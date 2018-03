Los estudiantes de agricultura de Salinas High celebraron la Semana Nacional del FFA con un zoológico interactivo. (Foto: Cristian Ponce/Staff photo)

Los estudiantes de la preparatoria Salinas High se reunieron el 23 de febrero durante el almuerzo en el patio interior de la escuela para estirar las manos a través de un corral improvisado y tener la oportunidad de tocar a los cabritos, los cerdos o los pollos que se encontraban ahí.

Algunos incluso tuvieron el valor de darle un beso a alguno de los animalitos.

El programa agrícola Future Farmers of America de la preparatoria Salinas High, que cuenta con 250 miembros, celebró la Semana Nacional del Fondo para los Animales (FFA), durante la que se exhiben los animales criados por los estudiantes y se organizan eventos como la competencia de besos a cabras.

“Hoy el tema principal es la concientización”, dijo Rachel Martínez, asesora del FFA en el departamento agrícola de Salinas High. “Simplemente, la escuela es tan grande que los jóvenes se pierden en la muchedumbre, y queremos mostrarles que estamos aquí, de eso se trata todo esto. Queremos que nuestros miembros se pongan en contacto con quienes no lo son y les enseñen un poco acerca de la agricultura”.

Taylor Sollecito, quien cursa el segundo año en la preparatoria Salinas High y es reportera del FFA de Salinas, dijo que el evento del viernes celebra el futuro de la agricultura y de la industria.

“Hoy decidimos traer la agricultura directamente al patio interior de nuestra escuela, porque la mayoría de los estudiantes nunca ha visto directamente a los animales”, dijo Sollecito.

Los animales que se exhibieron provienen de la clase de cuidado de animales del programa de animales de cría de Salinas High, dijo Martínez. Los estudiantes albergan sus animales en sus propias casas, en la granja de algún amigo o en la granja del FFA de Salinas, que se encuentra en la calle River.

“En este momento tenemos unos 30 jóvenes que albergan sus proyectos en la granja”, informó. “Estos varían entre cerdos, cabras lecheras, cabras para el mercado y aves. Es bastante diverso”.

Martínez dijo que la semana nacional del FFA es la semana en la que cada capítulo de esta organización en el país celebra el significado del FFA, que consiste en liderazgo y labor de acercamiento a la comunidad.

El FFA es un programa intercurricular que se ofrece en diferentes escuelas, y que se concentra en enseñar a los estudiantes diferentes aptitudes profesionales a través de la educación agrícola.

La educación agrícola se enfoca en tres componentes: una tercera parte consiste en el aprendizaje en el salón de clases, otra en el desarrollo de habilidades de liderazgo y otra más consiste en un proyecto relacionado con la agricultura que se lleva a cabo fuera de la escuela, dijo Martínez.

“El FFA se centra en la agricultura, pero no todo es simplemente acerca de granjas”, agregó. “Es un error pensar que el FFA solo tiene que ver con las granjas. En realidad nos enfocamos en las habilidades de liderazgo, así que asistimos a muchas conferencias y presentaciones, y les damos a los estudiantes todas las herramientas que necesitan para tener éxito en cualquier carrera que escojan o en cualquier colegio al que deseen asistir”.

Martínez dijo que el FFA está más relacionado con las aptitudes para la vida, por ejemplo, cómo escribir una carta de presentación, cómo prepararse para una entrevista laboral y otras habilidades de liderazgo.

“A través del FFA participamos en competencias de oratoria, y yo realmente me he involucrado con eso”, dijo Sollecito. “Esto me ha llevado a darme cuenta de que quiero estudiar comunicación agrícola en la universidad. Siento que la organización, con cada cosa diferente que ofrece, desde animales de cría hasta ciencias veterinarias y oratoria, realmente les da a los estudiantes la oportunidad de encontrar lo que mejor se adapta a ellos”.

Los miembros del FFA recaudan fondos en todos los eventos que hacen a lo largo del año, como por ejemplo sus conferencias, pero las clases están financiadas por medio del programa de educación técnica profesional Mission Trails, la subvención para incentivos agrícolas y la misma preparatoria Salinas High, dijo Martínez.

Sollecito espera que los eventos, como la exhibición de animales de cría del viernes, concienticen a otros estudiantes de la escuela para que el capítulo pueda crecer en el futuro.

“Pienso que es verdaderamente importante que los estudiantes de nuestra comunidad participen, ya que el Valle de Salinas es una comunidad agrícola y los estudiantes que están desarrollando sus habilidades de liderazgo en estas clases se convertirán en nuestra fuerza laboral”, dijo Martínez. “Sin importar si salen directamente a trabajar o si van a la universidad y luego regresan, tenemos que desarrollar esa fuerza laboral para las compañías del Valle de Salinas”.

