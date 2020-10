La acción afirmativa goza de mucho apoyo, ¿por qué la Propuesta 16 está quedándose atrás?

Mikhail Zinshteyn

CalMatters

Ling Kong apoya el cuidado de la salud universal y un mayor gasto en las escuelas públicas de las zonas más pobres. Lamenta lo mucho que California y los EE. UU. se han quedado atrás de otros países en cuanto a la educación temprana de los niños menores de cinco años. “Esa es la razón por la que estoy en el Partido Demócrata”, dijo Kong.

También votará en contra de la Propuesta 16. Esa es la medida de acción afirmativa en la boleta electoral que permitiría nuevamente a las agencias públicas como los gobiernos locales y las universidades considerar la raza, el género y la etnia como un factor en las admisiones, la contratación y el empleo.

“Estoy de acuerdo con la idea de la equidad y de tratar de corregir la discriminación del pasado”, dijo Kong, ingeniera informática de Silicon Valley y miembro de la comisión ambiental de la ciudad de Milpitas, que ha aparecido en vídeos de campaña argumentando en contra de la Propuesta 16. Pero permitir la raza como un factor en la toma de decisiones “es una solución de parche”, dijo Kong. “Prefiero que el gobierno trabaje más duro para hacer reformas reales en la raíz del problema”.

Muchos votantes como Kong ‒alineados con el Partido Demócrata‒ se están separando y planean votar en contra de la Prop. 16, y con eso, rechazan el apoyo del partido estatal y de decenas de demócratas electos, incluyendo al gobernador Gavin Newsom y la senadora Kamala Harris, sin mencionar varios equipos deportivos del área de la bahía, grupos de negocios, sindicatos y periódicos de grandes ciudades.

A pesar de la fuerza del respaldo, el partido mayoritario de California está dividido en la Cámara de Representantes, con menos de la mitad de los posibles votantes demócratas, el 46%, dijo a los encuestadores del Instituto de Política Pública de California en septiembre que votaría por la Propuesta 16. El resto no estaba seguro o votaría no. Es una de las principales razones por las que sólo un tercio de los probables votantes apoyan la medida, menos que los que se oponen a ella, según dos encuestas de septiembre ‒ PPIC y Berkeley IGS Poll.

La Propuesta 16 “debería marchar mejor de lo que está”, dijo Arnold Steinberg, un estratega de Californianos por la Igualdad de Derechos, el principal grupo que desafía la medida. Un republicano, Steinberg fue el estratega detrás de la Propuesta 209 en 1996, la medida de votación que los californianos aprobaron que prohibía a las agencias públicas el uso de la raza, el género y la etnia en las admisiones y contrataciones. “Creo que no es una buena votación porque no tienen un mensaje claro, porque muchos votantes promedio no ven una gran crisis.”

Mientras tanto, los partidarios del “Sí” no están de acuerdo en que no hay crisis y dicen que la campaña de los 90 que lideró Steinberg es parte del problema que enfrentan.

“Hemos dicho desde el principio que nuestro mayor obstáculo es el lenguaje intencionadamente engañoso que los arquitectos de la prohibición de la acción afirmativa en California plasmaron en la Constitución de nuestro estado”, dijo Andy Wong, el director de la campaña de “Sí” en 16, en un comunicado de prensa.

Por qué la Propuesta 16 va rezagada en las encuestas

Hay varias razones por las que el apoyo a la Propuesta 16 se ha debilitado, dijeron los expertos a CalMatters.

La acción afirmativa confunde al electorado, dijo Garrick Percival, jefe del departamento de ciencias políticas de la Universidad Estatal de San José.

Planteó el tema de las cuotas en las admisiones ‒aunque la Corte Suprema las consideró inconstitucionales desde la década de 1970, es una nota al pie de página que el votante típico puede pasar por alto. Y aunque el Tribunal Supremo ha dictaminado varias veces que la raza como factor en las admisiones es constitucional, “ese tipo de argumentos matizados a menudo se pierden”, señaló Percival.

Básicamente, hay beneficios educativos en un estudiantado diverso, dijo el tribunal. Sin embargo, también introdujo numerosos principios que se supone que indican si la política de admisión de una universidad que utiliza la raza como factor pasa la prueba de constitucionalidad, explicó Art Coleman, un abogado que asesora a las universidades sobre cuestiones de equidad y diversidad.

El tribunal confirmó el uso de la raza en la Universidad de Texas en 2016, en parte porque la investigación de la universidad mostró que cuando no consideraba la raza, pocas clases tenían más de un estudiante afroamericano. Las universidades tienen que demostrar que sus políticas de inscripción están estrechamente adaptadas para alcanzar sus objetivos de diversidad. También tienen que mostrar que los enfoques existentes de neutralidad racial son insuficientes para alcanzar esos objetivos. Pero otorgar puntos extra a los solicitantes por su raza es un no-no, el tribunal dictaminó en 2003. Los principios continúan, debido a cuatro décadas de jurisprudencia.

El resultado es que “cuando la gente se confunde sobre lo que hace la iniciativa, dice que va a votar no”, señaló Percival.

Y el concepto en sí mismo puede no tener tanto apoyo natural como otras causas liberales. En la encuesta IGS de Berkeley de septiembre, sólo el 51% de los votantes afroamericanos dijeron apoyar la Propuesta 16. Aunque los votantes afroamericanos representan un pequeño porcentaje del electorado del estado, “no es un buen presagio para formar una coalición multirracial y étnica en apoyo de la acción afirmativa”, dijo Percival. Según la misma encuesta, hay más votantes latinos que apoyan la Propuesta 16 que los que no la apoyan, pero la mayoría está indecisa o en contra de ella.

