Cindy Aguilar-Castañeda es una de las dos delegadas de California en el Programa Juvenil 2019 del Senado de los Estados Unidos. (Foto: PROVIDED)

Cindy Aguilar-Castañeda se interesó en el gobierno después de ver que su madre, una mujer soltera que habla principalmente español, rehuía a las reuniones públicas en su ciudad natal de Gonzales.

Sin embargo, como comisionada juvenil en su pequeña ciudad agrícola, donde el promedio de edad es de solo 27.9 años, Aguilar-Castañeda ha trabajado para garantizar que los jóvenes y otros grupos tradicionalmente poco representados tengan un lugar en el ayuntamiento.

"Todo empezó como una forma de amplificar la voz de mi madre", dijo la estudiante de 18 años de la preparatoria Gonzales. "Con frecuencia vemos a estos órganos de gobierno como inaccesibles y no incluyentes. En realidad la situación no es tan mala".

Estuvo en el consejo juvenil de la ciudad mientras cursaba su primero y segundo años de preparatoria, Antes de fungir como comisionada durante los dos últimos años.

Actualmente es la única integrante del consejo estudiantil del Distrito Escolar Unificado de Gonzales, un puesto sin derecho a voto.

Ahora Aguilar-Castañeda es una de dos delegadas de California en el Programa Juvenil del Senado de los Estados Unidos que se llevó acabo a principios de este mes en Washington, D.C.

"Mejores y más brillantes"

El programa de una semana de duración tiene como propósito que los estudiantes de segundo y tercero de preparatoria tengan la oportunidad de aprender sobre el senado, el gobierno federal en general, al mismo tiempo que se les explican las funciones de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo.

Exalumnos destacados del programa incluyen a Susan Collins y Cory Gardner, actuales senadores de los Estados Unidos, así como al exembajador Richard Burt y al jefe del gabinete del expresidente Bill Clinton, Thomas F. "Mack" McLarty.

Se seleccionan dos estudiantes de cada estado, además del Distrito de Columbia y de la dependencia Actividad Educativa del Departamento de Defensa.

Después de un largo proceso de solicitud, un comité de selección del Departamento de Educación de California revisó a los nominados que reunían los requisitos y Tom Torlakson, exsuperintendente de instrucción pública, tomó la decisión final.

Aguilar-Castañeda también recibirá una beca de $10,000 gracias a esta oportunidad.

“Estos estudiantes sobresalientes están entre los mejores y más brillantes líderes de sus escuelas y comunidades y tienen corazón para el servicio público”, dijo Torlakson en una declaración preparada. “Son grandes defensores de hacer de nuestro mundo un lugar mejor”.

Aguilar-Castañeda es la segunda delegada del condado de Monterey en el programa desde 1972, cuando Miyo E. Tanaka de la preparatoria Pacific Grove participó en el programa, de acuerdo con Dina Fong, coordinadora del Programa Juvenil del Senado de los Estados Unidos para el departamento de educación del estado.

Junto a Aguilar-Castañeda, Lauren Kong, estudiante de tercer año de la preparatoria Palos Verdes Peninsula del condado de Los Ángeles, representarán a California este año.

Para calificar para el programa, los estudiantes de segundo y tercer año deben ser nominados por su director. Los delegados también deben tener actualmente un puesto de liderazgo por elección o designación en alguna organización estudiantil gubernamental, cívica o educativa y expresar interés en seguir una carrera en el servicio público.

Adquirir perspectiva

Aguilar-Castañeda expresa que tenía la esperanza de que el Programa Juvenil del Senado de los Estados Unidos “me permitiera salirme de mi burbuja y entender de dónde está viniendo la gente" más allá de su ciudad predominantemente latina de más de 8,000 habitantes. Pero ella también aportará una perspectiva clave sobre la contribución de la juventud al gobierno local.

Inicialmente fungió durante dos años como una de las dos comisionadas juveniles en el Consejo Juvenil de Gonzales al comenzar la preparatoria, antes de terminar su segundo y tercer años. Fue seleccionada por el director de su preparatoria, de acuerdo con René Méndez, administrador municipal de Gonzales.

