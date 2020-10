Incendio arrasa con las afamadas bodegas de vinos y complejos turísticos del Valle de Napa

James Highfill

El Glass Fire ha dañado o destruido una cantidad incalculable de bodegas de vinos y complejos turísticos del Valle de Napa, que encarnan el estilo de vida relajado y exclusivo que atrae a turistas y conocedores de todo el mundo.

Es demasiado pronto como para señalar cómo perjudicará esto a las cartas de vinos y los estantes de las tiendas, pero la cosecha sigue en marcha en las áreas que no están siendo evacuadas. Y aunque las pérdidas directas y los daños por humo pueden reducir la cosecha 2020, los expertos de la industria señalan que hay una gran cantidad de vino que no se ha visto afectado por los incendios.

“Sigue siendo una situación en fluctuación”, dijo Teresa Wall, directora principal de comunicaciones de Vinateros del Valle de Napa (Napa Valley Vintners), un grupo comercial regional con 500 bodegas de vinos asociadas. “Es demasiado pronto para evaluar el impacto sobre la industria vitivinícola. En este momento nuestra preocupación es la salud y el bienestar de la comunidad”.

Según diversos informes de noticias, Chateau Boswell ha sido destruida, y Hunnicutt Wine Co. ha sufrido daños. Un video publicado en las redes sociales mostró que Sterling Vineyards, en Calistoga, ha sufrido graves daños. Al este del valle, cerca del origen del incendio Glass Fire en las montañas Mayacamas, Spring Mountain fue evacuada y, según se informa, Newton Vineyard sufrió daños.

Según se ha informado, dos de los complejos turísticos más prestigiosos de Napa, Meadowood y Calistoga Ranch, al este de St. Helena, resultaron dañados. El pasado martes, la ciudad de Calistoga estaba bajo órdenes de evacuación obligatoria.

Alivio para algunos propietarios de bodegas de vinos en Napa

La lucha contra los incendios ha mantenido a muchos propietarios de bodegas de vinos alejados de sus propiedades y sin poder evaluar los daños. El pasado martes, el incendio Glass Fire se mantenía en un cero por ciento de contención, había consumido unos 43,000 acres y amenazaba a casi 150 bodegas de vinos.

El San Francisco Chronicle, el cual ha mantenido una lista actualizada, había contado una docena de bodegas de vinos dañadas o destruidas hasta el martes por la tarde.

Ehren Jordan, propietario y enólogo de Failla Winery en Silverado Trail en el Valle de Napa, no se encuentra en esa lista.

Se siente aliviado, y lidia con la culpa del sobreviviente.

Jordan terminó de levantar la cosecha 2020 antes del Glass Fire y sus vinos se están fermentando de manera segura en sus 16,000 pies cuadrados de cuevas. Algunas de sus propiedades circundantes sufrieron daños, pero no fue el caso de la bodega de vinos.

Existen cuatro bodegas de vinos en las proximidades de Failla, incluyendo Chateau Boswell a solo 900 pies de distancia y Hunnicutt inmediatamente al sur.

“Mi corazón está con ellos”, dijo Jordan. “Los incendios son cosas extrañas. Avanzan de formas extrañas. Podría haber tomado otra dirección. Eso me queda muy claro”.

A Jordan se le permitió regresar para reabastecer de combustible sus generadores para alimentar los equipos de refrigeración. La infraestructura eléctrica cerca de él ha sufrido graves daños, y probablemente tendrá que depender de los generadores durante varias semanas.

Los complejos turísticos del Valle de Napa también resultaron afectados

No son solo las bodegas de vinos. Siendo la región vitivinícola más exclusiva de California, el área ha atraído a servicios de lujo que son ampliamente conocidos y apreciados.

Jean-Baptiste Jacquot y su esposa Brittany manejan JBJ Pictures, una empresa de fotografía y video para bodas de lujo que ha filmado numerosas bodas en Meadowood y en Calistoga Ranch.

“Estamos desconsolados, como el resto de los profesionales de las bodas y la hostelería en el Valle de Napa”, dijo Jacquot a USA TODAY. “Aquí es donde solíamos registrar uno de los mejores días de la vida de nuestras parejas, donde se reunían con sus familiares y amigos para celebrar el amor”.

