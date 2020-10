Fiscal: Policía presuntamente se hace pasar por familiar de oficial de Oakland para robar donativos

Un exoficial de policía de la capital trató presuntamente de obtener dinero del fallecimiento de un oficial federal de Oakland que murió en disturbios en contra de la policía en el condado de Santa Cruz, dicen las autoridades.

Dominic Deandre Gregory, de 27 años, exoficial especial de policía de Washington, D.C., enfrenta cargos de fraude electrónico, de acuerdo con la oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito norte de California.

Gregory seguía dentro del cuerpo de policía cuando presuntamente creó una cuenta en GoFundMe.com donde afirmaba ser pariente de David Patrick Underwood, difunto oficial federal de servicios de protección.

“El Sr. Gregory envió dos mensajes de correo electrónico a GoFundMe fingiendo que el oficial Underwood era su hermano y (después) su padre, pidiendo que GoFundMe no desconectara la campaña 'Patrick Underwood'", dijo la agente especial del Servicio Secreto Jennifer Pritchard en su declaración jurada del 26 de septiembre.

El Servicio Secreto investiga algunos delitos financieros.

El 30 de mayo, el oficial Underwood se encontraba custodiando el tribunal federal en Oakland durante una protesta cuando un hombre, posteriormente identificado por los investigadores como el sargento de la Fuerza Aérea Estadounidense Steven Carrillo, de 32 años, lo mató e hirió al compañero del oficial Underwood durante un tiroteo desde un vehículo en movimiento.

Carrillo se dio a la fuga, matando al sargento adjunto Damon Gutzwiller de Santa Cruz.

En menos de una semana, los ayudantes del alguacil de Santa Cruz arrestaron a Carrillo en Ben Lommond, California, después de que había matado a uno de los suyos y lesionado a cuatro oficiales más, de acuerdo con las autoridades.

El día siguiente del fallecimiento del oficial Underwood en Santa Cruz, Gregory supuestamente inició la campaña de GoFundMe.

Él continuaría editando la campaña al menos una docena de veces, agregando información de los noticieros locales acerca de la escena, dijeron los fiscales.

Gregory dijo a una persona escéptica que él vivía en Oakland y se refirió al oficial Underwood como su padre.

Los agentes entrevistaron posteriormente a una mujer que conocía al oficial Underwood y que informó a los investigadores que la víctima no tenía hijos.

“Ella me informó que el oficial Underwood no estaba casado al momento de su muerte, y que nunca se había casado”, dijo la agente Pritchard en la declaración jurada. “También me informó que el oficial Underwood no tenía hijos, y que la familia no conocía al Sr. Gregory”.

A menos de 24 horas de haber iniciado la campaña, Gregory la suspendió. Logró recaudar $470, de acuerdo con registros del tribunal.

En un mensaje de correo electrónico del 1 de junio le dijo a un donante preocupado que había sido injustamente señalado.

“(Muchas) personas iniciaron campañas falsas de GoFundMe sobre mi hermano, por lo que el dinero se dirigía a una cuenta falsa y no a la nuestra, es algo triste. Si desea hacer un donativo, pueden enviarlo a nuestra cashpp2 a $georgefyold2”, escribió de vuelta, recomendando a otro donador que usara esa cuenta para hacer su donativo.

La cuenta tenía intencionalmente un error tipográfico en el nombre de George Floyd, cuyo fallecimiento a manos de la policía metropolitana de Minneapolis causó revuelo a nivel nacional contra la brutalidad policiaca y la forma como se trata a las personas de color.

En mensajes de correo electrónico con errores gramaticales y de ortografía, el expolicía rogaba a GoFundMe que no borrara su campaña y mantuvo el engaño con los donantes.

Usaba “lenguaje sumiso” en ambos mensajes de correo electrónico rogando clemencia porque dijo no estar familiarizado con GoFundMe y con la tecnología, de acuerdo con los fiscales.

Ninguno de los donativos llegó a Gregory y GoFundMe reembolsó el dinero a los donantes.

Un mes antes, Gregory creó al menos otras cuatro campañas falsas, dijo la agente Pritchard.

Dos tenían que ver con fallecimientos de alto perfil en Toronto y Washington, D.C. Otro mostraba a Gregory recaudando dinero para reconstruir un restaurante de Minneapolis destruido por los disturbios causados por el fallecimiento de George Floyd.

Una cuarta campaña buscó recaudar dinero para comprar suministros médicos para realizar donaciones para la lucha contra el nuevo coronavirus, dijeron los fiscales.

Hasta el jueves, no había hecho su declaración de culpabilidad y había sido puesto en libertad, según lo muestran los registros del tribunal federal.

La defensa de Gregory no contestó de inmediato a un mensaje de correo electrónico solicitando algún comentario.

Si resulta culpable, Gregory enfrenta una condena máxima de 20 años de prisión, una multa máxima de $250,000 o el doble de la ganancia o pérdida bruta y tres años de libertad vigilada.

