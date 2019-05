La intersección de Laurel Drive y N. Main St. el 2 de mayo de 2019. (Foto: Kate Cimini / The Salinas Californian)

A finales del verano llegarán a Salinas unas cámaras de luz roja que se usarán para emitir multas por pasarse la luz roja, cada multa será de casi $500.

“Estoy completamente feliz”, dijo Christine Cromeenes, quien representa al distrito que tendrá la mayor cantidad de cámaras. Dijo que esta semana se salvó de dos posibles choques con conductores que se pasaron la luz roja, igual que lo hizo un peatón que ella vio. “Sé que hay personas que piensan que no es un gran problema que los conductores se pasen la luz roja”.

El 30 de abril, la policía de Salinas dio información actualizada al ayuntamiento de la ciudad acerca de los planes de instalar cuatro cámaras, aunque el contrato absuelve a la ciudad por cualquier riesgo financiero, dijo el sargento de policía Robert Hampson.

En un informe para el personal, la jefa de policía Adele Fresé dijo que la ciudad firmó un contrato con Verra Mobility, el 20 de noviembre, para obtener las cámaras, tres para el North Side y una para el East Side, en las siguientes intersecciones:

N. Sanborn Road e E. Laurel Drive

N. Main Street y Laurel Drive

N. Davis Road y W. Laurel Drive

N. Main Street y Boronda Road

La policía eligió esas intersecciones con base en su tráfico, cantidad de colisiones, planes de construcción a futuro y “otros factores que afectan la idoneidad”, dijo Hampson.

Los planes de construcción a futuro, como a lo largo del corredor de W. Alisal Street, acotaron las opciones de las 11 peores intersecciones de Salinas, comentó Hampson en la reunión. Además, algunas de las intersecciones están en jurisdicciones compartidas con el Departamento de Transporte de California, dijo.

“Debemos esquivar muchos obstáculos más”, explicó.

Un hombre cruza la intersección de Laurel Drive y N. Main St. el 2 de mayo de 2019. (Foto: Kate Cimini / The Salinas Californian)

Las cámaras deberán funcionar en agosto, pero durante los primeros 30 días después de encenderse, los conductores recibirán advertencias en vez de multas, dijo Hampson.

A los concejales De La Rosa y Tony Barrera les preocupa que eso no sea suficiente para correr la voz.

“Quiero notificarle a la comunidad latina: Esto va a suceder”, dijo De La Rosa.

Verra proporcionará folletos en inglés y español, además de un video informativo de dos minutos que la ciudad puede usar como crea conveniente, dijo Hampson.

Verra monitoreará cualquier violación potencial, a través de fotos, registro del vehículo y un video de 12 segundos. Cualquier caso de sospecha de haberse pasado una luz roja, podrá entonces ser revisado por el departamento de policía. También habrá señalización que advertirá a los conductores que están acercándose a una intersección con cámaras, dijo Hampson.

Los conductores pueden impugnar las acusaciones, dijo.

“Si usted dice ‘ese no soy yo’, ‘se parece a mí, pero es mi hermano gemelo’... se devuelve y se somete a un mayor análisis”, dijo Hampson.

Un taxi pasa por la intersección de Laurel Drive y N. Main St. el 2 de mayo de 2019. (Foto: Kate Cimini / The Salinas Californian)

Verra está trabajando con el Departamento de Obras Públicas de Salinas para diseñar e instalar las cámaras, dijo Fresé en el informe para el personal. El proyecto se está llevando a cabo según lo previsto.

Las intersecciones fueron “proyectadas para que sean financieramente sustentables”, incluyendo el pago de un administrador de medio tiempo, quien revisará las presuntas violaciones, explicó Hampson.

La parte de los fondos que corresponde a la ciudad iría a la infraestructura de tráfico, comentó.

No obstante, el contrato con Verra “garantiza que no haya un costo para la ciudad”, dijo Hampson. Después de un periodo de prueba de las cámaras, Verra puede ampliar a seis cámaras, moverlas de un lugar a otro o sencillamente no renovar su contrato, explicó Hampson.

“Si nos quedamos cortos en la suma al final del periodo del contrato, ellos condonan esa suma y toman la decisión de seguir o no haciendo negocios con nosotros”, dijo.

Pero el interés económico y los términos del contrato dejaron preocupado al concejal Scott Davis, quien también es ayudante del sheriff del condado de Monterey, porque parecería que Verra se enfoca “demasiado en la sustentabilidad fiscal” de las cámaras.

“Pienso que el gobierno no debería hacer negocio de fiscalizar a través de citaciones”, dijo. “Debería mejor de enfocarse en corregir la conducta”.

El subjefe de policía, Manny Martínez, contestó que las intersecciones seleccionadas están entre “las peores” en Salinas.

“Dijimos: Queremos poner las cámaras en las peores intersecciones”, comentó.

El alcalde Joe Gunter, detective jubilado de la policía de Salinas, también apoyó las cámaras y sus ubicaciones.

“(Verra tiene) que pagar por este equipo”, dijo. “Si vamos a colocarlas en las intersecciones que no tienen accidentes, estamos perdiendo el tiempo”.

La policía de Salinas también está trabajando con el departamento de tránsito del Tribunal Superior del condado de Monterey para desarrollar un sistema para procesar las multas, dijo Fresé.

Cuando la policía mencionó por primera vez las cámaras de luz roja hace un año, calculó que una multa costaría $485, incluyendo las comisiones.

De acuerdo con datos de la policía, de un total de 80 colisiones que involucraban a peatones en 2017, alrededor de 50 implicaron la violación del derecho de vía de alguien, incluyendo cinco colisiones mortales con peatones.

Las cámaras no pueden usarse para citar a la gente por otras infracciones, como por enviar mensajes de texto mientras conducen, pero se pueden usar para ayudar a la policía a investigar algún delito, por ejemplo, para localizar a algún sospechoso.

El comité asesor de la policía de Salinas aprobó la propuesta, dijo Fresé.

En la reunión, ella dijo al ayuntamiento que Salinas ha tenido un aumento en muertes por accidentes de tráfico.

“Tuvimos un año muy difícil con los peatones”, dijo Fresé. “Quiero recordarles a todos que en el transcurso de un año perdimos a ocho personas”.

