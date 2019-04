Alex González (de rojo), egresado de Alisal, anotó su primer gol de la temporada el domingo en el juego de su club Catedráticos Elite contra la escuadra de Guadalajara en la Liga TDP. (Foto: Alex Gonzalez/For the Californian)

Bajo un intenso sol en Guadalajara, Jalisco, se desarrolló un partido en el Club San Rafael, el pasado 31 de marzo, entre Escuela de Futbol Chivas, equipo de la Liga TDP de Guadalajara y Catedráticos Elite, el equipo visitante.

Un viento de hasta 20 millas por hora interrumpía el calor, compensando las agotadoras condiciones durante el partido. El juego se mantuvo empatado 0-0 durante 70 minutos hasta que el anfitrión, Chivas, anotó para obtener una ventaja de 1-0.

Buscando que algunos jugadores frescos mejoraran sus oportunidades, el exalumno de Alisal, Alex González, entró como sustitución en la delantera al minuto 77. Este era un juego crucial para Catedráticos Elite contra el cuarto mejor equipo en la Liga TDP.

Dieciséis minutos después, se elevó entre dos defensas y remató de cabeza el balón en la esquina derecha de la red para empatar el marcador en tiempo extra, su primer gol de la temporada.

“Ese gol iba dedicado a mi familia y amigos”

Tras concluir lo que restaba del tiempo extra, el marcador quedó 1-1; Chivas obtuvo la victoria con un margen de 8-7 en los tiros penales. Pero González no estaba triste con el resultado.

“Tenía confianza y quiero probar que tengo el talento para jugar al máximo nivel”, dijo el lunes por vía telefónica. “Ese gol iba dedicado a mi familia y amigos”.

Durante los cuatro meses que ha estado con Catedráticos Elite, el chico de 19 años de edad jugó en cinco partidos, y se esfuerza por conseguir desempeñar un papel mayor. Él y el club están luchando para tener una oportunidad de ascenso a la Liga Premier Serie A o B.

“Mi esperanza es seguir jugando y llegar a la final”, comentó. “Si no se puede, tengo equipos que me observan para realizar pruebas y solo seguiré jugando para avanzar y seguir aprendiendo”.

Su determinación se debe a la influencia de Mark Cisneros, su entrenador en Alisal y al programa Trojan. González vino a la escuela y empezó a jugar en su segundo año.

“Siempre me dijo que yo tenía potencial y que tenía que concentrarme para llegar lejos en la vida, no solo como jugador”, describió. “Trabajar con ellos en la preparatoria, dedicándole muchas horas, es lo que me llevó a estar donde estoy. El fútbol soccer de Alisal es el nivel máximo”.

Eso lo preparó para las competitivas filas de la Liga TDP, el menor de los cuatro niveles del futbol mexicano. Es un campo de pruebas de 217 clubes en 13 divisiones donde los jóvenes jugadores buscan dejar su marca y cimentar una carrera prometedora.

“El éxito de Alex habla del potencial y la oportunidad de éxito que pueden tener los estudiantes de Alisal”, dijo Cisneros. “Él es bastante animoso, maduro físicamente. Cuando jugaba con nosotros, era claro que los otros jugadores eran tan buenos como él”.

Ahora que está de regreso en su ciudad natal, está concentrado en continuar su carrera, no importando a dónde lo lleve.

“Quiero seguir jugando porque amo jugar futbol soccer y es mi pasión”, dijo González. “Lo demás llegará con el tiempo”.

Tras concluir lo que restaba del tiempo extra, el marcador quedó 1-1; Chivas obtuvo la victoria con un margen de 8-7 en los tiros penales. Pero González no estaba triste con el resultado.

“Tenía confianza y quiero probar que tengo el talento para jugar al máximo nivel”, dijo el lunes por vía telefónica. “Ese gol iba dedicado a mi familia y amigos”.

Durante los cuatro meses que ha estado con Catedráticos Elite, el chico de 19 años de edad jugó en cinco partidos, y se esfuerza por conseguir desempeñar un papel mayor. Él y el club están luchando para tener una oportunidad de ascenso a la Liga Premier Serie A o B.

“Mi esperanza es seguir jugando y llegar a la final”, comentó. “Si no se puede, tengo equipos que me observan para realizar pruebas y solo seguiré jugando para avanzar y seguir aprendiendo”.

Su determinación se debe a la influencia de Mark Cisneros, su entrenador en Alisal y al programa Trojan. González vino a la escuela y empezó a jugar en su segundo año.

“Siempre me dijo que yo tenía potencial y que tenía que concentrarme para llegar lejos en la vida, no solo como jugador”, describió. “Trabajar con ellos en la preparatoria, dedicándole muchas horas, es lo que me llevó a estar donde estoy. El fútbol soccer de Alisal es el nivel máximo”.

Eso lo preparó para las competitivas filas de la Liga TDP, el menor de los cuatro niveles del futbol mexicano. Es un campo de pruebas de 217 clubes en 13 divisiones donde los jóvenes jugadores buscan dejar su marca y cimentar una carrera prometedora.

“El éxito de Alex habla del potencial y la oportunidad de éxito que pueden tener los estudiantes de Alisal”, dijo Cisneros. “Él es bastante animoso, maduro físicamente. Cuando jugaba con nosotros, era claro que los otros jugadores eran tan buenos como él”.

Ahora que está de regreso en su ciudad natal, está concentrado en continuar su carrera, no importando a dónde lo lleve.

“Quiero seguir jugando porque amo jugar futbol soccer y es mi pasión”, dijo González. “Lo demás llegará con el tiempo”.

Read or Share this story: https://www.elsoldesalinas.com/story/inicio/2019/04/05/alisal-alum-scores-first-goal-mexican-club-catedraticos-elite/3347334002/