Desde que el consejo juvenil empezó en 2013, Méndez dijo que los esfuerzos de miembros como Aguilar-Castañeda han aumentado la participación cívica en Gonzales.

"Confiarle cualquier cosa a los chicos es algo muy importante," comentó. "Pienso que definitivamente estamos haciendo incursiones muy buenas con estos adultos aquí, y en la comunidad en general".

Aguilar-Castañeda asiste a reuniones regulares del consejo municipal, ofrece informes en nombre de la juventud y crea políticas como comisionada juvenil.

Trabajó para que la ciudad adoptara una ordenanza de anfitriones sociales dirigida a disminuir el consumo de alcohol en menores de edad y ha dirigido y organizado varios eventos comunitarios, incluyendo la National Night Out de Gonzales.

Además, ayudó a la oficina de Méndez a planear y organizar la participación comunitaria y hacer difusión educativa en los medios de comunicación con referencia al temor a la inmigración, un tema que surgió después de que fuera elegido el presidente Trump, comentó Méndez.

Gonzales tiene una población casi 94 por ciento latina y cerca de uno de cada tres residentes nació en el extranjero, de acuerdo con datos del censo de los Estados Unidos.

Rene Mendez (Foto: Amy Wu / The Californian)

Posibilidades

En un mensaje de correo electrónico, Méndez dijo que el reconocimiento como delegada la enorgullece y reafirma los esfuerzos de participación juvenil de la ciudad.

"Cindy realmente se dirige a lo que puede ser posible, sin importar los antecedentes de uno y/o la situación económica", escribió Méndez. "Ella es y seguirá siendo un modelo a seguir para nuestra juventud y nuestra comunidad y, tal vez lo más importante es que es un modelo para nuestras mujeres jóvenes".

Aguilar-Castañeda actualmente está en espera de cartas de aceptación a la universidad. Ya fue aceptada en la Universidad de California en Berkeley y en la Universidad de Santa Clara, pero ella desearía graduarse de ciencias políticas y políticas públicas en la Universidad de Stanford.

Después de participar en el Programa de Becarios Bezos en el Aspen Ideas Festival en 2018, ella fundó Senior Swarm, un programa cuyo objetivo es brindar una guía a los estudiantes de Gonzales después de la preparatoria. La escasez de consejeros y servicios universitarios en su escuela, explicó, la motivó a iniciar el programa.

Ya ha organizado talleres sobre ensayos personales, ayuda financiera, currículums y ahora busca ayudar a otros como ella a elegir las universidades que más les convienen.

Aguilar-Castañeda, quien se graduará en junio, será la primera de su familia en graduarse de la preparatoria. También sería la primera en ir a la universidad

Flanqueada por altos funcionarios educativos del estado, Cindy Aguilar-Castañeda, estudiante de tercer año de la preparatoria Gonzales, posa con su co-delegada y suplentes del Programa Juvenil del Senado de los Estados Unidos. (Foto: PROVIDED)

Considerando su experiencia como estudiante latina de primera generación con bajos ingresos, ella quiere abrir a los demás las oportunidades que ella tuvo, señalando también a su hermana de siete años.

"Siempre hay barreras que nos separan en cierto sentido", dijo. "Debido a mis antecedentes, siempre tuve que probar que tenía un lugar en la mesa".

Pero, agregó, "no necesariamente tenemos que probar que tenemos un espacio en la mesa. Deberíamos tener un espacio en la mesa".

Mientras planea ir a la universidad, Aguilar-Castañeda debe trabajar para reclutar a estudiantes más jóvenes para que dirijan el Consejo Juvenil de Gonzales y el proyecto Senior Swarm.

"Mi comunidad me ha apoyado mucho, mucho, y no estoy diciendo que no me lo gané", comentó, agregando que el Consejo Juvenil de Gonzales y fungir como comisionada juvenil "realmente me (han) dado la plataforma para encontrar mi voz, lo cual me ha permitido hacer las solicitudes en esas universidades".

