El restaurante de Luis Ángel Farfán recién inaugurado llamado ‘Oldtown Fish & Chips’, hace honor a su nombre. Se ubica en el área de Oldtown de Salinas en East Gabilan Street y efectivamente sirve platillos tradicionales británicos a base de pescado, con todo y el vinagre de malta y la salsa tártara.

Farfán, de 30 años, se mudó a mediados de febrero, de su ubicación más reciente en East Alisal Street, donde operaba el restaurante Los Arcos. Anteriormente, desde 1989, el restaurante estaba en una ubicación más alejada, junto a la tienda de abarrotes Cardenas.

Farfán ha sido propietario de las dos sucursales durante más o menos siete años. La sucursal de North Main Street tiene otro propietario.

Y el restaurante no solo se especializa en bacalao silvestre de Alaska o camarones, rebozados al momento, con papas a la francesa. Sirven comida mexicana, con especial énfasis en el menudo, platillo que está más cerca del corazón y del hogar de los residentes de Salinas, que el East End de Londres.

Aun así, los restaurantes mexicanos en Salinas son muy comunes para el ojo inexperto, pero igual que el restaurante de Farfán, cada uno viene con sus propias opciones especializadas, dependiendo de su lugar de origen, clientela e historia.

“La gente puede venir por el menudo y algún familiar (dice): ‘¿Saben qué? Quiero pescado rebozado y papas. También quiero la comida estilo inglés tradicional’”, dijo Farfán. “Y sabes, todos se juntan y se dan un festín, lo cual es bastante bueno”.

Para aquellos que no se han aventurado dentro de la casa de una abuela mexicana una mañana de fin de semana, durante alguna celebración o cuando los primos de fuera vienen de visita, el menudo es un tesoro familiar. Cada familia tiene una receta diferente que atesora con cariño. Pero, en general, es un guisado para el desayuno preparado con maíz pozolero y pancita de res.

Esa carne que parece un panal de abeja y con textura aterciopelada que flota en la superficie también hace que este guiso sea algo polarizador. Por lo general, los jóvenes pretenciosos se rehúsan a comerlo durante unos años, pero tienden a regresar cuando maduran. Los adultos pueden renunciar a él, comiendo huevos con salsa cátsup o algo insípido. Pero, después de todo, el menudo es una exquisitez.

(También existe un menudo filipino ligeramente diferente. ¿Por qué tiene el mismo nombre?, se preguntará. Bueno, debido al colonialismo).

El color del caldo depende del lugar de México de donde provenga esa abuelita o familia. Puede ser verde, blanco o rojo. El último es el estilo de Jalisco que prefieren Farfán y el propietario anterior, estado donde muchos residentes de Salinas tienen su ascendencia. Farfán incluso pidió a su mamá y familia que aprobaran el sabor del menudo. Ahora lo sirven todos los días, lo cual, para una exquisitez familiar, es una hazaña en sí misma.

Con la opción de manitas de cerdo, además de cebolla, cilantro, limón, orégano y hojuelas de chile, sin mencionar una dosis de salsa de chile de árbol, Farfán explicó que todo depende del cliente. Gruesas tortillas de maíz hechas a mano acompañan el platillo.

El origen del Fish & Chips viene de la cadena H.Salt Fish & Chips, la cual ya cerró sus restaurantes en Salinas, pero permanece en otros lugares. El nombre pegó mientras el menú gradualmente agregaba opciones conforme Salinas se volvía más latina, dijo Farfán.

Aparte de su nombre, Oldtown Fish & Chips ofrece otras especialidades del mar como calamari (los cuales, como recordatorio, son un platillo de Italia), así como las mariscadas mexicanas, las campechanas y el aguachile estilo Sinaloa que se sirven en el restaurante. Los clientes también pueden ordenar gorditas, tacos, burritos y quesadillas.

Cabe señalar quiénes son los clientes que vienen por el menudo: aquellos que quieren un menudo y ahorrarse las horas de preparación necesarias para hacerlo en casa, aquellos que vienen de misa y, de manera importante, aquellos que quieren curarse la resaca. Farfán indica que en su restaurante en el oriente de Salinas veía en forma regular a personas que seguían borrachos de la noche anterior pidiendo un menudo antes de perder el conocimiento.

Igual que sus restaurantes anteriores, Farfán planea obtener pronto su licencia para vender alcohol y ofrecer micheladas, que, al igual que el menudo, son una cura mexicana para la resaca. Él sirve la picante bebida mezclada de cerveza con un sazón secreto y su salsa marisquera “Don Farfan”. (Farfán indica que vendió su mezcla de michelada preparada con anticipación sin cerveza en el Rodeo de Salinas del año pasado y que la vendió toda).

Sin embargo, comparándola con la de docenas de otros restaurantes en Salinas que sirven micheladas, Farfán dijo que su receta no depende tanto del Clamato y de la salsa picante como las demás. Agregó: “Como que no tienen más sabor y esa es la diferencia. Pienso que la mía tiene mucho más sabor... bueno eso es lo que dicen los clientes, sabes. Podría decir que no importa, es mi gusto. Pero a los clientes les encanta”.