Tampoco ayuda a los votantes indecisos ver que algunos grupos raciales se oponen a la Propuesta 16, agregó Percival. Las organizaciones estadounidenses de origen asiático están divididas en el tema. Muchas son una voz importante y una presencia voluntaria en el lado del No mientras que el lado del Sí cuenta con grupos claves de asiáticos e isleños del Pacífico entre sus partidarios.

Al igual que en California, las encuestas nacionales indican un apoyo abrumador a la acción afirmativa en abstracto, pero el entusiasmo cede una vez que se le pregunta al público si apoya el uso de la raza como factor en la toma de decisiones. Una encuesta de Gallup de 2018 encontró que el 61% de los estadounidenses apoyaban este lenguaje: “En general, ¿están a favor o en contra de los programas de acción afirmativa para las minorías raciales?” Pero cuando el Centro de Investigación Pew preguntó a los estadounidenses en 2019 si la raza debería ser un factor en las admisiones, el 73% dijo que no.

Los moderados importan

El apoyo a la Propuesta 16 también se ve afectado por el hecho de que, aunque California es abrumadoramente azul, el Partido Demócrata recibe una buena parte de su apoyo de simpatizantes independientes, que representan casi el 24% del electorado. Y según el PPIC, el 58% de los independientes votaría no a la 16.

Steve Miller es un independiente en el Condado de Orange, entre la “vasta mayoría que está en contra de Trump y en contra de la Propuesta 16”, como él lo dijo. Un ex republicano que hizo campaña por George W. Bush y fue activo en el club republicano de la universidad de UC Davis en la década de 1990, abandonó el partido en 2016 después de que Trump ganara la nominación del Partido Republicano para presidente. Miller se considera parte de la Ola Azul de votantes que barrió con todos los miembros republicanos del Congreso en el condado del sur de California que ha sido un bastión del conservadurismo.

Pero aunque planea seguir votando por los demócratas a nivel federal, ha vuelto a los republicanos en temas estatales, debido a que los demócratas legislativos estatales introdujeron la medida que finalmente se convirtió en la Propuesta 16 este año. Miller, cuyos dos hijos ‒un hijo de secundaria y una hija en la preparatoria‒ son de ascendencia taiwanesa, considera que tomar en cuenta la raza en las admisiones es racismo con otro nombre.

“No veo mucha diferencia entre Donald Trump diciendo ‘es mexicano’ sobre un juez” en lugar de verlo como un estadounidense individual, y los Regentes de la UC mirando a un estudiante diciendo que es un estudiante chino”, dijo Miller, quien tiene un papel voluntario de Californianos por la Igualdad de Derechos como Copresidente del Condado de Orange.

Los partidarios del “Sí” no están de acuerdo

Una encuesta del PPIC de septiembre mostró un déficit de dos dígitos en el apoyo de los votantes a la Propuesta 16, un resultado que la campaña del Sí califica de engañoso. La encuesta del PPIC preguntó a los probables votantes cómo votarían sobre la Propuesta 16, leyéndoles el título de la boleta y ofreciéndoles una breve descripción de lo que haría.

Cabe destacar que el Fiscal General de California, Xavier Becerra, un demócrata, es responsable de las descripciones de las medidas de la boleta, incluyendo la de la Propuesta 16. Los críticos del lenguaje de la medida dijeron que favorece a los partidarios del Sí.

“Puedes mirar sólo una encuesta sobre el lenguaje de la boleta, pero la mayoría de los votantes, le preguntan a sus amigos y a su familia”, dijo Nicole Derse, una estratega de campaña del lado del Sí. “O buscan en Google sus fuentes de confianza, ya sea el LA Times o el Partido Demócrata.”

Esas “fuentes de confianza” incluyen los respaldos de los consejos editoriales de Los Angeles Times, Mercury News, La Opinión, San Francisco Chronicle y San Diego Union-Tribune, entre otros, y docenas de funcionarios electos de California a nivel local, estatal y federal, incluidos el gobernador Newsom y la senadora Harris.

“Pensamos que no se puede saber con exactitud sólo con el lenguaje de la boleta electoral”, dijo Derse.

Los resultados de las encuestas impulsaron el entusiasmo de los 16 partidarios del “Sí”. La encuesta “les hizo darse cuenta de que tenían una verdadera lucha en sus manos”, dijo Derse. En los últimos días los voluntarios de la campaña llamaron a casi 100,000 votantes. El viernes pasado los estudiantes universitarios organizaron varias reuniones presenciales y virtuales.

El lado del Sí ha lanzado una campaña televisiva en Los Ángeles, San Diego y el Área de la Bahía, ha comprado anuncios en publicaciones impresas dirigidas a votantes asiáticos y de las Islas del Pacífico y en medios de comunicación en español, incluyendo Univisión, y planea ampliar su presencia televisiva en Los Ángeles antes del 3 de noviembre.

Pero con poco menos de dos semanas antes de que todas las boletas deban ser presentadas, la campaña se está quedando sin tiempo.

Steinberg del lado del “No” no descarta la campaña del “Sí”. En la recta final de la temporada electoral habrá una avalancha de correos diciendo a los millones de votantes del Partido Demócrata qué apoyar. “Nunca sabemos cuán efectivo será eso”, dijo. “Bien podrían ganar esta batalla”.

CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.