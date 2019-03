Estudiantes de preparatoria que participan en el Foro de Problemas Cruciales. (Foto: PROVIDED / Critical Issues Forum)

Mientras muchos estudiantes de preparatoria podrían dedicar su tiempo libre al cine o los deportes, algunos adolescentes de Salinas están interesados en un tema más inusual: el desarme nuclear.

Los desastrosos efectos de las armas nucleares podrían parecer muy lejanos de las hermosas colinas y campos del Valle de Salinas, pero eso no detiene su plena participación en el debate.

Desde 1998, el Foro de Problemas Cruciales (Critical Issues Forum o CIF, por sus siglas en inglés) ha exhortado a estudiantes de todo el mundo para que busquen el desarme nuclear a nivel mundial, mientras desarrollan su pensamiento crítico.

Por primera vez este año, los estudiantes de las preparatorias North Salinas, Salinas, Everett Alvarez y Alisal se han unido a preparatorias japonesas, rusas y de América del Norte para aprender sobre el impacto de las armas nucleares y defender su eliminación.

El programa, que se lleva a cabo a través del Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, enseña a los estudiantes sobre la proliferación nuclear y el desarme, incluyendo las razones que los políticos citan para mantener ojivas nucleares como parte del arsenal militar de un país.

Cameron Chien, exalumno de Middlebury que enseña japonés en la North Salinas High School, asumió el papel de asesor de los estudiantes de Salinas en este programa. Fue una manera de conectar a sus estudiantes con la cultura del idioma que están aprendiendo, dijo.

"Esto es importante porque Japón es el único país que ha sufrido el daño causado por las armas nucleares no una, sino dos veces", explicó Chien. "El idioma está vinculado en forma indeleble con la cultura y la historia. Pienso que si pasamos por alto esta historia será en perjuicio de nuestros estudiantes".

Chien consideró importante que los estudiantes participaran en este tipo de defensoría, porque amplía su pensamiento y ayuda a que se concentren en los problemas que están fuera de su ámbito más inmediato.

Notas de la diapositiva sobre desarme en el CIF (Foto: PROVIDED / Critical Issues Forum)

Daniel Regalado-Ortiz, estudiante de preparatoria de Salinas que participa en el programa, se interesó en el problema el año pasado, cuando asistió al foro de forma individual, como visitante y no como participante.

Regalado-Ortiz se asombró de lo interesantes que eran los presentadores y pidió a su maestro que ayudara a llevar el programa a Salinas.

"Conforme nos damos cuenta de que todo a nuestro alrededor está conectado de alguna manera, si nos enteramos de la forma en la que esta nación está tratando su programa nuclear y de nuestra salida del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF, por sus siglas en inglés), es algo que nos afecta muy cerca de casa", dijo Regalado-Ortiz, señalando lo cerca que está Salinas de múltiples bases nucleares, las cuales podrían ser blancos primarios de ataques nucleares.

Aun así, comentó Regalado-Ortiz, sintió que las armas nucleares deberían de ser desmanteladas en todo el mundo. Explicó que las armas nucleares no solo eran mortales, sino esencialmente anticuadas, sobrepasadas por las armas químicas y las armas biológicas, las cuales, aunque se clasifican como crímenes de guerra y se consideran ampliamente como inhumanas, causarían una menor devastación generacional y masiva que una bomba nuclear.

Además, conectarse con estudiantes de Japón y Rusia les ayudó a él y a otros estudiantes a entender mejor el problema desde una perspectiva completamente diferente, comentó.

Los estudiantes que participan en el CIF se reúnen una vez a la semana durante el invierno para hablar sobre el desarme, escuchar testimoniales y mirar trabajos de arte para poder entender la devastación que las armas nucleares causaron en las ciudades de Japón.

"La primera imagen de un arma nuclear que podría venirle a la mente es una nube en forma de hongo. Pero uno no puede saber qué sucedió debajo de la nube de hongo porque no se tomaron fotos ni videos", explicó Masako Toki, directora de proyectos y asociada de investigación del Programa de Educación para la No Proliferación.

Toki creció en Japón y escuchó historias de los sobrevivientes de la bomba atómica. Le inspiró un interés en la defensoría y el desarme, lo cual, dijo ella, encajó en forma natural con su trabajo con el CIF.

Notas de la diapositiva sobre desarme en el CIF (Foto: PROVIDED / Critical Issues Forum)

En opinión de Toki, el CIF busca ayudar a que los estudiantes despierten como ciudadanos. Para los estudiantes de Salinas, ella espera que el programa ayude a aplicar presión para tener éxito, ir a la universidad y luchar por un cambio.

"Esto podría ir más allá de mi ámbito, pero quiero que desarrollen confianza", dijo Toki. "Algunas personas podrían sentirse indefensas ante los problemas nucleares, pero quiero que sepan que son responsables de nuestro futuro en todos los sentidos. Estoy usando mis (conocimientos sobre armas) nucleares porque esta es mi experiencia para ayudar a educar. La educación sí empodera".

Y puede convertirse en una poderosa herramienta para lograr un cambio.

"Si usted visita Hiroshima o el Museo de la Paz o escucha las historias sobre los horrores de las armas nucleares", dijo Toki, "estoy segura de que todos querrían eliminar las armas nucleares".

En años anteriores, el foro se llevó a cabo en Japón y Rusia, pero este año se realizará en Middlebury, Monterey los días 29 y 30 de marzo.

Read or Share this story: https://www.elsoldesalinas.com/story/inicio/2019/03/20/estudiantes-de-salinas-en-la-lucha-por-eliminar-las-armas-nucleares/3180001002/