Incluso aquellos que se salvaron describen las pérdidas como devastadoras.

Las llamas avanzaron a menos de media milla de Turley Wine Cellars en St. Helena, donde Tegan Passalacqua es el enólogo. Él afirmó que el fuego saltó hacia el fondo de la propiedad del Larry Turley, junto al río Napa y que fue repelido por los bomberos. La ladera oriental frente a Turley se quemó.

“Estamos justo frente a Glass Mountain y ahí es donde comenzó el incendio, y luego justo al oeste de la bodega de vinos está Spring Mountain y ha sido evacuada”, dijo Passalacqua. “Hay brasas en el aire. Eso fue lo que voló desde el incendio Glass Fire hasta el fondo de nuestra propiedad el domingo. Afortunadamente había nueve camiones de bomberos que acudieron y lo apagaron, porque había comenzado a quemar la ensenada, y si subía por la ensenada, habría avanzado rápidamente”.

'Es bastante devastador'

John Skrupny, propietario y enólogo de Lang & Reed Napa Valley en St. Helena, dijo que él y su esposa, Tracy, se estaban preparando para cenar el domingo por la noche en su casa a los pies de Spring Mountain cuando recibieron una orden de evacuación obligatoria. Se quedaron en la casa de su hijo y su nuera en Napa y regresaron para encontrar su propiedad intacta.

“Es bastante devastador”, dijo John Skrupny. “Hemos pasado por esto antes, más recientemente en 2017, y hace tres semanas tuvimos el incendio de Hennessey que avanzó hacia el Valle de Pope. Fue realmente (evidente) desde el principio que era bastante grave”.

En el mismo Napa, a unas 30 millas al sur del incendio, es temporada alta de turismo. Las tiendas y negocios se han mantenido abiertos con modificaciones para los lugareños y turistas debido a la pandemia de coronavirus. El condado de Napa fue uno de los primeros en el estado al que se le permitió reabrir negocios bajo el plan de recuperación ante el coronavirus.

Jason Holman, propietario y enólogo de Holman Cellars, tiene una sala de degustación de vinos en el centro de Napa, Rebel Vintners, donde se sirven sus vinos de Uncharted Wines y vinos de Leaf & Vine y de Cadoe Family Wines. El negocio va lento.

“Si quieren hablar de cifras generales, yo diría que probablemente nuestras ventas han bajado entre un 60 % y un 70 % con respecto al año pasado”, dijo Holman.

Los incendios en 2017 avanzaron a una distancia de una yarda de su casa en Coombsville. Holman ahora vive en el centro de Napa, donde el cielo se ha mantenido moderadamente despejado.

En Failla Winery, Jordan dijo que sus ventas disminuyeron entre un 30 % y un 35 % antes de la pandemia de COVID-19, y un 55 % desde que comenzaron los incendios forestales en la región, en agosto. Él considera que el impacto de los incendios sobre el turismo desde 2017 ha sido inmenso.

“Han sido cuatro años difíciles”, dijo. “Al lanzar una pandemia e incendios a la mezcla, comienza a parecer que nos vamos a Las Vegas: ¿Están las cartas en nuestra contra?”.

Pero Jordan no se detendrá.

“La agricultura no es para los débiles de corazón”, dijo. “Para ser agricultor, de cierta manera tienes que ser un eterno optimista. No conozco a ningún agricultor que no sea hasta cierto punto medianamente optimista”.

Para aquellos que deseen contribuir a los esfuerzos de recuperación, sugerimos que las donaciones sean dirigidas a

El Fondo Comunitario de Ayuda para Desastres del Valle de Napa (Napa Valley Community Disaster Relief Fund), administrado por la Fundación Comunitaria del Valle de Napa (Napa Valley Community Foundation) fue creado con un donativo principal de $10 millones por parte de Vinateros del Valle de Napa después del terremoto de Napa de 2014. Es también el mejor lugar para donar para ayudar a la comunidad a recuperarse de este incendio, dijo Wall.