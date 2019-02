Jose Gil (left) and his son Josue Gil-Silva. (Foto: Ayrton Ostly/The Californian)

Es un lunes por la tarde. El equipo de baloncesto masculino, los Troyanos de Alisal, está practicando en su cancha, la House of Thrills, el lugar de muchos juegos memorables. Su más reciente victoria fue contra un talentoso equipo de Monterey.

El entrenador principal, José Gil, dirige ejercicios para combatir a una defensa en presión en toda la cancha. El grupo de camisetas verdes se lanza hacia la cancha y zigzaguean hasta que un pase encuentra a un jugador detrás del arco de 3 puntos.

Él acierta el tiro. Pero su parecido con el entrenador es inconfundible.

Los ojos marrones, el cabello negro, la relajada cadencia al hablar, la comodidad con un balón de baloncesto en las manos y con dar órdenes de ofensiva. Ese tirador de 3 puntos es el defensor del título de Co-Jugador Más Valioso de la liga e hijo de José Gil, Josué Gil-Silva.

Y al dúo le quedan unas semanas juntos como entrenador y jugador después de compartir el baloncesto durante dos décadas excelentes.

Crecer en la duela

Josué creció en la cancha, con recuerdos de driblar y lanzar el balón desde el jardín de niños.

“Era un consuelo para mí”, dijo. “Me sentía en paz con un balón de baloncesto en mis manos”.

“Recuerdo cuando era pequeño y una vez estábamos en el (YMCA)”, comentó José. “Intentó encestar y pensé, 'puede que sea bueno'”.

Josué sabía cómo manejar un balón de baloncesto mejor que otros niños muchos años mayores que él. Un video pixelado en YouTube de un niño de 9 años muestra a un estudiante de cuarto grado de pelo rapado con las manos rápidas y facilidad para lanzar.

“Soy GBA”, declara el joven Josué, procediendo a driblar un balón de baloncesto a través, alrededor y detrás de sus piernas antes de hacer una clavada con las dos manos en un aro de altura adaptada.

GBA es la Gil Basketball Academy, dirigida por José y su esposa, Eva. Además de vigilar las líneas de banda de los Troyanos desde 1997, la organización lo ha convertido en una de las figuras más importantes del baloncesto del este de Salinas durante una década. La GBA les da a los niños locales la oportunidad de jugar al baloncesto organizado en un ambiente saludable, con el beneficio adicional de las giras mundiales anuales.

Josué ha estado allí desde el principio. Vistió el negro y amarillo mucho antes que el verde de Alisal. En ese momento, el vínculo con su padre se desarrolló para integrar la dinámica de entrenador y jugador con la de padre e hijo.

“Me ha hecho un mejor jugador”, dijo. “El baloncesto realmente nos une en nuestra relación... si tenemos un mal juego, hablamos sobre eso en el viaje de vuelta a casa y durante los próximos dos días”.

José Gil (izquierda) y su hijo Josué Gil-Silva. (Foto: Ayrton Ostly/The Californian)

Las grandes ligas

Josué es parte de una de las mejores generaciones que los Troyanos ha tenido en la memoria reciente. La generación de 2019 incluye a Israel Corona, Vincent González y Ronaldo Enríquez, todos ellos obtuvieron importantes minutos de equipo universitario como estudiantes de primer año, junto con Josué.

Él obtuvo los honores de Novato del año en 2016 y Estudiante de segundo año del año en 2017. Los Troyanos ganaron títulos de liga en ambas temporadas y llegaron a los playoffs de la Sección de la Costa Central (CCS, en inglés), gracias en parte al atlético tirador de primera.

“No podía saltar como él, no podía lanzar como él”, dijo con una sonrisa José, quien fue un abridor de los Troyanos a finales de los años ochenta. “Tenía un buen saltador, pero era más un jugador de rol... conocía mis limitaciones. Con él, su juego se ha expandido mucho”.

La temporada pasada los Troyanos se trasladaron al grupo más difícil de la zona, la liga Gabilan. Ganar un tercer título de liga no fue tarea fácil.

