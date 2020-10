Hombre que asegura haber iniciado incendio Dolan para ocultar homicidios se somete a evaluación de salud mental

El incendio Dolan ha durado un mes y ha acabado con casi 125,000 acres de bosques en Big Sur, pero la causa se sigue investigando. El hombre que declaró a las fuerzas policiales haber iniciado el incendio para ocultar evidencia de cinco asesinatos, ahora está siendo evaluado después de que su abogado presentara evidencia de que podría no ser competente para someterse a juicio.

Además, los investigadores todavía no están seguros si el incendio fue causado en forma deliberada.

El incendio Dolan es uno de entre 23 incendios mayores que actualmente siguen azotando el estado, de acuerdo con la página de incidentes de Cal Fire. Empezó poco después de que una tormenta eléctrica en clima seco iniciara varios incendios en el área, incluyendo el incendio River en Salinas, el cual creció hasta cubrir más de 48,000 acres y consumió docenas de estructuras.

El terreno accidentado y la poca visibilidad fueron un obstáculo para los bomberos durante las primeras semanas del incendio Dolan, pero su contención aumentó a 40 % a principios de la semana pasada y no ha variado, a pesar de haber más matorrales del lado este del incendio.

Un hombre de Fresno, Iván Gerónimo Gómez, de 30 años de edad, fue arrestado en relación con el incendio Dolan el 19 de agosto. En el momento de su arresto declaró a los oficiales que él había iniciado el incendio.

Se levantaron en su contra los cargos de incendio intencional en terrenos boscosos, cultivo de marihuana, lesiones causadas a una persona, exhibición de un arma letal y haber lanzado un objeto hacia un vehículo con la intención de causar lesiones corporales mayores, de acuerdo con el sitio web de la cárcel del condado de Monterey.

De acuerdo con John Thornburg, jefe adjunto de la oficina del alguacil del condado de Monterey, Gerónimo Gómez arrojó rocas a un bombero o bomberos que respondían a reportes del incendio. Cuando los ayudantes del alguacil y oficiales de parques estatales arrestaron a Gerónimo Gómez, éste les dijo que había matado a cinco personas y que inició el fuego para borrar rastro de los cuerpos.

Hasta la fecha, en el lugar de los hechos no se ha encontrado ningún cuerpo.

“Nuestra posterior investigación en el lugar donde dijo que habían sucedido los hechos, no reveló evidencias de ningún asesinato”, dijo el jefe adjunto Thornburg.

El abogado de Gerónimo Gómez pidió que se realizara una evaluación de competencia mental en una audiencia procesal el 9 de septiembre, expresando duda de su capacidad para someterse a juicio. El juez concedió una orden para evaluar a Gerónimo Gómez antes de continuar.

Michael Belter, defensor público adjunto en jefe, quien representa a Gerónimo Gómez, dijo que después de una revisión de evidencia y declaraciones hechas a la policía quedaba la duda de si su cliente cumplía o no con los requisitos de competencia.

“Es un asunto de debida diligencia y queríamos estar tranquilos con respecto a ese tema antes de continuar”, dijo el defensor Belter.

“Si actualmente no es mentalmente competente, se le remitirá a un programa de competencia para el juicio para tratar de restaurar la competencia para el juicio”, dijo a The Californian a través de un mensaje de correo electrónico la fiscal de distrito Jeannine Pacioni. “Los procedimientos penales se suspenden hasta que se determine el asunto actual de competencia mental”.

Gerónimo Gómez regresa al tribunal el 23 de septiembre y el defensor Belter, su abogado, dijo que esperaba conocer los resultados de la evaluación de competencia en ese momento.

“Nosotros continuaremos con más protocolos de salud mental o, si se le considera competente, entonces programaremos fechas posteriores para una audiencia preliminar”, dijo el defensor Belter.

El incendio Big Sur ya ha alcanzado los 125,000 acres y su contención se mantiene estable en un 85 %. Se espera que el comportamiento del incendio sea mínimo el día de hoy debido a que se esperan menores temperaturas en el área y vientos provenientes del noroeste.

