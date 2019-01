Salinas instalará un Portland Loo en la estación de autobuses del centro, pero los comerciantes del casco antiguo dicen que la instalación está tardando demasiado. (Foto: Chelcey Adami/Staff Photo)

Salinas instalará un Portland Loo en la estación de autobuses del centro, pero los comerciantes del casco antiguo dicen que la instalación está tardando demasiado.

Y muchos piensan que un solo baño público no cumplirá adecuadamente las necesidades de los clientes.

La disputa por los baños en el casco antiguo es diaria, según algunos comerciantes, quienes deben elegir entre dar acceso de forma gratuita a los baños y arriesgarse a encontrarlos completamente sucios, o mantenerlos bajo llave y prestarla solo cuando sea necesario.

Si bien sus baños pueden estar limpios, las calles no están inmaculadas.

En los últimos años, el casco antiguo ha visto crecer el número de clientes y la frecuencia de sus visitas ha aumentado. Se han abierto más bares, y otros han crecido en popularidad. Los clientes en el distrito permanecen hasta las primeras horas de la mañana.

Mientras tanto, la población de personas que viven en sus calles ha crecido.

A medida que estas poblaciones aumentan, también lo hace la cantidad de fluidos corporales que son dejados en las aceras y en los callejones, mismos que los comerciantes, residentes y propietarios de inmuebles del casco antiguo desean ver limpios.

El copropietario y socio operativo de Cherry Bean, Todd Williams, dijo que él y su personal practican el “amor severo” cuando se trata de los baños. Ellos solo entregan pases para el baño a los clientes que consumen en el local, dijo Williams.

“No es gratis, no está subsidiado por nadie y cuesta dinero mantenerlo limpio y abastecido con papel y jabón”, dijo.

Williams agregó que en la cuadra 200 de Main Street se observan muchos más desechos humanos en las aceras y negocios que en la cuadra 300, donde está su cafetería.

El concejal Steve McShane, cuyo distrito abarca el casco antiguo, ha sido un defensor de la adición de un baño durante varios años. Comenzó a respaldar el proyecto después de escuchar comentarios de clientes y residentes sobre que era demasiado difícil encontrar un baño público en el centro de la ciudad.

Esperaba que el baño, que cuesta más de $100,000, ayudara a remediar esos problemas.

Instalaciones sanitarias para el Portland Loo. (Foto: Provided)

El baño no solo proporcionará un lugar para que las personas hagan sus necesidades las 24 horas del día, sino que además su diseño es llamativo, dijo McShane.

“Uno de los aspectos más destacables del Portland Loo es que es de naturaleza artística”, dijo McShane. “Uno de ellos fue nominado para exhibirse en el MOMA en un momento determinado. Algunos los llamarían Art Decó”.

Sin embargo, faltando aún al menos seis meses o hasta un año para la instalación del baño, los comerciantes están pidiendo a la ciudad que apruebe una propuesta que solicita que se coloquen baños portátiles en todos los estacionamientos y aparcamientos.

“Necesitamos algo de inmediato, no en uno o dos años”, dijo Trish Triumpho Sullivan, propietaria de Downtown Book and Sound. “En los callejones, en la calle o incluso en las entradas, vemos vómitos, orina y excrementos casi todos los días. Todavía necesitamos un Portland Loo, sin embargo, no creo que podamos esperar hasta tener uno para abordar los problemas que están sucediendo en el centro”.

“Es más un producto de nuestro ambiente nocturno que cualquier otra cosa”, dijo. “Se logra tener vida nocturna vibrante aquí y luego tenemos estos otros problemas que la acompañan. Cuando alguien tiene que ir al baño, es una necesidad imperante”.

Llamado así por la ciudad en la que fue creado originalmente, un Portland Loo es un baño autosuficiente y accesible para personas en silla de ruedas, diseñado para ser económico, eficiente y fácil de limpiar y mantener.

Las paredes son a prueba de grafitis, y con barandales a lo largo de la parte inferior y superior, y es fácil ver cuántas personas están adentro o si alguien está durmiendo dentro del baño. El lavabo está ubicado fuera del baño para que las personas pasen menos tiempo dentro, lo que hace que sea más eficiente para que un gran número de personas usen el baño.

Los usuarios solo pueden ocupar el baño durante un tiempo determinado; después de unos minutos la puerta emite un sonido de advertencia. Se abre por sí solo si se mantiene cerrado demasiado tiempo.

La ciudad de Monterey instaló su propio Portland Loo recientemente. Después de ver lo bien que funcionó allí, Lisa Rheinheimer, directora de tránsito de planificación y comercialización de Monterey-Salinas, dijo que era justo lo que querían instalar en Salinas.

Salinas instalará un Portland Loo en la estación de autobuses del centro, pero los comerciantes del casco antiguo dicen que la instalación está tardando demasiado. (Foto: Vernon McKnight/For The Californian)

Solo hubo financiamiento disponible para un baño, esta vez en el centro de tránsito MST en 110 Salinas St.

Rheinheimer comentó que la estación está en el proceso de realizar trabajo subterráneo y de servicios públicos que será suficiente para dos baños, de modo que cuando haya fondos disponibles en el futuro, puedan agregar un segundo baño de manera rápida y fácil.

El nuevo Portland Loo proporcionará a los 180,000 usuarios de MST que pasan por el centro de tránsito de Salinas un lugar limpio y seguro para usar el baño, dijo Rheinheimer.

También es probable que se convierta en una parada popular para ir al baño entre la población de indigentes de Salinas, quienes quizás no puedan usar la mayoría de los baños comerciales sin tener que comprar algo.

“Más que usted y yo, las personas sin hogar necesitan lugares seguros y dignos para realizar sus funciones biológicas y lavarse después”, dijo la directora ejecutiva de Dorothy's Place, Jill Allen. “El tema de tener baños públicos en Salinas está muy atrasado, y todos los necesitan, no solo los indigentes. Dudo que un baño automatizado en el (centro de tránsito) pueda atender toda la necesidad en el área del centro de la ciudad”.

