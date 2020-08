¿Debería renunciar a mi trabajo? Los padres de California se preparan para la educación frente a la pandemia

Ricardo Cano, Lauren Hepler

CalMatters

Se preocupan por quién cuidará de los niños y cuánto decaerá su educación.

Esperan ansiosamente los detalles de cómo será la educación a distancia este otoño, esperanzados pero escépticos de que haya más estructura y apoyo que la primavera de educación en crisis que dejó a muchos insatisfechos.

Se están conectando frenéticamente en Facebook y Nextdoor en las decenas de miles para formar grupos de aprendizaje u organizar el cuidado de los niños. Han hecho un gran número de llamadas a los servicios de tutoría locales en busca de ayuda. Algunos se preguntan quién cuidará a su hijo, y ni hablar de supervisar las clases en línea, mientras ellos trabajan en trabajos esenciales.

Los padres de más de 5.9 millones de niños de K-12 de California se preparan para adaptarse a una nueva realidad sin escuelas a las que enviar a sus hijos. El noventa y seis por ciento de la matrícula total del estado pide que uno de los 37 condados que actualmente están en la lista de vigilancia del estado se quede en casa. Muchos estudiantes todavía no tienen computadoras e Internet, esenciales para conectarse en línea, y las investigaciones han demostrado cada vez más el costo desigual de la enseñanza a distancia que se cobra a los estudiantes desfavorecidos que carecen de oportunidades para participar de manera significativa en el aprendizaje.

Muchos maestros y padres siguen preocupados por el hecho de que la reapertura física de las escuelas mientras los casos de coronavirus aumentan en la mayor parte del estado pondrá en peligro a los educadores y estudiantes y propagará aún más el virus. Las escuelas, que pasaron semanas diseñando planes para aulas socialmente distantes, todavía carecen del apoyo financiero del gobierno federal que dicen que necesitan para reabrirlas de manera segura. La semana pasada, mientras los casos de coronavirus seguían aumentando en California, el gobernador Gavin Newsom reveló nuevos requisitos que efectivamente cierran la puerta a la mayoría de las escuelas para que comiencen la enseñanza en persona hasta que sus respectivos condados estabilicen las infecciones y las hospitalizaciones.

Ahora, millones de padres trabajadores como Rebecca Hill en Chico tienen que navegar a través de escenarios en constante evolución sobre el año escolar que se avecina, sopesando los factores doblemente estresantes de cómo los cierres prolongados de los planteles afectarán el aprendizaje y el bienestar mental de sus hijos, así como sus propios medios de vida.

El hijo y la hija de Hill comenzarán el segundo grado y el jardín de infantes en menos de un mes con la educación a distancia después de que el Condado de Butte apareció esta semana en la lista de vigilancia COVID-19 del estado, que ahora rige si las escuelas públicas y privadas locales pueden reabrir físicamente para la instrucción en persona.

Pero Hill, de 38 años, también ha vuelto a trabajar como inspectora de códigos en el vecino condado de Yuba, donde pasa sus días inspeccionando edificios, el crecimiento ilegal de la marihuana, y llamadas molestas en el condado rural del norte.

Hace unas semanas, Hill y su marido debatieron si optar por clases presenciales por la mañana o por la tarde en el marco de la programación híbrida propuesta ‒una perspectiva que genera ansiedad ya que su marido está inmunocomprometido y recibe diálisis tres días a la semana. Después de que su distrito anunciara la semana pasada que comenzaría el año en línea, la pregunta se convirtió en si inscribirse a tiempo completo en una escuela en línea ofrecida por el distrito, a la que Hill se inclina para minimizar las posibilidades de que su marido se enferme si y cuando las escuelas vuelvan a abrir en persona. La educación en casa podría ser una opción si tuvieran tiempo.

Una cosa es segura: “Definitivamente no tenemos la posibilidad de no trabajar”, dijo Hill, el sostén de la familia.

Preguntas sin respuestas

En Los Ángeles, los tres hijos de Tunette Powell comenzarán el año nuevo bajo la enseñanza a distancia, pero los detalles hasta ahora siguen siendo escasos tres semanas antes de que las escuelas comiencen la instrucción, lo que añade estrés por la forma en que ella y su marido, un trabajador esencial, equilibrarán el trabajo y la co-enseñanza de sus hijos.

Al igual que cuando cerró inicialmente las escuelas a mediados de marzo, L.A. Unified, un distrito masivo de 600,000 estudiantes, creó un efecto dominó en todo el estado cuando anunció el 13 de julio que comenzaría el año con la enseñanza a distancia a tiempo completo, citando casos de aumento en el condado.

El superintendente Austin Beutner y los líderes escolares de todo California han dicho a las familias que los programas de aprendizaje a distancia serán más rigurosos y sólidos que los que ofrecieron las escuelas esta primavera. Los nuevos estándares estatales para la educación a distancia intentarán hacer responsables a las escuelas, y los estudiantes serán calificados por su trabajo.