“Me propongo una meta diferente cada año”, dijo Josué. “Antes de mi segundo año, quería formar parte del primer equipo de toda la liga. Lo hice, así que tuve que mejorar desde allí y en mi mente pensaba en llegar a ser el Jugador Más Valioso”.

Las cosas salieron bien.

Según las estadísticas de la liga, fue el sexto entre todas las ligas de los condados de Monterey, San Benito y Santa Cruz en anotar 17.55 puntos por juego. Acertó la mayoría de los tiros de 3 puntos (70) y repartió la cuarta mayor cantidad de asistencias (77) para ganar los honores de Co-Jugador Más Valioso de la Liga Gabilan.

“Ha sido genial ver su evolución”, dijo José. “La pasión, el corazón, el amor por el juego siempre ha estado ahí”.

Los Troyanos ganaron su tercer título de liga consecutivo y, con un récord de 22-2, ganaron una exención antes de enfrentarse a Salinas en los cuartos de final de la CCS.

Los Cowboys lograron una victoria inesperada ganando 60-59 con un tiro bajo aro cuando finalizaba el tiempo.

Esa derrota permaneció en la mente de Josué durante el período fuera de temporada.

“Todavía me da escalofríos”, dijo. “Realmente deberíamos haber ganado ese juego. Tener esa derrota en mi mente realmente me impulsa a asegurarme de que no vuelva a suceder este año”.

El escolta de Alisal, Josué Gil-Silva (23 años) acierta otro tiro de 3 puntos en el tercer cuarto. (Foto: Ayrton Ostly/The Californian)

El capítulo final

Aunque este año no ha sido tan bueno como la campaña 22-3 del año pasado, el período 2018-19 vio cómo los Troyanos ganaron 11 de sus primeros 13 juegos. Eso incluyó una victoria contra Los Altos en el Torneo de Aptos High/Santa Cruz Warriors que le dio a José su victoria número 300 como entrenador de equipo universitario.

“Han pasado 30 años desde que me gradué”, comentó. “30 años desde entonces, 300 victorias. Es un poco loco. Y definitivamente es un año especial”.

Ha sido especial pero agotador.

Después de una derrota ante Carmel, los Troyanos tienen tres derrotas en la liga, más que en las tres últimas temporadas combinadas (dos). Los Padres y Monterey están por delante de ellos, pero con Josué acertando tiros y Corona logrando dobles-dobles, Sebastián Reynoso, González y Enríquez jugando lo mejor posible, tienen una oportunidad.

A pesar de lo fácil que sería que el ganar se vuelva el centro de la atención cuando el calendario marque el inicio de febrero, a José no le preocupa eso.

“Estoy tratando de restar importancia a la situación”, dijo. “Les recuerdo que solo nos quedan muchas prácticas. Hagámoslo divertido, hagámoslo memorable, pero sigamos haciendo lo que mejor hacemos. Trabajar duro, confiar el uno en el otro, ser generosos y jugar un partido a la vez”.

Mirando más allá de la temporada, Josué tiene opciones. La admisión a la Universidad de Stanford es una base ideal para empezar.

“Cuando dijo que quería presentar una solicitud para Stanford, dijimos 'adelante, sueña en grande'”, dijo José. “Cuando fue aceptado, fue un momento increíble porque ha trabajado muy duro para lograrlo”.

Pero eso no quiere decir que el baloncesto haya terminado para él.

“Si voy a algunas de las escuelas a las que mandé solicitud, podría intentar seguir de largo”, dijo Josué. “También tengo opciones para jugar (División III)”.

“Siempre le hemos dicho que las posibilidades de obtener una beca son algo escasas”, dijo José. “Entonces, si una escuela a la que siempre quisiste asistir, como Stanford, no te ofrece una beca, está bien. Tus estudios hablan por sí mismos y, si te abres camino en el programa, los chicos que trabajan duro son aceptados en todas partes”.

También existe cierto interés por parte de varias escuelas de la Ivy League, pero la fecha límite para una decisión final es dentro de algunos meses. Mientras tanto, el dúo padre-hijo disfrutará de otras semanas juntos en la cancha.

Campeonatos o no, lo que han hecho juntos perdurará para siempre en la historia del baloncesto Troyano.

