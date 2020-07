CLOSE

El alcalde Joe Gunter participa en la marcha del Día de Martin Luther King, el 20 de enero de 2020. (Foto: Kate Cimini / The Salinas Californian)

Joe Gunter, alcalde de Salinas, falleció la noche del lunes después de casi ocho años en el cargo y más de 50 años de servicio comunitario en Salinas. Amigos y colegas le lloraron el martes, reconociendo que la ciudad había perdido a su mayor defensor.

De acuerdo con Monterey County Weekly, el Sr. Gunter presentó problemas cardiacos, y sus médicos descubrieron que tenía una infección y cáncer de esófago. El Sr. Gunter ingresó al hospital el jueves, no respondió al tratamiento y falleció a altas horas del lunes, dijo el administrador municipal Ray Corpuz.

“Fue un buen alcalde. Un buen hombre”, dijo el Sr. Corpuz la noche del lunes.

Gloria De La Rosa, concejal municipal por muchos años un pudo contener el llanto al contestar el teléfono.

“Mi amigo”, dijo. “Estoy totalmente impactada. Cuando recibí la llamada, estaba completamente devastada. Y aún lo estoy. Pero fue un gran líder y logró muchas cosas por Salinas, y nunca será olvidado”.

La Sra. De La Rosa dijo que no sabía que estaba enfermo, pero que había notado que bajó su ritmo en los últimos seis meses.

“Lo vi un poco cansado y me pasaba diciéndole, sabes, necesitas descansar”, explicó la Sra. De La Rosa. A veces, lo cubría en las reuniones para que pudiera tomarse un descanso.

“Pienso que todos se están empezando a darse cuenta de la gran fuente de liderazgo que representaba”, dijo Adele Fresé, jefa de la Policía de Salinas, mencionando que su muerte le había impactado a ella y a otras personas de la comunidad.

“A veces me volvía loca con sus comentarios, pero al final siempre hacía lo correcto”, recordó sonriendo la jefa Fresé. “En toda mi vida, nunca he conocido a un funcionario electo más dedicado. La comunidad de Salinas no solo está perdiendo a un alcalde... está perdiendo a un tío. Al tío Joe. Tenía mucho amor por esta comunidad y por el Valle de Salinas”.

La jefa Fresé agregó que el Sr. Gunter debe haber visto muchas tragedias en sus 32 años de servicio en el Departamento de Policía de Salinas. “Era un hombre duro, muy duro”, comentó. “Pero al mismo tiempo, bastante sensible”.

La jefa Fresé recordó con cariño el vínculo que compartía con el Sr. Gunter porque ser colegas Marines.

“A todos lados a donde iba, cada vez que me presentaba, con alegría y mucho orgullo se aseguraba de presentarme como una Marine”, expresó. “Esa fue nuestra conexión desde el primer día”.

“Con el fallecimiento de Joe Gunter perdimos al mayor defensor de Salinas”, expresó Luis Alejo, supervisor del condado.

“Por supuesto que cuando miro al pasado, hay muchos proyectos importantes en Salinas que se lograron debido a la tenacidad de Joe”, dijo el Sr. Alejo. “Del refugio temporal para indigentes al nuevo, la Biblioteca Gabilan, la ampliación de nuestros campos de futbol soccer, la nueva estación de policía. Estos proyectos no se hubieran realizado sin los conocimientos y ejemplares habilidades de liderazgo de Joe. La ausencia de Joe dejará un enorme vacío”.

El Sr. Alejo dijo que, durante la reunión del martes de la junta de supervisores, hizo un llamado a los líderes municipales para que la nueva estación de policía lleve el nombre del Sr. Gunter, exoficial y detective.

El Sr. Gunter, veterano de la Guerra de Vietnam, fue electo alcalde de Salinas en 2012 y ocupó el puesto hasta su fallecimiento en el mes de junio. De manera regular, era popular entre los votantes y tenía planes de postularse nuevamente en las próximas elecciones.

Prestó sus servicios durante 32 años como oficial de policía y después como detective del Departamento de Policía de Salinas. El Sr. Gunter fue el primer oficial de policía en haber sido electo como alcalde de Salinas.

Ganó las elecciones en 2018 con 61 % de los votos, de acuerdo con Ballotpedia.

El Sr. Corpuz no sabe quién sustituirá al Sr. Gunter en lo que queda del mandato, pero dijo que el consejo municipal tendría que reunirse y examinar todas sus opciones.

Ávido defensor de la comunidad y voluntario, el Sr. Gunter hizo el esfuerzo de estar presente en los eventos locales y de la ciudad.

Prestó sus servicios como presidente del Women's Crisis Center for Monterey County, fue presidente del Air Show, director de seguridad del California International Air Show, formó parte del consejo de la Central Coast Federal Credit Union y fue presidente del Comité de Vigilancia.

El Sr. Gunter también se ofreció como voluntario en el California Rodeo y en deportes juveniles de Alisal durante más de 30 años.

La Police Athletic League está planeando un homenaje para el Sr. Gunter en algún momento de la próxima semana, dijo el Sr. Alejo.

En enero, la Junta de Supervisores del Condado de Monterey reconoció al Sr. Gunter por 50 años de servicio público.

“He sido bendecido”, dijo el Sr. Gunter a KSBW en una entrevista de enero. “Regresé después de mi servicio y pude trabajar en una comunidad que ha abrazado a todos, sin importar de dónde eres o qué es lo que haces”.

Read or Share this story: https://www.elsoldesalinas.com/story/noticias/2020/07/09/la-comunidad-recuerda-al-alcalde-de-salinas-joe-gunter-quien-fallecio-tras-ocho-anos-en-el-cargo/5391537002/