Una encuesta reciente realizada por Speak Up, un grupo de defensa de los padres con sede en Los Ángeles, encontró grandes disparidades en la cantidad de instrucción en vivo que los estudiantes afroamericanos y latinos recibieron esta primavera en comparación con sus pares blancos. Muchos no estaban satisfechos con la poca instrucción en vivo, o sincrónica, que recibieron sus estudiantes, y el grupo ha pedido al distrito que reúna las opiniones de los padres sobre cómo mejorar la enseñanza a distancia.

Varias preguntas críticas permanecen sin respuesta para Powell y otros padres a medida que se acerca el primer día de clases.

¿Cómo será el día escolar? ¿Habrá una hora de inicio consistente cada día para planificar su día de trabajo? ¿Cuánto tiempo estará con sus hijos con sus maestros, y su hijo de 11 años recibirá más interacción en vivo que las visitas semanales de una hora de duración de esta primavera? ¿Distribuirá el distrito dispositivos nuevos para reemplazar los obsoletos que dieron lugar a varios dolores de cabeza técnicos la primavera pasada? ¿Habrá apoyo para el estudiante de kínder de Powell y otros jóvenes estudiantes que aún no son expertos en el uso de la tecnología para aprender?

“No sé nada de eso. No sé nada de eso. Me preocupa”, dijo Powell, directora interina del Proyecto de Padres de la UCLA, un grupo de expertos que busca mejorar la participación de los padres en las escuelas.

El hijo mayor de Powell, de 11 años que está entrando en sexto grado, no está entusiasmado con la continuación de la educación a distancia. Está especialmente preocupada por su hijo menor, un niño de 5 años que comenzará el kínder en la escuela primaria Baldwin Hills. Muchos académicos creen que los estudiantes más jóvenes deberían estar entre los grupos más prioritarios para entrar en las aulas de educación física una vez que sea razonablemente seguro hacerlo, argumentando que los estudiantes de la escuela primaria son los que más tienen que perder por estar lejos de las aulas.

“Sabe que va a una nueva escuela”, dijo Powell, “pero no creo que comprenda completamente que ir a una nueva escuela va a suceder en su habitación, así que eso ha sido difícil”.

La educación “Hágalo usted mismo” [DIY]

Con la planificación de la educación a distancia en las escuelas de todo el país, ha aumentado el interés de los padres por organizar ” grupos de aprendizaje”, en los que pequeños grupos de estudiantes reciben la enseñanza de un tutor o un profesor.

Shannon Mulligan, propietaria de Marin Tutors, ha visto ese interés espontáneo de primera mano.

“Tan pronto como el gobernador Newsom anunció que las escuelas no iban a abrir, mi teléfono sonó todos los días, todo el día, durante cuatro días seguidos”, dijo Mulligan, con los padres preguntando por los maestros o tutores dispuestos a participar en una cápsula de aprendizaje.

El concepto de cápsulas atrajo a todos, desde madres de la clase trabajadora que tienen trabajos de tiempo completo y buscan tutores para ayudar a guiar a sus estudiantes durante la educación a distancia, hasta un padre que busca conseguir un maestro por más de 60 horas al mes para enseñar un currículo que complemente lo que sus hijos aprenden en línea.

La compañía de tutoría de Mulligan, que también trabaja con el condado para ofrecer servicios para jóvenes en hogares de crianza, cobra tarifas por hora que varían según la experiencia de los educadores. Las tarifas individuales para los padres bajan a medida que se agregan estudiantes a la cápsula, con un tope de cinco niños. Una vez dentro de la cápsula, todos usan mascarillas, están en exteriores, socialmente distanciados.

El tráfico en el sitio web de Mulligan ha aumentado en un 75% desde el anuncio de Newsom el 17 de julio. Dijo que muchas llamadas provienen de padres con niños en el preescolar que temen cómo les irá a los niños aprendiendo a distancia.

“Muchos padres me dijeron cuando llamaron: ‘No quería que esto sucediera, pero ahora me veo obligada a educar en casa'”, dijo Mulligan.

Apoyo insuficiente

Sigue siendo difícil obtener datos completos y actualizados sobre cómo los padres que trabajan se están adaptando al cierre de escuelas. No está claro cuántos padres en todo el estado se han visto despedidos, han reducido sus horas de trabajo o han renunciado a sus empleos y han solicitado el desempleo, ya que ni la Oficina Federal de Estadísticas Laborales ni el Departamento de Desarrollo del Empleo de California incluyen la situación de los padres en los informes laborales mensuales. Esto es especialmente cierto para los trabajadores esenciales, que en California son desproporcionadamente afroamericanos y latinos y han experimentado tasas de infección más altas, ya que los analistas de política suelen basarse en encuestas del censo a largo plazo para evaluar la situación económica.

“Para ser honesta, no sé si sabemos mucho sobre esas familias”, dijo Kristin Schumacher, analista principal de políticas del Centro de Presupuesto y Políticas de California, que también hace malabares con las clases de Zoom de su hija de 6 años mientras trabaja a distancia. “La realidad es que muchas familias están luchando en situaciones imposibles para que esto funcione”.

