solo culpable” detrás del pico actual de casos de COVID-19 en California, citando una combinación de clima más frío que lleva a la gente al interior, reuniones para las fiestas como Halloween y el Día de los Veteranos, la reapertura gradual de negocios en todo el estado y más personas de viaje.

A medida que California se une a Ohio y otros estados para imponer toques de queda, los expertos en salud pública están mezclados sobre si los toques de queda son eficaces para frenar la propagación de enfermedades. Funcionarios del condado de Los Ángeles el miércoles ordenaron restaurantes, cervecerías, bodegas, bares y otras tiendas minoristas no esenciales que cierren de 10 pm a 6 am; no es un toque de queda, sino una restricción en el horario de atención.

Si bien la reacción comercial ha sido intensa a las órdenes de cierre estatales anteriores, las reacciones iniciales al toque de queda fueron más silenciosas. Eso se debe en gran parte a que muchos restaurantes y cervecerías ya han alterado sus operaciones de manera más drástica, pasando a pedidos solo para llevar, invirtiendo en nuevas configuraciones elaboradas para cenas al aire libre o cerrando incluso antes para mantener bajos los costos. Es probable que los bares que aún abren hasta tarde sean los más afectados por las nuevas órdenes sanitarias.

“Este toque de queda tiene muy poco impacto, si es que tiene alguno, en la industria cervecera”, dijo Leia Bailey, directora ejecutiva asociada de la Asociación de Cerveceros Artesanales de California.

El problema más grande, dijo Bailey, son las contradicciones en curso en las pautas comerciales estatales más amplias.

Las cervecerías, por ejemplo, se clasifican como bares según las reglas estatales actuales, por lo que deben servir una comida para abrir. Eso generó grandes gastos y problemas logísticos para aquellos que aún no tienen cocinas comerciales completas, dejándolos a merced de los camiones de comida u otros proveedores externos para operar.

“¿Qué hace la comida inherentemente más segura?” Dijo Bailey. “Las bodegas no tienen esas regulaciones. Realmente hemos luchado por obtener una respuesta “.

Si bien el toque de queda es aplicable, corresponde a los gobiernos locales llevarlo a cabo, dijo Ghaly.

Cuando la orden entre en vigencia el sábado, las jurisdicciones locales pueden “usarla en la medida en que crean que les ayuda a controlar estas actividades que podrían aumentar la transmisión”, dijo Ghaly.

Pero no está claro si la policía local haría cumplir la última restricción del gobernador.

El alguacil de Sacramento, Scott Jones, dijo que su departamento no haría cumplir el toque de queda, sino que enviaría las quejas a la oficina de salud del condado. Y el condado de Fresno, como la mayoría de los condados, ha optado por el cumplimiento voluntario.

“Esa ha sido nuestra postura desde el principio: no salimos y hacemos cumplir el uso de una máscara o cuando alguien está fuera más allá de cierto tiempo”, dijo Tony Botti, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Fresno.

El momento de la reducción antes de la ajetreada temporada navideña es “el peor posible” para las empresas que dependen del gasto de fin de año para mantenerse a flote, dijo Rob Lapsley, presidente de California Business Roundtable.

Newsom había insinuado un toque de queda la semana pasada cuando retrocedido abruptamente reaperturas de muchos condados y endureció el orden de máscaras del estado. Ahora, 41 de los 58 condados del estado – que representan a casi 95% de los californianos – se encuentran en el nivel púrpura más restrictivo del plan de reapertura del estado.

El gobernador se ha enfrentado a críticas fulminantes, incluso de su retador republicano de 2018 John Cox, después de asistir a una cena para un cabildero en el lujoso restaurante French Laundry en Napa después de exhortar a los californianos a quedarse en casa y cancelar sus reuniones de Acción de Gracias.

Hasta hace poco, California parecía haber escapado de la sorprendente escalada de casos de COVID-19 en todo el país, pero en las últimas dos semanas, los casos y las hospitalizaciones han aumentado considerablemente. Hoy se reportaron más de 11,000 casos y 106 muertes, lo que eleva el número de muertos por coronavirus de California a 18,466.

“Estamos dando la alarma”, dijo Newsom en un comunicado. “Es crucial que actuemos para disminuir la transmisión y retrasar las hospitalizaciones antes de que aumente el recuento de muertes. Lo hemos hecho antes y debemos hacerlo de nuevo ”.

Las reporteras de CalMatters Lauren Hepler y Ana B. Ibarra contribuyeron a este informe.

CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.