En el condado de Santa Cruz, Erendira Guerrero y su equipo en Encompass Community Services intentan ayudar a llenar los vacíos para los padres que trabajan en granjas, tiendas de comestibles, servicios de limpieza y consultorios médicos con versiones remotas de su programa Head Start y el programa “Papás” para padres. Los chequeos de bienestar se hacen ahora por teléfono o por videoconferencia, y se han distribuido más de 600 paquetes de cuidados con pañales, juguetes y ayudas de aprendizaje como títeres, burbujas y canciones en inglés y español.

Aun así, la pandemia ha expuesto grandes agujeros en sistemas como el desempleo, la asistencia para el pago de alquileres y la atención médica, especialmente para las familias indocumentadas.

“Una gran parte del trabajo de nuestro programa se centra en conectar a los padres con los recursos de la comunidad para apoyar sus necesidades”, explicó Guerrero. “Algunas de nuestras familias no se sienten muy cómodas a la hora de compartir sus necesidades por teléfono o video”.

Los reglamentos existentes ofrecen una protección limitada a los padres que trabajan y que están considerando la posibilidad de solicitar tiempo libre u otras alternativas para hacer malabares con la escuela y el trabajo. Para las empresas con 25 o más empleados, los trabajadores de California tienen garantizados cinco días de protección laboral en caso de emergencia según la Ley de colaboración entre la familia y la escuela. La Ley de Derechos de la Familia de California permite a los trabajadores de las empresas con 50 o más empleados tomar 12 semanas de descanso en caso de un nuevo hijo o una enfermedad familiar. En marzo, el gobierno federal promulgó la Ley de Respuesta al Coronavirus de Families First para extender 12 semanas de descanso por conflictos escolares, pero sólo se aplica a las empresas con 500 o menos empleados y excluye a las industrias que incluyen a los proveedores de atención médica.

Para muchas familias, eso no les deja “grandes opciones”, dijo Katherine Wutchiett, abogada principal del grupo de defensa de San Francisco Legal Aid at Work.

“Siempre recomendamos hablar con su empleador, para ver si hay algo que pueda resolver con ellos”, dijo Wutchiett. Pero fuera de esas excepciones limitadas, “Al final del día, si el empleador dice que tienes que estar en el trabajo y ellos no pueden estar en el trabajo… no hay ninguna obligación legal por parte de su empleador de continuar reteniendo su trabajo”.

El defensor de la política educativa y exprofesor Elliot Haspel lanzó la idea de un “Programa de Protección de los Padres“, modelado a partir de préstamos perdonables hechos a empresas bajo el Programa Federal de Protección de Cheques Salariales, pero la perspectiva de una reforma importante es incierta. Un proyecto de ley de la demócrata de Santa Bárbara Hannah-Beth Jackson, S.B. 1383, ampliaría los requisitos del estado para que los empleadores proporcionen 12 semanas de licencia familiar no remunerada y fue aprobado por el Senado estatal, pero aún requiere la aprobación de la Asamblea. El plan del presunto nominado presidencial demócrata Joe Biden para el cuidado universal de los niños, presentado esta semana, podría ayudar, pero está a varios meses de distancia en el mejor de los casos.

Mientras tanto, las escuelas remotas ofrecen un ejemplo de la economía cada vez más polarizada del estado.

A algunos empleados de empresas con grandes inversiones, especialmente en la industria tecnológica, se les ofrecen herramientas en línea financiadas por la empresa, tiempo libre adicional pagado o horarios flexibles. Muchos trabajadores esenciales no tienen ningún recurso. Las consecuencias para el empleo de las mujeres y la brecha salarial entre los géneros, el nivel de educación de los niños y los costos para las empresas que ven a sus empleados abandonar la fuerza de trabajo son sólo el comienzo.

“Lo que los economistas no consideran con suficiente frecuencia es el costo económico de la coacción”, dijo Tracey Grose, directora fundadora de la consultoría empresarial del área de la bahía, Next Curve Strategy, que ella misma ayudó a supervisar las clases de Zoom para los hijos de dos vecinos trabajadores en el otoño. “Cuando una familia está estresada tratando de mantener un techo sobre sus cabezas, no pueden ser los mejores padres que puedan ser”.

Felecia Przybyla, una madre del condado de Sacramento intenta responder a preguntas de largo plazo en plazos cortos antes de que se reanuden las clases. Trabaja a distancia para una compañía fuera del estado mientras su marido se reporta a su trabajo en el condado, dejándola que haga malabares con sus propias llamadas de trabajo y las necesidades de instrucción y ayuda tecnológica de sus tres hijos en edad escolar. Aunque no quiere depender del estado, Przybyla ha considerado dejar su trabajo para concentrarse en la escuela y solicitar el desempleo con la ayuda ampliada disponible para los contratistas como ella.

Hasta ahora, se mantiene en espera.

“Esperamos comprar una casa en los próximos seis meses, y necesito tener un trabajo”, dijo Przybyla. “No quiero renunciar a eso tampoco, y no creo que deba estar en posición de decidir entre un trabajo que provea a nuestra familia y la escuela de mis hijos”.

CalMatters.org es una organización de medios de comunicación sin fines de lucro, no partidista, que explica las políticas públicas y los temas políticos de California.